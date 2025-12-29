'டிசம்பர் 31' இரவை வண்ணமயமாக கொண்டாட ரெடியா? ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்!
புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொள்ள விரும்புவர்களுக்கு இரவு முழுவதும் அளவில்லாத உணவு மற்றும் பானங்கள் வழங்கப்படும்.
Published : December 29, 2025 at 4:30 PM IST
ஹைதராபாத்: உலகின் மிகப் பெரிய திரைப்பட நகரமான ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி மிக பிரம்மாண்டமான புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு தயாராகி வருகிறது.
புத்தாண்டை முன்னிட்டு ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு மகிழும் வகையில் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மகிழ்ச்சி, கேளிக்கை, உற்சாகத்தை வழங்கும் வகையில் பெண்கள், சிறுவர்கள் என அனைத்து தரப்பு மக்களையும் கவரும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படவுள்ளன.
வியப்பை ஏற்படுத்தும் ஏற்பாடுகள்
இந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் 15,000 சதுர அடி பரப்பளவில் உள்ள திறந்தவெளி அரங்கில் இசை நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது. சிறப்பு விருந்தினர்கள், நட்சத்திரங்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கும் இந்த கொண்டாட்டத்தில் பொதுமக்கள் தங்களது நடன திறமையை திறந்தவெளி மைதானத்தில் வெளிப்படுத்தலாம். மேலும், பிரபல டிஜேக்களான சோனி, நாட் மற்றும் தீபக் ஆகியோர் பங்கேற்கும் 'டிஜே-க்களின் போர்'-ஐ பொதுமக்கள் கண்டுகளிக்கலாம்.
விருந்தினர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு
இந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்க வரும் விருந்தினர்களை மகிழ்விக்கும் வகையில், அவர்கள் அனைவரும் ஒளிரும் தேவதைகளால் வரவேற்கப்படுவார்கள். மேலும், வீதி கலைஞர்கள் வேடமணிந்தவர்கள், ஸ்டாண்டப் காமெடி, மாயாஜால நிகழ்ச்சிகள், சர்வதேச நெருப்பு சாகசங்கள் மற்றும் வைல்ட் வெஸ்ட் சாகச நிகழ்ச்சி உள்ளிட்டவை இந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களில் முக்கியமானதாக இடம் பெற்றுள்ளன.
மேலும், அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனங்களின் அணிவகுப்பு வாகன ஊர்வலம் கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த கொண்டாட்டங்கள் அனைத்தும் உலகின் மிகப்பெரிய திரைப்பட ஸ்டுடியோ வளாகத்தில் ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவத்தை விருந்தினர்களுக்கு நிச்சயம் உருவாக்கும்.
குழந்தைகளுடன் வருபவர்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகள்
குடும்பத்தோடு வருபவர்கள் புத்தாண்டை சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில் இந்த பிரத்யேகமான கிட்ஸ்கேர் சியஸ்டா சோன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் பாதுகாப்பான பகுதி ஆகும். பெற்றோர்கள் கவலையின்றி கொண்டாட்டங்களை அனுபவிக்கும் போது குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக ஓய்வெடுக்கவும், விளையாடவும் முடியும். இந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்க வரும் விருந்தினர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வீடு திரும்புவதை உறுதி செய்யும் வகையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், மருத்துவ குழுக்கள் மற்றும் வாகன போக்குவரத்து உள்ளிட்ட அனைத்தும் வசதிகளும் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
அளவற்ற உணவு மற்றும் பானங்கள்
இந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொள்ள விரும்புவர்களுக்கு இரவு முழுவதும் அளவற்ற உணவு மற்றும் பானங்கள் வழங்கப்படும். மேலும் நள்ளிரவு நெருங்கும் போது மியாமி பாணியிலான பந்து விழும் நிகழ்வு மற்றும் கண்கவர் வாண வேடிக்கை நிகழ்ச்சி நடைபெறகிறது. அதைத் தொடர்ந்து வானத்தை ஒளிரச் செய்யும் வகையிலான சிம்பொனி நிகழ்ச்சியும் நடைபெறவுள்ளது.
ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ்கள்
இந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களில் கலந்து கொள்ள மூன்று வகையான பேக்கேஜ்கள் வழங்கப்படுகின்றன. சில்வர் பேக்கேஜ்களில் ஒரு ஜோடிக்கு ரூ.5999, கோல்ட் பேக்கேஜ் ரூ.9999, பிளாட்டினம் பேக்கேஜ் ரூ.12,999 என்ற விலையில் தொடங்குகிறது. உடன் வரும் பெரியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு தனித்தனி கட்டணங்கள் உண்டு. அனைத்து பேக்கேஜ்களும் டிசம்பர் 31 அன்று இரவு 8 மணி முதல் நள்ளிரவு 12.30 மணி வரை செல்லுபடியாகும்.
2026-ஆம் ஆண்டை மறக்க முடியாத வகையில் தொடங்க விரும்புகிறவர்களுக்கு, ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் வழங்கப்படும் இந்த உலகத் தரம் வாய்ந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் நிறைவான மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
இந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் கலந்துகொள்ள ஆர்வமுள்ளவர்கள் 'ராமோஜி கார்னிவைப் 2026'-க்கான பேக்கேஜ்களை www.ramojifilmcity.com என்ற இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது 7659876598 என்ற எண்ணிற்கு அழைப்பதன் மூலமாகவோ முன்பதிவு செய்யலாம்.