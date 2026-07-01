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'இளைஞர்களின் எதிர்காலத்திற்காக பேச்சுவார்த்தையை தொடங்குங்கள்' | மோடி, ஷெபாஸ் ஷெரீப்புக்கு பிரபலங்கள் கடிதம்

இந்திய ராணுவம் நடத்திய 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நடவடிக்கை முடிந்து ஓராண்டு நிறைவடைந்த சூழலில், இந்த கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

வாகா - அட்டாரி எல்லையில் நடைபெற்ற கொடியிறக்கும் நிகழ்வு - கோப்புப்படம்
வாகா - அட்டாரி எல்லையில் நடைபெற்ற கொடியிறக்கும் நிகழ்வு - கோப்புப்படம் (AFP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 7:46 PM IST

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ஸ்ரீநகர்: இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட பிரபலங்கள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தடையற்ற பேச்சுவார்த்தையை மீண்டும் தொடங்கி அமைதியை நிலை நாட்ட வேண்டும் என இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் ஆகியோருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

சென்டர் ஃபார் பீஸ் அண்ட் புரோகிரஸ்' (Centre for Peace and Progress) அமைப்பின் தலைவர் ஓ.பி. ஷா ஒருங்கிணைப்பில், ஜூலை 1, 2026 அன்று இந்த கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த கடிதத்தில் இந்தியா சார்பில் 61 பேரும், பாகிஸ்தான் சார்பில் 56 பேரும் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

இந்தியா தரப்பில் ஜம்மு-காஷ்மீர் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் பரூக் அப்துல்லா மற்றும் மெகபூபா முஃப்தி, ரா (RAW) அமைப்பின் முன்னாள் தலைவர் ஏ.எஸ். துலத், மிர்வைஸ் உமர் ஃபரூக், ஆர்ஜேடி எம்பி மனோஜ் ஜா மற்றும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மணிசங்கர் அய்யர் உள்ளிட்டோர் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

பாகிஸ்தான் தரப்பில் முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சர் குர்ஷித் முகம்மது கசூரி, முன்னாள் தூதர் அஷ்ரப் ஜெஹாங்கீர் காசி, மற்றும் பிரபல அணுசக்தி விஞ்ஞானி பர்வேஸ் ஹூத்பாய் உள்ளிட்டோரும் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

இந்த கடிதத்தில் இரு நாட்டுப் பிரதமர்களும் அவநம்பிக்கைகளைக் கைவிட்டு, 200 கோடி மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு உடனடியாக பேச்சுவார்த்தையை தொடங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, பின்வரும் 5 முக்கிய பரிந்துரைகளை முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

  1. தூதரக உறவுகளை மீட்டெடுத்தல்: புதுடெல்லி மற்றும் இஸ்லாமாபாத் ஆகிய இரு தலைநகரங்களிலும் மீண்டும் தூதர்களை நியமித்து முழுமையான தூதரக உறவுகளைத் தொடங்க வேண்டும்.
  2. விசா மற்றும் விமான சேவைகள்: இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான விசா நடைமுறைகளை எளிதாக்க வேண்டும் மற்றும் வர்த்தக விமானங்களுக்காக வான்வெளியை திறந்து விட வேண்டும்.
  3. எல்லை வழித்தடங்கள் மற்றும் வர்த்தகம்: வணிகம் மற்றும் பொதுப் பயணங்களுக்காக 'அட்டாரி - வாகா' பாதையை மீண்டும் திறக்க வேண்டும். ஸ்ரீநகர் - முசாஃபராபாத் பேருந்து சேவையை தொடங்க வேண்டும்.
  4. ஆன்மீக வழித்தடம்: சீக்கியர்களுக்கான கர்தார்பூர் சாஹிப் வழித்தடத்தை முழுமையாக திறப்பதுடன், காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளின் முக்கிய ஆன்மீகத் தலமான பாகிஸ்தானின் நீலம் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள 'சாரதா பீடத்திற்கு' பக்தர்கள் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும்.
  5. காஷ்மீர் விவகாரம்: ஜம்மு - காஷ்மீர் உள்ளிட்ட அனைத்து நிலுவையில் உள்ள இரு தரப்பு பிரச்சினைகளுக்கும் ராணுவக் குறைப்பு மற்றும் சுமுகமான பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண வேண்டும்.

மோதலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்

இந்திய ராணுவம் நடத்திய 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நடவடிக்கை முடிந்து ஓராண்டு நிறைவடைந்த சூழலில், இந்த கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதில், "உலக மக்கள்தொகையில் ஐந்தில் ஒரு பங்கை கொண்டுள்ள இந்தியா-பாகிஸ்தான் ஆகிய இரு நாடுகளிலும் பெரும்பான்மையானவர்கள் இளைஞர்கள். பல தசாப்தங்களாக தொடரும் இந்த பகைமை, கோடிக்கணக்கான இளைஞர்களின் பொருளாதார வளர்ச்சி, பாதுகாப்பான எதிர்காலம் மற்றும் வாய்ப்புகளை பறிக்கிறது.

எனவே, இரு நாட்டுத் தலைமைகளும் மோதலைத் தவிர்த்து, தெற்காசியாவின் அமைதி மற்றும் கூட்டு வளர்ச்சிக்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும்" என்றும் தலைவர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

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