பாக். ஆக்கரமிப்பு காஷ்மீரில் ஜம்மு-காஷ்மீர் மக்களுக்கு எதிராக தீவிரமடையும் அதிருப்தி அலை
ஜம்மு-காஷ்மீரில் இருந்த வன்முறையும், பதற்றமும் அமைதியாக இருந்த பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்குள் நகர்ந்து விட்டதுபோல் தெரிகிறது.
Published : August 9, 2026 at 1:01 PM IST
-By பிலால் பட்
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள ரவலாகோட் பகுதியும், அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளும் தொடர்ந்து பதற்றமான செய்திகளில் இடம்பிடித்து வருகின்றன. அங்கு தொடர்ந்து அரசுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
குறிப்பாக, ஜூலை 27ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதிக்குள், நிலைமை கட்டுப்பாட்டை மீறி வன்முறையாக மாறியது. போராட்டக்காரர்கள், பாதுகாப்புப் படை வாகனங்களுக்கு தீ வைத்தனர். சில இடங்களில் பாதுகாப்பு படையினர் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினர். இரு தரப்பிலும் உயிர் சேதங்கள் ஏற்பட்டன. இன்னும் அந்த பகுதியில் பதற்றம் தணியவில்லை.
இது நீண்டகாலமாக புகைந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பிரச்சனையாக உள்ளது. குறிப்பாக, காஷ்மீரில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்தவர்கள் (அகதிகள்) அரசியல் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றித் தங்களின் ஆதிக்கத்தை செலுத்தத் தொடங்கிய பிறகு, இது தீவிரமடைந்தது. இவர்களின் அரசியல் போக்கு, பாகிஸ்தானின் தேசியக் கொள்கையோடு ஒத்துப்போவதாகவும், உள்ளூர் மக்களின் பிராந்திய நலன்களைப் புறக்கணிப்பதாகவும் இருந்தது.
பாகிஸ்தானின் தன்னாட்சிப் பகுதியான கில்ஜித்-பல்டிஸ்தானின் சிறப்பு அந்தஸ்தை ரத்து செய்வது குறித்த விவாதங்கள் 2020-ஆம் ஆண்டில் தீவிரமடைந்தபோது, அது இன்னும் வெளிப்படையாகத் தெரிந்தது.
தன்னாட்சி அதிகாரம் கொண்ட இந்த பிராந்தியங்களை முழுமையான மாகாணங்களாக மாற்றுவது குறித்து பாகிஸ்தானின் அரசியலில் மேல்மட்டத்தில் விவாதங்கள், உள்ளூர் மக்களின் கோபத்தை மேலும் தூண்டிவிட்டது.
உள்ளூர் எதிர்ப்பின் பின்னணி
கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் அரசமைப்பு சட்டத்தின் 370-வது பிரிவை ரத்து செய்து, யூனியன் பிரதேசமாக அறிவித்தது. இதன்தாக்கம், எல்லைக்கு அப்பால் இருக்கும் கில்ஜித்-பல்டிஸ்தானிலும், பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் பிற பகுதிகளிலும் எதிரொலித்தது. அங்குள்ள உள்ளூர் அரசியல் கட்சிகள், பாகிஸ்தான் அரசுக்கும் அதன் கொள்கைகளுக்கும் எதிராகப் பேசத் தொடங்கினர்.
இதனால், பாகிஸ்தானின் தேசிய அரசியல் மற்றும் அரசமைப்புச் சட்டத்திற்கு எதிராக ஒரு புதியதொரு எதிர்ப்பு அலை உருவானது.
தேர்தலைத் தீர்மானிக்கும் 12 'அகதி' இடங்கள்
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் சட்டப்பேரவையில் மொத்தம் 53 இடங்கள் உள்ளன. அவற்றில், 45 இடங்களுக்கு நேரடித் தேர்தல் நடக்கிறது. மீதமுள்ள 8 இடங்கள் பெண்கள், மதகுருமார்கள், வெளிநாடு வாழ் காஷ்மீர் ஆகியோருக்கு ரிசர்வ் செய்யப்பட்ட தொகுதிகளாகும்.
மேலும், நேரடித் தேர்தல் நடக்கும் 45 தொகுதிகளில், 33 தொகுதிகள் உள்ளூர் மக்களுக்கும், 12 இடங்கள் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து பாகிஸ்தானின் பிற பகுதிகளில் வாழும் அகதிகளுக்காகவும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 12 இடங்களில் போட்டியிடுபவர்கள்தான், ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் அங்கு யார் ஆட்சி அமைப்பது என்று தீர்மானிக்கும் இடத்தில் இருக்கிறார்கள்.
ஜம்மு-காஷ்மீரில் இருந்து அகதிகளாக சென்று பாகிஸ்தானின் பல்வேறு பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள், ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் நடைபெறும் தேர்தலில் போட்டியிட்டு, அரசியலில் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள். குறிப்பாக, பாகிஸ்தானின் தேசிய கட்சிகளிலும் அவர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இந்த முறை நடைபெற்று வரும் தேர்தலிலும், நவாஸ் ஷெரீப்பின் பாகிஸ்தான் முஸ்லிம் லீக் (நவாஸ்) கட்சி முன்னிலையில் உள்ளது. பிலாவல் பூட்டோவின் பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சி பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. அங்கு வரும் ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி இறுதிகட்டத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.
தேர்தல் புறக்கணிப்பு
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில், உள்ளூர் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள், குடிமக்கள் பிரச்சனைகளுக்காக போராடும் அமைப்பாக, 'ஜாயின்ட் அவாமி ஆக்ஷன் கமிட்டி' என்ற அமைப்பு கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இந்த அமைப்பை பாகிஸ்தான் அரசு தடை செய்துள்ளது.
இந்த அமைப்பின் முக்கிய நோக்கம், பிராந்தியங்களின் சிறப்பு அந்தந்தை பறிக்க துடிக்கும் தேசிய கட்சிகளுக்கு இசைவாக செயல்படும் 12 தனித்தொகுதி இடங்களை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதுதான். தனித் தொகுதிகளை சேர்ந்த 12 உறுப்பினர்களும் உள்ளூர் மக்களின் பிரச்சனைகள் பற்றி பேசாமல், பாகிஸ்தான் அரசின் குரலாகவே செயல்படுவதாக மக்கள் கோபமடைந்துள்ளனர். இதனால், ஜாயின்ட் ஆக்ஷன் கமிட்டி போன்ற உள்ளூர் அமைப்புகள், இந்த தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளன.
30 ஆண்டுகள் போக்கு மாறிவிட்டது
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர், தீவிரவாத செயல்களின் புகலிடமாக இருந்து வந்துள்ளது. ஹிஸ்புல் முஜாகிதீன் போன்ற தீவிரவாத அமைப்புகள் தங்களின் முகாம்களை அமைத்து செயல்பட்டு வந்தன. இந்த தீவிரவாத அமைப்புகள், அரசு அல்லாத சக்திகளாக செயல்பட்டு வந்தன. 30 ஆண்டுகளாக தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு புகலிடம் அளித்து வந்த இந்த பகுதியின் நிலைமை இப்போது மாறிவிட்டது.
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் பெரும்பாலான பகுதி, இந்த தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு பாதுகாப்பான புகலிடமாக விளங்கியது. தொடக்கத்தில் இந்த அமைப்புகளுக்கு உள்ளூர் மக்களும் ஆதரவு அளித்தனர். தேர்தல்களும் பெரும்பாலும் அமைதியான முறையிலேயே நடைபெற்று வந்தன.
முசாஃபராபாத்தில் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் நடைபெற்றது. அங்குதான் 12 தனித்தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் நடைபெற்றது. முசாஃபராபாத்தில் மொத்தமுள்ள 1,483 வாக்குச்சாவடிகளில், வெறும் 209 வாக்குச்சாவடிகள் மட்டுமே 'சாதாரணமானவை' என்றும், மற்ற வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை அல்லது மிகவும் பதற்றமானவை என்று தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன.
அமைதிக்கு நடுவே நடந்த தேர்தல்
ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள தொகுதிகள், அவற்றின் பதற்ற நிலைகளுக்கு ஏற்ப எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படும் என்பதற்கு இதுவொரு தெளிவான உதாரணமாக உள்ளது.
குறிப்பாக காஷ்மீரில் உள்ள 10 மாவட்டங்களில், பெரும்பாலான வாக்குச்சாவடிகள் 'மிகவும் பதற்றமானவை' அல்லது 'பதற்றமானவை' என்ற பிரிக்கப்படும்.
ஜம்மு-காஷ்மீரில் கடந்த முறை தேர்தல் நடைபெற்றபோது, பெரும்பலான இடங்களில் தேர்தல் அமைதியாக நடைபெற்றது. இது, ஜம்மு-காஷ்மீரில் இருந்த வன்முறை, அமைதியாக இருந்த பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்குள் நகர்ந்து விட்டதுபோல் தெரிகிறது.
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் வாழும் மக்கள், ஜம்மு காஷ்மீரில் ஒரு காலத்தில் நிலவிய சூழலைப் போலவே, தற்போது பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கத் தொடங்கி விட்டனர்.
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள முசாஃபராபாத் பகுதிக்கு, காஷ்மீரில் எல்லை தாண்டி வருபவர்களை இ்ன்முகத்துடன் வரவேற்கும் பகுதியாக இருந்தது. இவ்வாறு காஷ்மீரில் இருந்து எல்லை தாண்டி சென்றவர்கள், பெரும்பாலும் பாகிஸ்தானின் பல்வேறு பகுதிகளில் குடியேறி, அங்குள்ள தேசிய அரசியல் கட்சிகளுடன் நெருக்கமான அரசியல் தொடர்புகளை வளர்த்துக் கொண்டனர்.
காஷ்மீர் என்பது 'கழுத்து நரம்பு'
வரலாற்று ரீதியாக, இந்த 12 தொகுதிகளே பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் சட்டப்பேரவையில் ஆட்சியைத் தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றன. இதன் விளைவாக, இப்பகுதி தொடர்ந்து பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த அரசியல் கட்சிகளாலேயே ஆளப்பட்டு வருகிறது.
பாகிஸ்தான் முழுவதும் உள்ள மக்களும், இஸ்லாமாபாத்தில் அடுத்தடுத்து ஆட்சிக்கு வந்த அரசுகளும் காஷ்மீரின் பிரிவினைவாத இயக்கத்தை ஆதரித்து வந்ததால், ஜம்மு-காஷ்மீரில் இருந்து சென்றவர்களுக்கு எதிராக அங்கு ஒருபோதும் அதிருப்தி ஏற்பட்டதில்லை.
பாகிஸ்தான் காஷ்மீர் மக்களைப் பொறுத்தவரை, ஜம்மு காஷ்மீரில் இருந்து புலம் பெயர்ந்து சென்றவர்களுக்கு எதிராகச் செயல்படுவது ஒரு துரோகமாகவே கருதப்படும். ஏனெனில், பாகிஸ்தானின் தேசியக் கட்சிகள், பல ஆண்டுகளாக காஷ்மீரின் பெயரைச் சொல்லியே வாக்குகளை சேகரித்து வந்துள்ளன. மேலும், காஷ்மீரைத் தங்களின் 'கழுத்து நரம்பு' என்றும் அவை அடிக்கடி குறிப்பிட்டு வருகின்றன.
|இதையும் படிங்க: பாகிஸ்தான் - சவுதி - துருக்கி இடையே 'மெக்கா கூட்டுப் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம்'| இந்தியா உன்னிப்பாக கவனிப்பது ஏன்?
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் சட்டப்பேரவையில், ஜம்மு காஷ்மீர் அகதிகளின் அரசியல் ஆதிக்கம் அதிகரித்ததால் உள்ளூர் மக்களிடையே அதிருப்தி அதிகரித்து வருகிறது. 12 தனித் தொகுதிகளை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள், சட்டப்பேரவையில் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் மக்களின் கோரிக்கைகள், எதிர்பார்ப்புகள், பிரச்சனைகள் குறித்து குரல் எழுப்புவதில்லை என்று உள்ளூர் மக்கள் கருதுகிறார்கள். மாறாக, அவர்கள், பாகிஸ்தானின் அரசியல் நிலைப்பாட்டை பிரதிபலிப்பவர்களாகவே பார்க்கப்படுகிறார்கள்.
வேறு போக்கிடம் இல்லை
இந்த அதிருப்தியானது, ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் பல்வேறு பகுதிகளில் தங்கியிருக்கும் தீவிரவாதக் குழுக்கள் மற்றும் அந்த குழுக்களின் கமாண்டர்களுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஏனெனில், இந்த பகுதியில் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவே அவர்கள் உணர்ந்து வந்தனர். ஆனால், இங்குள்ள மக்களிடையே அதிகரித்து வரும் கோபமும் ஏமாற்றமும் அவர்களுக்கு இடையேயான பிளவை மேலும் ஆழமாக்கி, உள்நாட்டு மோதல்களுக்கு வழிவகுக்கக்கூடும்.
இங்குள்ள தீவிரவாத குழுக்களை சேர்ந்த பலர், இந்தியப் பாதுகாப்பு அமைப்புகளால் தேடப்படும் குற்றவாளிகள் பட்டியலில் உள்ளனர். தீவிரவாதம் தொடங்கிய காலத்தில் இருந்தே உள்ளூர் மக்களின் ஆதரவு கிடைத்து வந்த அவர்களுக்கு, தற்போது போக்கிடம் எதுவுமில்லை.
தீவிரவாத குழுக்களுக்கும் அவர்களின் கமாண்டர்களுக்கும் உயிர்வாழ்வது என்பது ஒரு குளத்தில் உயிர்வாழத் துடிக்கும் மீன்களின் போராட்டத்தை போன்றதாகும். குளத்தில் தண்ணீர் குறைவதுபோல், உள்ளூர் மக்களின் ஆதரவு குறையத் தொடங்கும்போது, அவர்கள் உயிர்வாழ்வதற்கும் தங்களின் செயல்பாடுகளைத் தொடர்வதற்கும் கடுமையான நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.
குளம் வற்றினால் மீன்களின் வாழ்வு கேள்விக்குறியாவது போல, மக்கள் ஆதரவை இழந்து வரும் தீவிரவாதக் குழுக்களின் எதிர்காலமும் தற்போது ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.