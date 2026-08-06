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"ஜனநாயகத்தில் போராட்டங்களும் ஒரு வகையான உரையாடலே"- ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன் பாகவத்

"நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், இளைஞர்களின் புகார்களும் கோரிக்கைகளும் முற்றிலும் உண்மையானவை. அவர்களின் நேர்மையை நான் நம்புகிறேன்" என்று மோகன் பாகவத் தெரிவித்தார்.

ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத்
ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 11:19 PM IST

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மும்பை: "ஜனநாயகத்தில் போராட்டங்கள் என்பதும் ஒரு நியாயமான உரையாடல் வடிவமே" என்று ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் தெரிவிதுள்ளார்.

மும்பையில் நடைபெற்ற 'இந்திய சர்வதேச நாடுகள் ஒன்றிய இயக்கம்' அமைப்பின் 15-வது ஆண்டு விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில், சுமார் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட ஜென்ளி இளம் தலைமுறை மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் மோகன் பாகவத் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

நிகழ்ச்சியில் மோகன் பாகவத் பேசுகையில், "ஜனநாயகத்தில் போராட்டங்கள் என்பது, ஒரு நியாயமான உரையாடல் வடிவமே ஆகும். வெவ்வேறு கருத்துக்கள் விவாதிக்கப்பட்டு, இறுதியில் ஒருமித்த கருத்து உருவாவதற்காக போராட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன. பல்வேறு காரணங்களால் மக்களின் கவலைகளும் கோரிக்கைகளும் பேச்சுவார்த்தை மூலம் கேட்கப்படாத போது, அவர்கள் போராட்டக் களத்தைக் கையில் எடுக்கிறார்கள். போராட்டங்களின் நோக்கம் சமூகத்தில் ஒருமித்த முடிவை எட்ட வேண்டுமே தவிர, பிரிவினையை உருவாக்குவதாக இருக்கக் கூடாது" என்று தெரிவித்தார்.

நீட் வினாத்தாள் கசிவு குறித்த கேள்விக்கு, "இளைஞர்கள் எழுப்பும் புகார்களும் கோரிக்கைகளும் முற்றிலும் உண்மையானவை. அவர்களின் நேர்மையை நான் நம்புகிறேன்" என்று அவர் பதில் அளித்தார்.

மற்ற நாடுகளில் சிறுவர்களுக்கு சமூக ஊடகங்களை தடை செய்துபோல் இந்தியாவிலும் தடை செய்ய வேண்டுமா? என்ற கேள்விக்கு, "எந்தவொரு விஷயத்தையும் நாம் தடை செய்தால், அது கள்ளச் சந்தையில் இன்னும் வேகமாகப் பரவக்கூடும். சமூக ஊடகங்களின் தீமைகளைத் தடுக்கத் தடை விபத்து தீர்வல்ல; மாறாக, சமுதாயத்தில் சுய ஒழுக்கமும், மனநிலை மாற்றமும் மட்டுமே இதற்கு நிரந்தரத் தீர்வாக அமையும்" என்று அவர் பதில் அளித்தார்.

மேலும், "இன்றைய காலகட்டத்தில் நமது முகம், குரலை அப்படியே பிரதிபலிக்கும் போலி வீடியோக்களை உருவாக்க முடியும். எனவே, சமூக ஊடகங்களில் வரும் செய்திகளை ஆதாரப்பூர்வமான தளங்களில் சரிபார்க்காமல் இளைஞர்கள் எளிதில் நம்பக் கூடாது" என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார்.

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கல்விக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்குவது குறித்த கேள்விக்கு "கல்வி என்பது ஒரு வணிகத் தொழில் அல்ல. அது சமுதாயத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் சமமாகக் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் எளிமையாக வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். எனவே, நாட்டின் கல்விக்கான தொகையை ஜிடிபியில் 6 சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நான் முழுமையாக ஆதரிக்கிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.

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