"போராட்டத்தில் இருந்து பின்வாங்கப் போவதில்லை" - சோனம் வாங்சுக் உறுதி
கோபமூட்டும் செயல்கள் நடந்தாலும் இளைஞர்கள் அமைதியைக் கடைப்பிடித்த விதம் என்னை நெகிழச் செய்துள்ளது என்று சோனம் வாங்சுக் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 20, 2026 at 10:46 PM IST
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற வளாகத்தில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை சந்திக்க இளைஞர்களுக்கு அனுமதி அளிக்ககப்படும் வரை, போராட்டத்தில் இருந்து பின்வாங்கப் போவதில்லை என்று சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட முறைகேடுகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், இதற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக கோரியும் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக், கடந்த 3 வாரங்களாக உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இதனால், அவருடைய உடல்நிலை மோசம் அடைந்ததை அடுத்து, டெல்லி உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில், டெல்லி காவல் துறை கடந்த சனிக்கிழமை, அவரை ஜந்தர் மந்தரில் இருந்து வலுக்கட்டாயமாக அகற்றி, சஃப்தர்ஜங் மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளது.
இதை, தாம் சட்டவிரோத காவலில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறியுள்ள சோனம் வாங்சுக், நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடரில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்லது அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் கல்விச் சீர்திருத்தம் குறித்து பேசுவதாகத் தனக்கு நேரில் உறுதியளித்தால் மட்டுமே உண்ணாவிரதத்தை கைவிடத் தயாராக இருப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை சந்திக்க இளம் தலைவர்களுக்கு அனுமதி அளிக்ககப்படும் வரை, போராட்டத்தில் இருந்து பின்வாங்கப் போவதில்லை எஎன்று அவர் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "அமைதியான முறையில் போராடும் இளைஞர்கள், மிகக்கொடூரமான முறையில் நடத்தப்படுவதை பார்க்கிறேன். எனவே, இளம் தலைவர்களை நாடாளுமன்றத்தில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களைச் சந்திக்க அனுமதிக்கும் வரை அல்லது அவர்களை நான் இங்கு மருத்துவமனையில் சந்திக்க அனுமதிக்கும் வரை எனது உண்ணாவிரதத்தைத் தொடர முடிவு செய்துள்ளேன்.
அதற்கு முன்பாக, முறைகேடுகளுக்கு கல்வி அமைச்சர் பொறுப்பேற்பார் அல்லது அவரை அரசு பொறுப்பேற்கச் செய்யும் என்று நம்புகிறேன். கோபமூட்டும் செயல்கள் நடந்தாலும் இளைஞர்கள் அமைதியைக் கடைப்பிடித்த விதம் என்னை நெகிழச் செய்துள்ளது. மாணவர்கள் தங்கள் குறைகளை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க இன்றோ அல்லது நாளையோ அனுமதிப்பதன் மூலம், அரசும், காவல் துறையும் இப்பிரச்சினைக்கு எளிய முறையில் தீர்வு காண வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முன்னதாக, சஃப்தர்ஜங் மருத்துவமனையின் இயக்குநருக்கு மற்றொரு குறிப்பை சோனம் வாங்சுக் எழுதியிருந்தார். அதில், "நான் நலமாக இருக்கிறேன். நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிய பேரணியில் நான் கலந்துகொள்ள ஏதுவாக, மருத்துவமனையில் இருந்து என்னை நிரந்தரமாக வெளியேற அனுமதிக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதற்கிடையே, சோனம் வாங்சுக்கின் முழுமையான மருத்துவ ஆவணங்களை டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் அவருடைய கோரியுள்ளது.
அவரை, சஃப்தர்ஜங் மருத்துவமனையில் இருந்து தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்ற அனுமதி மறுத்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து, அவருடைய மனைவி கீதாஞ்சலி அங்மோ மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், மருத்துவ ஆவணங்களை கேட்டு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.