'IAT' நுழைவுத்தேர்வுக்கு ஏப்ரல் 13 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்
'IAT' நுழைவுத்தேர்விற்கு https://www.iiseradmission.in/ என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 20, 2026 at 4:28 PM IST
டெல்லி: 'IAT' நுழைவுத்தேர்வுக்கு வரும் ஏப்ரல் 13- ஆம் தேதி வரை ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் (Indian Institutes of Science Education and Research-'IISER') இயங்கி வருகிறது. உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆராய்ச்சி கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் இந்த கல்வி நிறுவனமும் இடம் பெற்றுள்ளது. இந்த கல்வி நிறுவனத்தின் கிளைகள், புனே, போபால், கொல்கத்தா, மொஹாலி, திருவனந்தபுரம், பெர்ஹாம்பூர், திருப்பதி ஆகிய நகரங்களில் இயங்கி வருகின்றது.
இந்த கல்வி நிறுவனத்தில் சேருவதற்கு 'IAT' என்ற நுழைவுத்தேர்வு நடத்தப்படும். அந்த வகையில், 2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான IISER கல்வி நிறுவனங்களில் இளங்கலைப் படிப்புகளில் சேருவதற்கான 'IAT' நுழைவுத்தேர்வு வரும் ஜூன் மாதம் 07- ஆம் தேதி நடக்கின்றது. இத்தேர்விற்கு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். வரும் மார்ச் 05- ஆம் தேதி தொடங்கிய விண்ணப்பப்பதிவு, வரும் ஏப்ரல் 13- ஆம் தேதி அன்று நள்ளிரவு 11.55 மணியுடன் நிறைவடைகிறது. இத்தேர்விற்கான ஹால் டிக்கெட் வரும் மே 24- ஆம் தேதி இணையதளத்தில் வெளியிடப்படுகிறது.
இந்த நுழைவுத்தேர்விற்கு https://www.iiseradmission.in/ என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பிப்பதில் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் வேலை நாட்களில் மதியம் 02.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை +91-72054-57461 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்புக் கொள்ளலாம் (அல்லது) சந்தேகங்களை askjac2026@iiserbpr.ac.in என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பலாம்.
இது குறித்து IISER திருப்பதியின் இயக்குநர் சாந்தனு பட்டாச்சார்யா கூறுகையில், "IISER திருப்பதி ஒரு முன்னணி ஆராய்ச்சி கல்வி நிறுவனம்.2015-ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட IISER வரிசையில் இது 6-வது நிறுவனம் ஆகும். இங்கு ஐந்து ஆண்டுகள் படிப்பாக பல்துறைச் சார்ந்த BS, MS பாடத்திட்டம் வழங்கப்படுகிறது. இதில் அடிப்படை அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையப்படுத்தப்பட்ட கல்வி இயல்பாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. அதிநவீன உள்கட்டமைப்பு, IISER-க்களில் மிகப்பெரிய வளாகம், உயர்தர ஆய்வுக் கருவிகள், செய்முறை அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகிறது.
மாணவர்களுக்கு பல்வேறு தேர்வுகள் மட்டுமல்லாமல், உலகளாவிய இரட்டை பட்டப்படிப்பு (Dual Degree Opportunities) வாய்ப்புகளும் கிடைக்கின்றன. IISER திருப்பதியில், ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பிற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கிறோம். மேலும் சவாலுக்கு உட்படுத்தும் கேள்விகளையும், ஊக்குவிக்கும் பரிசோதனைகளையும், உலகத்தை மாற்றும் கண்டுபிடிப்புகளையும் மதிக்கிறோம். IISER தனது மாணவர்களுக்கு சிறந்த வேலைவாய்ப்புகளைக் கொடுத்து வருகிறது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
நுழைவுத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான தகுதிகள்:
12-ம் வகுப்பு, அதற்கு இணையான தேர்வில் தேர்ச்சிப் பெற்றவர்கள் அல்லது அறிவியல் பிரிவில் குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டு டிப்ளமோ படிப்பில் (2024, 2025 அல்லது 2026- ஆம் ஆண்டு) அனைத்து பாடங்களிலும் கூட்டாகக் குறைந்தபட்சம் 60 சதவீதம் மதிப்பெண்கள் (SC/ST/PWD பிரிவினர் 55 சதவீதம்) பெற்றுத் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள், இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். உயிரியல், வேதியியல், கணிதம் மற்றும் இயற்பியல் ஆகிய மூன்று பாடங்களில் குறைந்தது மூன்று பாடங்களைப் படித்திருக்க வேண்டும்; IISER கொல்கத்தாவில் BS-MS கணக்கீடு மற்றும் தரவு அறிவியல், IISER போபாலில் B.Tech., BS பொருளாதார அறிவியல், IISER திருப்பதியில் BS பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளியியல் அறிவியல் போன்ற குறிப்பிட்ட படிப்புகளுக்கு கணிதம் கட்டாயம் படித்திருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.