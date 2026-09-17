”என்னுடைய முடிவுக்கு யாரும் காரணம் இல்லை” கடிதம் எழுதி விபரீத முடிவு எடுத்த மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி
மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் தொடர்பாக பெரியகடை காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : September 17, 2026 at 1:47 PM IST
புதுச்சேரி: ”என்னுடைய முடிவுக்கு யாரும் காரணம் இல்லை” என கடிதம் எழுதி விட்டு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுச்சேரி வெங்கட்டா நகர் 2-வது குறுக்குத் தெருவைச் சேர்ந்தவர் வாசுதேவன் (வயது 68). ஓய்வு பெற்ற வேளாண்துறை அதிகாரியான இவருடைய மனைவி விமலா (வயது 55). இவர்களது மகள் டாக்டர் யோகலட்சுமி (வயது 26). யோகலட்சுமி கோரிமேட்டில் உள்ள ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் எம்.டி. நுரையீரல் மருத்துவம் இறுதியாண்டு படித்து வந்தார்.
தேர்வுக்கு தயாராகி வந்த யோகலட்சுமி, கடந்த சில நாட்களாக சோர்வாக காணப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் (செப்டம்பர் 15) இரவு வழக்கம் போல் பெற்றோருடன் உணவு சாப்பிட்டு விட்டு, யோகலட்சுமி தனது அறைக்கு சென்றுள்ளார். மறுநாள் காலை நீண்ட நேரமாகியும் அவர் அறையை விட்டு வெளியே வராததால், பெற்றோருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து பெற்றோர் அறையின் கதவை தட்டியுள்ளனர். ஆனால், கதவு திறக்கப்படாததால் அக்கம் பக்கத்தினரின் உதவியுடன் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்றனர். அப்போது யோகலட்சுமி படுக்கையில் உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். அருகில் சில மருந்துகள் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த பெரியகடை காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர். பின்னர் யோகலட்சுமியின் உடலை கைப்பற்றிய காவல் துறையினர் பிரேத பரிசோதனைக்காக கதிர்காமம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, காவல் துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், மருந்துகளை தவறாக பயன்படுத்தியதால் அவர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்பட்டது.
இதற்கிடையே, யோகலட்சுமியின் அறையில் இருந்த டைரியை காவல் துறையினர் சோதனை செய்த போது, அவர் எழுதி வைத்திருந்த கடிதம் ஒன்று சிக்கியதாக கூறப்படுகிறது. அதில், தனது முடிவுக்கு யாரும் பொறுப்பல்ல என்றும், இதற்காக பெற்றோர் மற்றும் நண்பர்கள் தன்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்றும் உருக்கமாக எழுதியிருந்ததாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவித்துள்ளனர். மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் தொடர்பாக பெரியகடை காவல்துறையினர் தொடர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.