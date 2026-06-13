அசாமில் இந்திய விமானப் படை விமானம் விபத்துள்ளானது - மீட்பு பணிகள் தீவிரம்
விபத்து நடைபெற்ற இடத்தில் மீட்புப்பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்படுள்ள நிலையில், கூடுதல் விவரங்கள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : June 13, 2026 at 11:33 AM IST
புது டெல்லி: அசாமில் உள்ள ஜோர்ஹாட் விமானப்படை தளத்தில் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான AN-32 சரக்கு விமானம் விபத்துக்குள்ளானது.
அசாமின் ஜோர்ஹாட் பகுதியில் அமைந்துள்ள ரௌரியா விமானப்படை தளத்தில் AN-32 ரக ராணுவ விமானம் தரையிறங்கும்போது விபத்துக்குள்ளானதாக இந்திய விமானப்படை தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த விபத்தில் விமானி உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது. விபத்து நடைபெற்ற இடத்திற்கு மூத்த விமானப்படை அதிகாரிகள் நேரில் சென்ருள்ள நிலையில், அந்த இடத்திலிருந்து சில காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன. அந்த காட்சிகளின்படி, விமானம் இரண்டாக உடைந்துள்ள நிலையில், முன்பகுதியிலிருந்து தொடர்ந்து புகை வெளியேறிக் கொண்டிருக்கிறது.
விபத்து நடைபெற்ற இடத்தில் மீட்புப்பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், முதலில் தீயை அணைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக இந்திய விமானப்படை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். இந்த விபத்துக்கான காரணம் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.