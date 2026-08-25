ரயிலில் மீட்கப்பட்ட பெண் உடலின் தலை சென்னையில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக ஆக்ரா போலீஸ் தகவல்
சென்னை காவல்துறை தரப்பில் இதுபற்றிய எந்தவொரு தகவலும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.
Published : August 25, 2026 at 7:49 PM IST
ஆக்ரா: ரயிலில் துண்டு துண்டாக உடல் மீட்கப்பட்ட விவகாரத்தில் பெண்ணின் தலை கிடைத்துள்ளதாக ஆக்ரா போலீஸ் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி அன்று ஆக்ரா வந்தடைந்த தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பொதுப் பெட்டியில் டிராலி ஒன்று கேட்பாரற்று கிடந்தது. இதில் துர்நாற்றம் வீசுவதாக பயணி ஒருவர் கொடுத்த புகாரை அடுத்து ஆக்ரா ரயில்வே போலீசார் டிராலியை ஆய்வு செய்தனர். அப்போது அதில் துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்ட நிலையில் மனித உடலின் 18 பாகங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன.
இதனையடுத்து சுமார் 350 சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி மேற்கொண்ட விசாரணையில் இந்த கொடூர கொலைச் சம்பவம் தமிழகத்தின் தலைநகரமான சென்னையில் நடந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, உடல் துண்டுகளை போட்டு வைக்க பயன்படுத்தப்பட்டிருந்த கவர்களின் அடிப்படையில் இதை போலீசார் உறுதிப்படுத்தினர்.
இதையடுத்து போலீசின் முழு விசாரணையும் சென்னையை நோக்கி திரும்பியது. மேலும், சிசிடிவி காட்சிகளின்படி கண்டறியப்பட்ட, ஜோடியை தேடும் பணியிலும் காவல்துறையினர் களமிறங்கி உள்ளனர். இவர்களே சென்னையில் இருந்து ஆக்ரா புறப்பட்ட ரயிலில் டிராலியை விட்டுச் சென்றவர்கள் ஆவர். தற்போது இவர்கள் முன்னதாக வசித்து வந்த இல்லத்தையும் போலீசார் கண்டறிந்துள்ளனர்.
இதுதவிர, டிராலியில் துண்டு துண்டாக கிடந்தது ஹயாதுன் நிஷா என்பதும், அவருடன் வாடகை வீட்டில் சேர்ந்து வாழ்ந்து வந்த அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மணிகுதீன் லஷ்கர் மற்றும் ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பகவதி மஞ்சி ஆகியோரே அந்த டிராலியைக் கொண்டு வந்து ரயிலில் வைத்து விட்டுச் சென்றவர்கள் என்பதும் கண்டறியப்பட்டது.
மேலும், இவர்கள் ஹயாதுன் நிஷாவைக் கொன்று உடல்களைத் துண்டு துண்டுகளாக ஆக்கி சிலவற்றை டிராலியில் வைத்ததும், சிலவற்றை பிரியாணி பாத்திரத்தில் வைத்து சமைத்ததும் போலீசாரின் விசாரணையின் வாயிலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆகையால், தற்போது இவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, தனிப்படைகள் அமைத்து அந்த ஜோடியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
அத்துடன், உடலின் பல்வேறு பாகங்கள் டிராலியிலேயே இருந்த நிலையில், தலை மட்டும் அதில் இல்லாமல் போனது. ஆகையால், அதை தேடும் பணியிலும் போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். இந்த சூழலில் சென்னையில் அந்த தலை மீட்கப்பட்டிருப்பதாக ஆக்ராவைச் சேர்ந்த காவலர் ராஜேஷ் தீட்சித் தெரிவித்துள்ளார்.
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மேலும் அவர், "இந்த தலையை, துண்டு துண்டுகளாக கிடைத்த உடல் பாகங்களுடன் பொருத்தி அடையாளம் காணப்பட்டதில், அது ஹயாதுன் நிஷாதான் என்பது உறுதியானது. அத்துடன், சிசிடிவி காட்சியில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள ஜோடிகள் பிடிபட்ட பின்னரே கொலைக்கான முழுமையான காரணம் தெரிய வரும்" எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஹயாதுன் நிஷா, அவருடைய மகன் மற்றும் தாயிடமிருந்து பிரிந்து தனியாக வசித்து வந்ததுடன், ஓர் தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்துள்ளார். இந்த சூழலிலேயே அவர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அதேசமயம், தலை கிடைத்திருப்பது குறித்த எந்தவொரு தகவலும் சென்னை காவல்துறை தரப்பில் வெளியாகவில்லை.