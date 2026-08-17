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காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவை செயல்படுத்துங்கள் - கர்நாடகாவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

காவிரி விவகாரம் குறித்த வழக்கு விசாரணையை வரும் ஆகஸ்ட் 24- ஆம் தேதிக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம்
உச்ச நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tami Nadu)
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By ANI

Published : August 17, 2026 at 4:08 PM IST

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புதுடெல்லி: காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவை செயல்படுத்துங்கள் என்று கர்நாடகாவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கபினி மற்றும் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைகளில் இருந்து தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என்ற காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவை செயல்படுத்தாததை எதிர்த்து கடந்த ஆகஸ்ட் 03- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தது. இந்த மனு இன்று (ஆக.17) உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் சந்தீப் மேத்தா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் வைத்தியநாதன், "காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவை கர்நாடகா அரசு பின்பற்றவில்லை. இதனால் தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு தேவையான தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை; இன்று (ஆக.17) காலை நிலவரப்படி, கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள நீர்த்தேக்கங்களில் 76% நீர் இருப்பு உள்ளது. காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி தமிழ்நாட்டிற்கு 64 டிஎம்சி தண்ணீரை கர்நாடகா வழங்கியிருந்த வேண்டும்; ஆனால், தற்போது வரை 14 டிஎம்சி தண்ணீர் மட்டுமே தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைத்துள்ளது. தண்ணீர் பற்றாக்குறை நிலவும் காலங்களில் நீர்வரத்துக் குறைந்திருந்தாலும், கிடைக்கக்கூடிய நீரில் 55.29%-யைப் பெறுவதற்கு தமிழ்நாட்டிற்கு உரிமை உண்டு" என்று வாதிட்டார்.

அதைத் தொடர்ந்து கர்நாடகா அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஷியாம் திவான், "காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுகளை கர்நாடகா பின்பற்றியது. ஆணையத்தின் உத்தரவுகளைப் பின்பற்றவில்லை என்ற தமிழ்நாட்டின் குற்றச்சாட்டை மறுக்கிறோம். ஆரம்ப கட்டத்தில் ஆணையம், ஆகஸ்ட் 11 வரை 15 நாட்களுக்கு வினாடிக்கு 3,500 கனஅடி தண்ணீரைத் திறந்துவிட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருந்தது. கர்நாடகா அரசு அதனை நிறைவேற்றியது. அதுமட்டுமின்றி, அந்த நாட்களில் அதிகளவிலான தண்ணீரையும் திறந்துவிட்டோம். இன்று காலை நிலவரப்படி 12,607 கனஅடியாக நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. அணையின் மதகுகளும் திறக்கப்பட்டுள்ளது" என்று வாதிட்டார்.

இதையடுத்து அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரி தண்ணீரைத் திறந்துவிடுமாறு காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவுகள் செயல்படுத்துவதை கர்நாடக அரசு உறுதிச் செய்ய வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டுள்ளனர். அத்துடன், தண்ணீர் திறப்பு குறித்த அறிக்கையை சமர்ப்பிக்குமாறு உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வரும் ஆகஸ்ட் 24- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

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TAGGED:

காவிரி விவகாரம்
காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம்
உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு
KARNATAKA GOVERNMENT
CAUVERY WATER ISSUES

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