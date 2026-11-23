ஹைதராபாத்தில் இரண்டு இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் - முக்கிய இடங்களில் பலத்த பாதுகாப்பு
காச்சிகுடா ரயில் நிலையம் மற்றும் காச்சிகுடாவில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியான டூரீஸ்ட் பிளாசா ஆகிய இரண்டு இடங்களுக்கு வெடிக்குண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 23, 2026 at 12:23 PM IST
ஹைதராபாத்: ஹைதராபாத்தில் இரண்டு முக்கிய இடங்களில் குண்டு வெடிப்பு நிகழ்த்தவுள்ளதாக இமெயிலில் வந்த மிரட்டல், பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தியுள்ளனர்.
தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் இரண்டு முக்கிய இடங்களில் குண்டு வெடிப்பு நிகழ்த்தப்படவுள்ளதாக ஹைதராபாத் காவல்துறையினருக்கு ஒரு இமெயில் வந்துள்ளது.
லஷ்கர்-இ-தொய்பா என்று பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட அந்த இமெயிலில் காச்சிகுடா ரயில் நிலையம் மற்றும் காச்சிகுடாவில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியான டூரீஸ்ட் பிளாசா ஆகிய இரண்டு இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மும்பையில் நடைபெற்ற 26/11 தீவிரவாத சம்பவம் போன்று ஒரு தாக்குதல் நடத்தப்படும் என்றும், இதில் சுமார் 300 பேரை கொன்றுவிடுவோம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை சிறப்பு பிரிவில் இருந்து தகவல் வந்துள்ளது.
இந்திய ராணுவத்தால் தங்கள் தலைவரான லத்தீஃப் பட் மற்றும் அவர் உடனிருந்தவர்கள் கொல்லப்பட்டத்தையடுத்து, அதற்கு பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக இந்த தாக்குதல் நடத்தப்படும் என்று அந்த இமெயிலில் குறிப்பட்டிருந்ததாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஹைஅலர்ட்டில் ஹைதராபாத்
இதனையடுத்து, ஹைதராபாத்தில் உள்ள அனைத்து காவல்நிலையத்திற்கும் இதுதொடர்பாக உடனடி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, இமெயிலில் குறிப்பிட்ட அந்த இரண்டு இடங்கள் உட்பட நகரின் முக்கிய பகுதிகளாக விளங்கும் இதர ரயில் நிலையங்கள், விடுதிகள், ஆன்மீக தளங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் காவல்துறையினர் பலத்த பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.
மேலும், இது தொடர்பாக தீவிர சோதனையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. காவல்துறை சிறப்புப் பிரிவு இணை ஆணையர் இந்த விவகாரத்தில் அனைத்து காவல்நிலையங்கள், உதவி ஆணையர்கள், துணை ஆணையர்கள், போக்குவரத்து மற்றும் இதர பிரிவு காவல்துறையினர் எச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக அனைத்து இடங்களிலும் காவல்துறையினர் கண்காணிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், வாகனங்கள் மற்றும் சந்தேகத்திற்கு இடங்களில் சோதனையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
பொதுமக்கள் பயப்பட வேண்டும் என்றும், சந்தேகத்திற்கு இடமான நபர்கள் மற்றும் பொருட்கள் தென்பட்டால் அதுகுறித்து உடனடியாக 112 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்புகொண்டு தெரிவிக்கலாம் என்றும் காவல்துறையினர் கூறியுள்ளனர்.
இதற்கிடையே, சைபர் கிரைம் மற்றும் புலனாய்வுத்துறை அதிகாரிகள் இமெயில் யாரிடமிருந்து அனுப்பப்பட்டது என்பது குறித்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.