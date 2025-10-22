ETV Bharat / bharat

பீகார் தேர்தல் 2025: நக்சல் கோட்டையாக விளங்கிய பகுதியில் மக்களின் மனநிலை என்ன?

“என் விருப்பத்திற்கு மாறாக, நான் எத்தனை மக்கள் நீதிமன்றங்களை நடத்தினேன் என்பது கணக்கில் இல்லை” என்கிறார் சிபிஐ-எம்எல் மூத்த தலைவரான ஷியாம் பிகாரி சிங்.

நக்சல் கோட்டையாக விளங்கிய பகுதியில் மக்களின் மனநிலை என்ன?
நக்சல் கோட்டையாக விளங்கிய பகுதியில் மக்களின் மனநிலை என்ன? (ETV Bharat)
author img

By Bilal Bhat

Published : October 22, 2025 at 7:52 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

(செய்தியாளர்கள் தேவ் ராஜ் மற்றும் பிரிஜம் பாண்டே ஆகியோர் வழங்கிய தகவல்களுடன் எழுதப்பட்ட செய்தி)

தங்காய்: நக்சல்கள் ஆதிக்கம் மிகுந்தது பராசட்டி தொகுதி, தேர்தலுக்கு தயாராகி வரும் நிலையில், அங்கு மக்களின் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது என்பதை அறிய பயணம் செய்தோம்.

பீகாரின் கயா மாவட்டத்தில் உள்ளது பராசட்டி சட்டப் பேரவை தொகுதி. இது ஒரு தனி தொகுதியாகும். ஒரு காலத்தில் இந்த பகுதி மக்கள் நக்சலைடுகளுக்கு உணவு மற்றும் தங்குமிடம் போன்றவற்றை செய்து கொடுத்தவர்கள். இங்கு வசிக்கும் இளைஞர்கள், கூட்டமாக வரும் நக்சல்களுக்கு கிராமத்தினர் உணவளித்தை தங்கள் பதின் பருவத்தில் பார்த்ததாக நினைவுகூருகின்றனர்.

தங்கய் கிராமத்திற்கு செல்லும் மண் பாதை.
தங்காய் கிராமத்திற்கு செல்லும் மண் பாதை. (ETV Bharat)

ஜார்க்கண்ட் மற்றும் பீகாரை பிரிக்கும் அடர்ந்த வனம் நிறைந்த கேரா மலைகளின் அடிவாரத்தில் பராசட்டி அமைந்துள்ளது. வாகனப் போக்குவரத்துக்கான சாலையும் இந்த கிராமத்தோடு தான் முடிகிறது. தலைநகர் பாட்னாவில் இருந்து தெற்கே சுமார் 150 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் பயணித்தால் இந்த கிராமத்தை அடையலாம்.

சூரியன் மறையும் பொன் மாலைப் பொழுதில், தங்காய் கிராமத்தை அடைந்தோம். அங்குள்ள மேல்நிலைப் பள்ளியின் வாசலில் மக்கள் கூடியிருந்தனர். நக்சலைட்டுகளின் மக்கள் நீதிமன்றங்களை நிர்பந்தம் காரணமாக தலைமை தாங்கி நடத்திய சிபிஐ-எம்எல் மூத்த தலைவரான ஷியாம் பிகாரி சிங் வெள்ளை குர்தா, பைஜாமா அணிந்து உட்கார்ந்திருந்தார்.

நக்சல்களின் மக்கள் நீதிமன்றங்களை நடத்திய ஷியாம் பிகாரி சிங்
நக்சல்களின் மக்கள் நீதிமன்றங்களை நடத்திய ஷியாம் பிகாரி சிங் (ETV Bharat)

நக்சல்களின் தவறான முடிவுகள்

இந்த பள்ளி ஒரு சமயத்தில் நக்சல்களின் கூடாரமாக இருந்துள்ளது. மக்கள் இவர்களுக்கு பயந்து குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் இருந்துள்ளனர். அப்படி அனுப்பினால், நக்சல்களின் மக்கள் நீதிமன்றம் முன் பெற்றோர்கள் தண்டிக்கப்படும் சூழல் இருந்தது.

கிராம மக்களிடையே நன்மதிப்பை பெற்றவரான ஷியாம் பிகாரி சிங், நக்சல்கள் சில முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க விரும்பும் போதெல்லாம் ‘ஜன் அதாலத்’ எனும் மக்கள் நீதிமன்றத்தை நடத்துவார். நக்சல்கள் தவறான முடிவு எடுக்கும் போது தான் எதிர்த்ததாகவும் நம்மிடம் தெரிவித்தார்.

நக்சல் இயக்கங்களுடனான தொடர்பையும், மக்கள் நீதிமன்றத்திற்கு அவர் எவ்வாறு தலைமை தாங்கினார்? என்பதையும் ஷியாம் பிகாரி சிங் விவரித்துக் கொண்டிருந்த போதே, ​​மேலும் பல கிராமவாசிகள் நம் ஈடிவி பாரத் குழுவை சூழ்ந்து கொண்டனர்.

மக்கள் நீதிமன்றம் கூடும் போது, குற்றம்சாட்டவரை விடுவிப்பதற்கான சான்றுகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டாலும், அவரை விடுவிக்க கிராம மக்கள் கோரிக்கை வைத்தாலும், சில நேரங்களில் அது ஏற்றுக் கொள்ளபடுவதில்லை. அவர்களுக்கு நக்சல்கள் தண்டனையை நிறைவேற்றுவார்கள் என்பது வேதனைக்குரியது என ஷியாம் பிகாரி சிங் விவரித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “என் விருப்பத்திற்கு மாறாக, நான் எத்தனை மக்கள் நீதிமன்றங்களை நடத்தினேன் என்பது என் நினைவில் இல்லை. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு மரண தண்டனை உள்பட பல்வேறு வகையான தண்டனைகள் வழங்கப்பட்டன. நான் அதை எதிர்த்தேன். கிராமவாசிகளைப் பேச ஊக்குவித்தேன். ஆனால், நக்சல்கள் சுற்றி நிற்கும் போது, மக்கள் பேச பயந்தார்கள்” என்று கூறுகிறார்.

நக்சலைட் விஜய் குமார் வாழ்க்கை

நக்சலிசம் ஒரு பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளதாகவும், தங்காய்யில் அது இனி ஒரு பிரச்சினையாக இருக்காது என்றும் ஷ்யாம் கூறினார். நக்சலிசத்தை பின்பற்றியவர்களில் சிலர் மட்டுமே சித்தாந்தத்தைப் பற்றிப் பேசியவர்கள் என்றும், பெரும்பாலோர் தனிப்பட்ட பகை, போட்டி அல்லது குடும்பத்தால் கைவிடப்பட்ட நிலையில் ஆயுதங்களை கையில் எடுத்தவர்கள் என்றும் அவர் கூறுகிறார்.

அப்போது நக்சல் சித்தந்தத்தை இறுக்கமாகப் பின்பற்றிய 64 வயதான விஜய் குமார் ஆரியா எனும் ஜஸ்பால் என்பவரை ஷியாம் நினைவு கூர்ந்தார். தற்போது பாட்னாவில் உள்ள பியூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள விஜய் குமார், தீவிர நக்சல் சித்தாந்தவாதி ஆவார். பொருளாதாரத்தில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்ற இவர், இந்திய மாவோயிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மையத்தில் (MCCI) சேருவதற்கு முன்பு சிறிது காலம் கல்லூரி ஒன்றில் உதவிப் பேராசிரியராகப் பணியாற்றினார்.

பராசட்டியில் உள்ள மைதானத்தில் விளையாடும் இளைஞர்கள்.
பராசட்டியில் உள்ள மைதானத்தில் விளையாடும் இளைஞர்கள் (ETV Bharat)

தலைமறைவு வாழ்க்கைக்கு முன்பு பல நக்சல் குழுக்களின் கூட்டமைப்பாக இருந்த சிபிஐ மாவோயிஸ்ட் என்ற அமைப்பில் சேர்ந்து கொண்டார். பீகார், ஜார்க்கண்ட், உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் அன்றைய ஒருங்கிணைந்த ஆந்திரா ஆகிய இடங்களில் விஜய் குமார் தீவிர செயற்பாட்டாளராக விளங்கியுள்ளார்.

மே 11, 2011 அன்று விஜய் குமாரை முதல் முறையாக கத்திஹார் எனும் இடத்தில் காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால், இது சிபிஐ மாவோயிஸ்ட் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அங்கம் வகிக்கும் தொகுதி ஆகும். அந்த சமயத்தில் நக்சல்கள் கோட்டை என்று அறியப்படும் இடத்தில் வைத்து, இவர் கைது செய்யப்பட்டது பெரும் பேசுபொருளானது.

பின்னர், 2022-ல் ரோஹ்தாஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள சமஹுதா கிராமத்தில் இவரை காவல் துறையினர் மற்றும் மத்திய பாதுகாப்புப் படையினரும் சேர்ந்து கைது செய்தனர்.

பல்வேறு வன்முறை சம்பவங்கள், நாசவேலை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக சுமார் 14 வழக்குகள் இவர் மீது நிலுவையில் உள்ளன. மேலும், தேசிய புலனாய்வு முகமையும் இவர் மீது ஒரு வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.

இந்த சூழல்களை எல்லாம் நினைவுகூரும் ஷியாம் பிகாரி சிங், நக்சல் இயக்கங்களில் இருக்கும் அனைவரும் குழுவாக சேர்ந்து தங்கள் ஆயுதங்களை சமர்ப்பித்து அரசிடம் சரணடைய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தையும் நம்மிடம் வெளிப்படுத்தினார்.

மாற்றத்தை விரும்பும் மக்கள்

எனினும், தற்போதைய ஆட்சியாளர்கள் மீது நம்பிக்கை அற்றவராகக் காணப்படும் ஷியாம் பிகாரி சிங், இளம் வயதினர் தீவிர அரசியலுக்கு வர இன்னும் சில காலம் ஆகும் என்று தெரிவித்தார்.

“முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் மாநிலத்தில் சில வளர்ச்சி திட்டங்களை அமல்படுத்தியுள்ளார். ஆனால் அவரைச் சுற்றி ஊழல்வாதிகள், கைக்கூலிகள் மற்றும் மோசடி செய்பவர்கள் தான் உள்ளனர். பிரசாந்த் கிஷோர் ஆரம்பித்துள்ள புதிய கட்சியால் பெரிய பயன் இருக்காது. அதனால் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கில்லை. எனினும், ஒரு மாற்றம் வந்தால் தான், மக்களின் வாழ்க்கை மாறுமா? என்பதை நம்மால் முடிவு செய்ய முடியும்” என்று ஷியாம் கூறினார்.

இந்நிலையில், இளைஞர்களின் மனநிலையை அறிவதற்காக கரடுமுரடான காட்டு வழிப்பாதையில் நடந்தோம். அப்போது, பராசட்டியில் உள்ள இளைய தலைமுறையினரும், இந்த இடத்தில் நக்சல்களைப் பார்த்திருப்பதாக தங்களின் நினைவுகளை பகிர்ந்தனர். பட்டதாரியான 24 வயது நிறைந்த அரவிந்த் குமார், நம்மிடம் பேசுகையில், “சுமார் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை நாங்கள் சுதந்திர தினத்தையும், குடியரசு தினத்தையும் கொண்டாட முடிந்ததில்லை. நக்சல்கள் பொதுவான ஒரு இடத்தில் கருப்புக் கொடியை ஏற்றுவர். அதனால் இங்குள்ள பள்ளிகள் கூட அவர்களுக்கு பயந்து எந்த விழாவும் நடத்தாது. இப்போது நிலைமை மாறிவிட்டது. அருகிலேயே ஒரு காவல் நிலையமும், பாதுகாப்புப் படை முகாமும் உள்ளன” என்றார்.

பராசட்டியில் உள்ள தங்கய் அரசுப் பள்ளிக்கூடம்.
பராசட்டியில் உள்ள தங்காய் அரசுப் பள்ளிக்கூடம் (ETV Bharat)

கேரா மலை பழங்குடிகள்

அப்படியே, நம் சாலை வழிப் பயணம் ஒரு குறுகலான பாதைக்குள் நுழைந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து கேரா மலைகளை நோக்கி மண் சாலைத் ஆரம்பிக்கிறது. இங்கும் சில பழங்குடி மக்கள் வாழ்கின்றனர். நவம்பர் 11 அன்று நடைபெறும் பீகார் மாநிலத்தின் இரண்டாம் கட்ட சட்டபேரவைத் தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக அவர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

மாலை மங்கும் நேரத்தில் அவர்களை காண, நம் ஈடிவி பாரத் குழு பயணித்தது. எப்போதும் பதற்றமான சூழலில், துப்பாக்கிகள் சூழ தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்து வந்த மக்கள், இந்த முறை நிம்மதியாக வாக்களிக்கலாம் என்று கூறினர். 2024 மக்களவைத் தேர்தலுக்குப் பின், இங்கிருந்த பதற்றமான சூழல் மாறியுள்ளதை அவர்களின் பேச்சின் வாயிலாக நம்மால் உணர முடிந்தது.

இங்கு பொதுவாக இடதுசாரி அமைப்புகள் தேர்தலைப் புறக்கணிக்க அழைப்பு விடுப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. எனினும், தேர்தலை பிரச்சினைகள் இன்றி நடத்த, வெளியாட்கள் உள்ளே வருவதை பாதுகாப்புப் படையினர் தடுக்கின்றனர்.

மேலும், இவை பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு, தேர்தல் பணியாளர்களுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது. இந்த பதற்றத்திற்கு சான்றாகவே, முன்பு தேர்தல் நடத்தப்படும் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியின் ஒரு பகுதியை நக்சல்கள் வெடி வைத்து தகர்த்துள்ளனர். இங்கு தான் பாதுகாப்புப் படையினரும் தங்குவர் என்று அங்குள்ள மக்கள் சிதிலமடைந்த கட்டடத்தை காட்டினர். நொறுங்கிய கான்கிரீட் பாகங்கள் இன்னும் எச்சங்களாக, மக்களை பயமுறுத்தும் நினைவுகளாக அங்கு காட்சி அளித்தன.

பராசட்டித் தொகுதியில் உள்ள தங்கய் கிராம இளைஞர் ஒருவர் நம்மிடம் பேசினார்.
பராசட்டித் தொகுதியில் உள்ள தங்காய் கிராம இளைஞர் ஒருவர் நம்மிடம் பேசினார் (ETV Bharat)

மீண்டெழும் மலை கிராமங்கள்

ஆனால் இந்த முறை, பராசட்டியில் உள்ள 36 வாக்குச்சாவடிகளில், காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. அந்த வகையில், நக்சல்களை கட்டுப்படுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் எடுத்த தீவிர முயற்சிகளின் வெளிப்பட்டை நம்மால் இந்த பயணத்தில் உணர முடிந்தது.

நம்மை சந்தித்த போது, கிராமவாசியான துளசி சாவ் எவ்வித பதற்றமும் இன்றி பேசினார். “நக்சல்கள் மலைகளில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் அல்லது என்ன செய்கிறார்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியாது. அதில் எங்களுக்கு ஆர்வமும் இல்லை. அவர்களிடம் நாங்கள் எந்த உதவியும் கேட்பதில்லை” என்றார்.

மேலும், இங்கு வசிக்கும் லட்சுமி தேவியிடம் பேசிய போது, “முன்பெல்லாம் நக்சல்கள் கூட்டம் அவ்வப்போது வந்து எங்களிடம் உணவு கேட்பார்கள். ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒருவருக்கு கூடுதலாக சமைப்பார்கள். அவர்கள் சாப்பிட்டு விட்டு கிளம்பி விடுவார்கள். சில நேரங்களில், காவல் துறைக்கு தகவல் கொடுப்பவர்களாகவோ அல்லது வேறு ஏதேனும் தவறு செய்தவர்களாகவோ சந்தேகிக்கப்படும் நபர்களையும் உடன் அழைத்துச் சென்று விடுவார்கள்” என்று தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: தகிக்கும் தேர்தல் களம்: பீகாரில் என்ன நடக்கிறது? மக்கள் மனதில் இருப்பது யார்? பாட்னாவுக்கு ஒரு நேரடி விசிட்!

மற்றொரு கிராமவாசியான ராம்தியோ சாவ், நக்சல்களுக்கும் காவல் துறையினருக்கும் இடையே கிராமவாசிகள் சிக்கிக் கொண்டதாக வருத்தத்துடன் தெரிவித்தார். சிலர் உணவு கேட்டாலும், வேறு சிலர் மக்களை அச்சுறுத்தி துன்புறுத்துவார்கள் என்று பகிரங்கமாக கூறினார்.

பராசட்டியில் உள்ள தங்காய் கிராம மக்கள் மனதில், ‘இனி பதற்றமின்றி வாக்களிக்கலாம்’ என்ற எண்ணம் இருந்தாலும், அவர்களுக்கு தேர்தலின் மீது பெரிய நாட்டம் இருப்பதாக தெரியவில்லை. லட்சுமி தேவி, துளசி சாவ் போன்றோரின் பேச்சில் அவை அமைதியாக வெளிப்பட்டது.

TAGGED:

பீகார் தேர்தல் 2025
BIHAR ELECTIONS 2025
BIHAR GAYA
NAXALS IN BIHAR ELECTIONS
BIHAR NAXAL AREA CURRENT SITUATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.