"அவைக்கு வர வேண்டாம் என்று பிரதமரிடம் நான் தான் சொன்னேன்" - பகீர் கிளப்பிய சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா

பிரதமர் மோடி அவையில் உரை நிகழ்த்தாமலேயே, குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மக்களவை இன்று நிறைவேற்றப்பட்டது.

மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா
மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா (Sansad TV Video Grap)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 5, 2026 at 4:29 PM IST

புதுடெல்லி: அசம்பாவிதம் எதுவும் நிகழ்ந்துவிடக்கூடாது என்பதை கருத்தில் கொண்டு தாம் தான் அவைக்கு வர வேண்டாம் என்று பிரதமர் மோடியிடம் தெரிவித்ததாக மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா பகிரங்கமாக கூறியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் அமளி காரணமாக நாடாளுமன்ற மக்களவை முதலில் மதியம் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. அதன்பின் அவை கூடிய பிறகும் அமளி தொடர்ந்ததால் அவை மீண்டும் பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. மீண்டும் அவை கூடிய பிறகும் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால், அவை அலுவல்கள் இன்று நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்களில் ஏதேனும் பிரச்சனைகளை முன்வைத்து எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் அமளியில் ஈடுபடுவதுடன், அதன் காரணமாக மக்களவை, மாநிலங்களவை ஒத்திவைக்கப்படுவது ஒன்றும் புதிதல்ல. ஆனால், இன்று மக்களவை ஒத்திவைக்கப்படுவதற்கு முன், குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது பிரதமர் மோடி பேசாமலேயே அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என்பது தான் இந்தக் கூட்ட தொடரின் முக்கியமான நிகழ்வாக அமைந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: மதுராந்தகத்தை அடுத்து மதுரை... மீண்டும் தமிழ்நாடு வரும் மோடி! திருப்பரங்குன்றம் மலைக்கும் விசிட்...

அத்துடன், தீர்மானத்தின் மீது பிரதமர் மோடி உரையாற்றாதது ஏன்? என்பது குறித்து மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா இன்று சபையில் அளித்த விளக்கமும் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் மத்தியில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மக்களவை இன்று ஒத்திவைக்கப்படுவதற்கு முன்பாக சபையில் உரையாற்றிய ஓம் பிர்லா, " நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று என்ன நடந்தது என்பதை நாடே பார்த்தது. பிரதமர் மோடியின் இருக்கையை எம்.பி.க்கள் எப்படி சூழ்ந்துக் கொண்டு கோஷமிட்டனர் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். எம்.பி.க்களின் இந்த நடவடிக்கையின் தொடர்ச்சியாக சபையில் அசம்பாவிதம் ஏதேனும் நிகழலாம் என்று எனக்கு தகவல் கிடைத்தது. அப்படியொரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்பதை கருத்தில் கொண்டு நான் தான் பிரதமர் மோடியை அவைக்கு வர வேண்டாம் என்று கூறினேன்" என்று பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

