ஞானேஷ் குமாரைப் பதவி நீக்கம் செய்க - காங்கிரஸின் மாதிரி நாடாளுமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்
நாட்டுக்கு எதிரான துரோகச் செயலில் இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் ஈடுபட்டுள்ளதாக ராகுல் காந்தி சரமாரியாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
Published : October 31, 2026 at 10:54 PM IST
டெல்லி: இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரைப் பதவி நீக்கம் செய்யக்கோரி காங்கிரஸ் தலைமையில் நடத்தப்பட்ட மாதிரி நாடாளுமன்றத்தில் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
டெல்லியில் ராஜாஜி மார்க் பகுதியில் உள்ள அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும், மாநிலங்களவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் இல்லத்திற்கு வெளியே உள்ள காலியிடத்தில் இன்று (அக்.31) மாதிரி நாடாளுமன்ற அமர்வு நடைபெற்றது.
'பொது உரிமை மீறல்' (Public Impeachment) என்ற பெயரில் முன்னாள் மக்களவை சபாநாயகரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான மீரா குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற மாதிரி நாடாளுமன்ற அமர்வில், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் சரத்பவார் அணி, சிவசேனா கட்சியின் உத்தவ தாக்கரே அணி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, கேரள காங்கிரஸ், ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா, ஜம்மு காஷ்மீரில் ஆளும் தேசிய மாநாட்டு கட்சி, ஜம்மு காஷ்மீரில் எதிர்க்கட்சியான மக்கள் ஜனநாயக கட்சி உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
LIVE: The Public Impeachment of Gyanesh Kumar | 10 Rajaji Marg, New Delhi https://t.co/5MibXvntMk— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 31, 2026
குறிப்பாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களான சோனியா காந்தி, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி, கே.சி.வேணுகோபால், ப.சிதம்பரம், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி., மதிமுகவின் தலைமை நிலையச் செயலாளர் துரை வைகோ எம்.பி., தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, ஜார்க்கண்ட் மாநில முதலமைச்சரும், ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா கட்சியின் தலைவருமான ஹேமந்த் சோரன், ஜம்மு காஷ்மீரின் முன்னாள் முதலமைச்சரும், மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவருமான மெகபூபா முஃப்தி, அகில் இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் தேசிய தலைவர் நேஹா போரா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது பேசிய மாதிரி நாடாளுமன்றத்தின் சபாநாயகர் மீரா குமார், "இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளை விவாதிப்பதற்காக இந்த அமர்வு கூட்டப்பட்டுள்ளது; நாட்டில் கோடிக்கணக்கான மக்களின் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து முறையற்ற வகையில் நீக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பப்படும்போது, அதற்கு பொறுப்பேற்க யாரும் முன்வருவதில்லை. எனவே, இந்தியா கூட்டணி, ஒரு கூட்டத்தைக் கூட்டி இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக விசாரணை நடத்தி அவரைப் பதவி நீக்கம் செய்ய முடிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவியில் இருந்து நீக்கம் செய்யக்கோரும் தீர்மானத்தை ஆதரித்துப் பேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி எம்.பி., "இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் நாட்டுக்கு எதிராக துரோகச் செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார். அவர் திட்டமிட்டு எஸ்ஐஆர் முறையில் சுமார் 13.2 கோடி வாக்காளர்களை நீக்கியுள்ளார்" என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
हर 7 में से 1 वोटर मिटा कर चुनाव आयोग ने कबूल लिया है कि 2024 का चुनाव illegitimate था। ज्ञानेश और उनके साथी षड़यंत्रकारियों ने देशद्रोह किया है और इसके लिए उनपर कार्रवाई ज़रूर होगी। https://t.co/KsnuMBzx6H— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 31, 2026
இந்திய அரசிலமைப்புச் சட்டத்தில் 326- வது பிரிவில் உறுதிச் செய்யப்பட்டுள்ள அனைவருக்கும் வாக்குரிமை என்ற கொள்கையின் மீது ஞானேஷ் குமாரின் செயல்பாடுகள் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாகியுள்ளது. எனவே, அவரை இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவியில் இருந்து நீக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வலியறுத்தி ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
டெல்லியில் உள்ள பழைய நாடாளுமன்ற வளாகம் போல் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்த மாதிரி நாடாளுமன்றம் அமர்வு, கிட்டத்தட்ட உண்மையான நாடாளுமன்றம்போலே இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.