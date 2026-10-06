டெல்லியை அதிர வைத்த இண்டியா கூட்டணி போராட்டம் - ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா உள்ளிட்டோர் கைது
எதிர்க்கட்சியினரின் போராட்டத்தால் ஜந்தர் மந்தர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
By ANI
Published : October 6, 2026 at 1:43 PM IST
புதுடெல்லி: தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எதிர்க்கட்சி தலைவர்களும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி பேரணியாக சென்ற போது காவல்துறையால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டனர்.
வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்தத்தின் போது தலைமை தேர்தல் ஆணையர் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக கூறி மற்ற 2 ஆணையர்கள் கடந்த 10 மாதங்களில் 14 முறை எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடிதம் எழுதியதாக செய்திகள் வெளியாகின. ஆனால் தேர்தல் ஆணையர்களுக்கிடையே எந்த கருத்து வேறுபாடும் இல்லை என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையம் விளக்கமளித்தது.
இருப்பினும், இது குறித்த வழக்கானது உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்த போது புதிய வாக்காளர்கள் பதிவு செய்ய பயன்படுத்தப்படும் படிவம் 6-ன் எந்தவொரு திருத்தப்பட்ட பதிப்பிற்கும் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியது.
இந்நிலையில் தேர்தல் ஆணையத்தை பிரதமர் மோடி - மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா கூட்டணி கருவியாக பயன்படுத்துவதாக குற்றச்சாட்டை முன் வைத்த இண்டியா கூட்டணி, வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளால் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை உடனடியாக பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரி இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தலைநகர் டெல்லியில் நாடாளுமன்றத்தின் மகர் துவாரிலிருந்து தலைமை தேர்தல் ஆணைய அலுவலகம் நோக்கி ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக முழக்கமிட்டபடியே இண்டியா கூட்டணி எம்பிக்கள் பேரணியாக சென்ற நிலையில் ஆகாஷ்வானியில் போலீசாரால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர்.
இதனையடுத்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் எம்.பி பிரியங்கா காந்தி மற்றும் இந்தியா கூட்டணி எம்.பிக்கள் அனைவரும் நிதி ஆயோக் அலுவலகம் அருகே சாலையில் அமர்ந்தபடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது சமாஜ்வாதி கட்சி எம்.பிக்கள் டெல்லி போலீசார் அமைத்திருந்த தடுப்புகளின் மீது ஏறியதால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அப்போது ராகுல் காந்தி, போலீசாரின் தடுப்புகளின் மீது ஏறி தேசிய கொடியை அசைத்து காண்பித்தார்.
பின்னர், தேர்தல் ஆணையத்திற்குள் தடையை மீறி ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் நுழைய முயன்றனர். இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது. இந்தநிலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி தலைவர்களும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் டெல்லி காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
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இதனிடையே அங்கு ஈடிவி பாரத்திற்கு பேட்டியளித்த காங்கிரஸ் எம்.பி கார்த்தி சிதம்பரம், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டுமெனவும், அவர் பதவியில் நீடிப்பது சரியாக இருக்காது எனவும் தெரிவித்தார்.
எதிர்க்கட்சியினரின் போராட்டத்தால் ஜந்தர் மந்தர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் ஏராளமான போலீசார் பணியில் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர். இந்திய தேர்தல் ஆணைய அலுவலகத்திற்கு வெளியேயும், அருகிலுள்ள பல இடங்களிலும் காவல் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் அங்கு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகளை தடுப்பதற்காக பொதுமக்கள் மற்றும் வாகனங்களை போலீசார் சோதனையிட்டு வருகின்றனர். ஜந்தர் மந்தர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பி.என்.எஸ் 163 சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.