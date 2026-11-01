'இண்டியா' கூட்டணி சார்பில் பிரம்மாண்ட போராட்டம்: ராம்லீலா மைதானத்தில் குவிந்த தொண்டர்கள்
தலைவர்கள் அனைவரும் பேருந்தில் மிண்டோ சாலை - கன்னாட் பிளேஸ் சந்திப்பில் இருந்து ராம்லீலா மைதானத்துக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றனர். ராம் லீலா மைதானத்தில் பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
Published : November 1, 2026 at 3:43 PM IST
புதுடெல்லி: தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக டெல்லியில் இண்டியா கூட்டணி கட்சியினர், ராம் லீலா மைதானம் நோக்கி பேரணியாக செல்ல தொடங்கினர்.
வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு செய்ததாகக் கூறி, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி, இண்டியா கூட்டணி சார்பில் டெல்லியில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. நேற்று இந்தியா கூட்டணி சார்பில், காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் இல்லத்தில் மாதிரி நாடாளுமன்ற கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. அதில், இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரைப் பதவி நீக்கம் செய்யக்கோரி ஒரு மனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இந்நிலையில், இன்று தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக டெல்லி ராம் லீலா மைதானத்தில் இந்தியா கூட்டசி சார்பில் பிரம்மாண்ட போராட்டம் நடைபெறுகிறது.
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காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் இல்லத்தில் இன்று காலை சோனியா காந்தி, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், திரிணமூல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் ஒன்று கூடினர்.
சிபிஎம் பொதுச்செயலாளர் எம்.ஏ. பேபி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் பொதுச்செயலாளர் டி.ராஜா, சிபிஐ (எம்எல்) லிபரேஷன் பொதுச்செயலாளர் தீபங்கர் பட்டாச்சார்யா உள்ளிட்ட தலைவர்களும் பங்கேற்றனர்.
இதையடுத்து, தலைவர்கள் அனைவரும் பேருந்தில் மிண்டோ சாலை - கன்னாட் பிளேஸ் சந்திப்பில் இருந்து ராம்லீலா மைதானத்துக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றனர். ராம் லீலா மைதானத்தில் பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
'வாக்குத் திருட்டு' மற்றும் வாக்காளர் பட்டியலுக்கான சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளுக்கு எதிராக நடைபெற்றுவரும் இந்தப் போராட்டத்தில் இந்தியா கூட்டணிக் கட்சிகளின் தொண்டர்கள் பெருமளவில் திரண்டுள்ளனர். குறிப்பாக, இளைஞர் மற்றும் மாணவர் அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பதாகைகளை ஏந்தியும், தேர்தல் ஆணையத்துக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மாணவர்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் என அனைத்துத் தரப்பினரும் போராட்டத்தில் பங்கேற்க இந்தியா கூட்டணி அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இப்போராட்டத்திற்கு கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மற்றும் பல்வேறு மாணவர் அமைப்புகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.
போராட்டத்தை முன்னிட்டு டெல்லியில் இன்று காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பாதுகாப்புப் பணியில் டெல்லி காவல்துறை, மத்திய ஆயுதப்படைகள், சிஆர்பிஎஃப் மற்றும் விரைவு அதிரடிப்படையைச் சேர்ந்த சுமார் 10 ஆயிரம் போலீசார் மற்றும் பாதுகாப்புப் படையினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
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கண்காணிப்புப் பணிக்காக 200-க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்கள், ட்ரோன்கள் மற்றும் உடலில் பொருத்தப்படும் கேமராக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ராம்லீலா மைதானத்திற்குள் கட்டுப்பாட்டு அறையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.