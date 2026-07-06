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'யூடியூப் வீடியோ கண்காணிப்பு சாத்தியமில்லை' - டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் கைவிரித்த கூகுள்

நீதிமன்றமோ அல்லது பாதிக்கப்பட்ட நபர்களோ முறைப்படி புகார் அளித்தால், அதனை உடனடியாக யூடியூப்பில் இருந்து நீக்குவதற்கு தயாராக இருப்பதாக கூகுள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 6, 2026 at 5:14 PM IST

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புதுடெல்லி: நீதிமன்ற நேரடி ஒளிபரப்புகளை சட்ட விரோதமாகப் பதிவு செய்து, திருத்தப்பட்ட ஆடியோக்களுடன் யூடியூப் தளத்தில் வெளியிடும் வீடியோக்களை முன் கூட்டியே கண்காணிப்பது தொழில்நுட்பரீதியாக சாத்தியமில்லை என்று கூகுள் நிறுவனம் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

உயர் நீதிமன்றங்களின் நேரடி ஒளிபரப்புகளை சிலர் தங்களது சுய லாபத்திற்காக வீடியோவாக பதிவு செய்து, தேவையற்ற பின்னணி இசையை சேர்த்து அல்லது தவறான உள் நோக்கத்துடன் அதனை எடிட் செய்து யூடியூப்பில் வீடியோக்களாக வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

நீதிமன்ற விசாரணையின் காணொளிகளைப் பதிவேற்றியதற்காக ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், பத்திரிகையாளர் ரவிஸ் குமார் ஆகியோர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரி டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் பொது நலன் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு தடை விதிக்க கோரியும், இத்தகைய வீடியோக்களை முன் கூட்டியே கண்காணித்து நீக்க கூகுள் நிறுவனத்திற்கு உத்தரவிடக் கோரியும் அந்த மனுவில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனுவிற்கு கூகுள் நிறுவனம் பதில் மனுவாக பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளது. கூகுள் நிறுவனம் தாக்கல் செய்த அந்த பதில் மனுவில், "யூடியூப் தளத்தில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உலகம் முழுவதும் இருந்து லட்சக்கணக்கான வீடியோக்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதில் எந்தெந்த வீடியோக்களில் நீதிமன்றப் பதிவுகள் சட்ட விரோதமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதை மென்பொருள்களை கொண்டு முன் கூட்டியே துல்லியமாகக் கண்காணிப்பது சாத்தியமில்லாத ஒன்று" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், "நீதிமன்ற நிகழ்வுகளை பதிவு செய்யக் கூடாது என்ற விதிமுறையை அமல்படுத்த வேண்டியது அந்தந்த நீதிமன்றங்களின் பொறுப்பு. நீதிமன்ற ஒளிபரப்பின் போது 'வாட்டர் மார்க்' பயன்படுத்துவது அல்லது பதிவிறக்கம் செய்ய முடியாத தொழில்நுட்ப முறைகளைக் கையாள்வது மூலமே இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முடியம்.

ஒரு குறிப்பிட்ட வீடியோ நீதிமன்ற விதிகளுக்கு புறம்பானது என்று நீதிமன்றமோ அல்லது பாதிக்கப்பட்ட நபர்களோ தங்களுக்கு முறைப்படி புகார் அளித்தால், அந்த வீடியோக்களை உடனடியாக யூடியூப்பில் இருந்து நீக்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக உள்ளோம்" என கூகுள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

கூகுள் நிறுவனத்தின் இந்த விளக்கத்தைத் தொடர்ந்து, நீதிமன்ற நேரடி ஒளிபரப்பு விதிகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்தும், சட்ட விரோத வீடியோ பதிவுகளை தடுப்பதற்கான மாற்று வழிகள் குறித்தும் ஆராய இந்த வழக்கின் விசாரணையை டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

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DELHI HIGH COURT
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