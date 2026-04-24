ஈரானிற்கு பயணம் வேண்டாம் - இந்திய தூதரம் அறிவிப்பு
ஈரான் - அமெரிக்கா இடையேயான போர் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்ட நிலையில், இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக முடிவு இன்னும் எட்டப்படவில்லை.
Published : April 24, 2026 at 3:31 PM IST
புதுடெல்லி : ஈரானில் உள்ள இந்தியர்கள் அனைவரும் வெளியேறவும், புதிதாக யாரும் செல்ல வேண்டாம் என ஈரானில் உள்ள இந்திய தூதரகம் அறிவித்துள்ளது.
ஈரான் - அமெரிக்கா இடையேயான போர் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்ட நிலையில், இரு நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்று வரும் பேச்சு வார்த்தையில் சுமூகமான முடிவு எட்டப்படவில்லை. இதன் காரணமாக இரு நாடுகளும் இடையே எப்போது வேண்டுமானாலும் மீண்டும் போர் தொடங்கும் என்ற சூழல் நிலவுகிறது.
ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானில் உள்ள இந்திய தூதரகம் முக்கிய அறிவிப்பை நேற்று (ஏப்ரல் 23) இரவு வெளியிட்டுள்ளது. அதில் ஈரானிற்கு இந்தியர்கள் யாரும் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டாம் என்றும், ஏற்கனவே ஈரானில் உள்ள இந்தியர்கள் முடிந்தவரை விரைவாக வெளியாறவும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இது குறித்து இந்திய தூதரகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ”இந்தியா - ஈரான் இடையே சில விமானங்கள் இயக்கப்படுவது குறித்த தகவல் கிடைத்துள்ளது. வான்வழி சேவைக்கான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சீரான விமான சேவைக்கான நிச்சயமற்ற சூழல், ஈரானிற்கு செல்லும் சர்வதேச விமான சேவையை தொடர்ந்து பாதித்து வருகிறது. மேற்காசிய பகுதியில் பதற்றமான சூழல் தொடரும் நிலையில், இந்தியர்கள் ஈரானிற்கு பயணம் மேற்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
⚠️ Advisory as on 23 April 2026. pic.twitter.com/WIPNNtFspd— India in Iran (@India_in_Iran) April 23, 2026
அதே போல், ஈரானில் உள்ள இந்தியர்களும் விரைவாக வெளியேற அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இந்திய தூதரகத்தின் ஒங்கிணைப்புடன் தேர்வு செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து எல்லையை கடக்க வலியுறுத்தப்படுகிறது” என குறிப்பிட்டுள்ளது.
மேலும், இந்தியர்கள் தூதரகத்தை தொடர்பு கொள்ள ஏதுவாக +989128109115; +989128109109; +989128109102; +989932179359 ஆகிய தொடர்பு எண்களும், cons.tehran@mea.gov.in என்ற இமெயில் முகவரியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஈரானில் வாழும் இந்தியர்கள், வெளியேற தேவையான தகவல் மற்றும் உதவிகளை தூதரகத்தின் மூலம் அறிந்துகொள்ளலாம்.
இந்திய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் அளித்த தகவலின் படி, ஈரானில் சுமார் 7,500 இந்தியர்கள் இருக்கிறார்கள். மேற்காசிய போர் காரணமாக அவர்களில் 1,041 மாணவர்கள் உட்பட 2,361 பேர் ஆர்மீனியா மற்றும் அஜர்பைஜான் வழியாக ஏற்கனவே இந்தியாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். கூடுதலாக வங்காளதேசம், இலங்கை மற்றும் கயானா நாடுகளை சேர்ந்த 3 பேரையும் இந்திய அரசு மீட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் நிறுத்தம் நீண்டக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது. அதே நேரம், இஸ்ரேலும் எந்த நேரமும் தாக்குதலை தொடங்கும் வகையில் தயாராக உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் மீண்டும் பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது.