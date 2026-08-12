ETV Bharat / bharat

EXPLAINER: பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ஆதார் அட்டை பெறுவது எப்படி?

நம் நாட்டை பொறுத்தவரை ஆதார் என்பது இந்தியர்களின் முக்கியமான அடையாள ஆவணங்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது.

இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம்
இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: கர்நாடகாவில் உள்ள ஒரு மருத்துவ தம்பதியர் தங்களுக்கு பிறந்த பெண் குழந்தைக்கு, பிறந்த ஆறாவது நாளிலேயே ஆதார் அட்டை பெற்றது சர்வதேச சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது. இந்த சம்பவம் தற்போது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. பிறந்த பச்சிளம் குழந்தைக்கு எப்படி இத்தனை விரைவாக ஆதார் பெற்றார்கள்? பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கும் ஆதார் அவசியமா? என்பன போன்ற ஏராளமான கேள்விகளை இந்த நிகழ்வு எழுப்பி உள்ளது. இந்த கேள்விகளுக்கான விடை காணும் முயற்சிதான் இந்த பதிவு.

ஆதார் அட்டை

இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஆதார் என்பது குடியுரிமைக்கான ஆவணமாக இல்லை என்றாலும், இந்தியர்களுக்கான முக்கியமான ஆவணங்களில் ஒன்றாக மாறிவிட்டது. இது ஒரு அடையாள சான்றாக மட்டுமில்லாமல், பல்வேறு அரசு சார்ந்த திட்டங்களுக்கான முக்கிய ஆவணமாக மாறியுள்ளது.

இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) தான் இந்திய குடிமக்களுக்கான ஆதார் எண்களை உருவாக்கி வருகிறது. அதன் அதிகாரப்பூர்வ நேரலை தரவுகளின்படி, மே 2026 வரையிலான காலகட்டத்தில், இந்தியாவில் மொத்தம் 144 கோடிக்கும் அதிகமான ஆதார் எண்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பால் ஆதார் (Baal Aadhaar)

பால் ஆதார் என்பது இந்தியாவில் உள்ள ஐந்து வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான ஆதார் அட்டை. இந்த ஆதார் அட்டை வெளிர் நீல நிறத்தில் இருக்கும். இதில் குழந்தையின் பெயர், பிறந்த தேதி, பாலினம், புகைப்படம் மற்றும் குழந்தைக்கான தனித்துவமான 12 இலக்க ஆதார் எண் வழங்கப்படும்.

பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு பால் ஆதார் எடுக்கும்போது, குழந்தைகளின் கைரேகை மற்றும் கண் விழித்திரை போன்ற பயோமெட்ரிக் தரவுகள் சேகரிக்கப்படாது. இதைத் தொடர்ந்து, குழந்தைக்கு 5 வயது பூர்த்தியடையும் போது, அவரது கைரேகை மற்றும் விழித்திரை போன்ற பயோமெட்ரிக் தரவுகளை கட்டாயமாக புதுப்பிக்க வேண்டும். அதன் பின்னர் அது சாதாரண ஆதார் அட்டையாக மாற்றப்படும். அடுத்ததாக, குழந்தையின் 15-ஆவது வயதில் மீண்டும் ஒருமுறை பயோமெட்ரிக் தரவுகளை புதுப்பிக்க வேண்டும்.

பால் ஆதார் ஏன் எடுக்க வேண்டும்?

ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஆதார் எதற்காக தேவைப்படும் என்ற கேள்வி நம் அனைவருக்கும் பொதுவாகவே வரும். இந்தியாவில் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஆதார் வேண்டும் என்பது தற்போது கட்டாயமாக்கப்பட உள்ளது.

இந்த பால் ஆதார் எடுப்பதன் மூலம், குழந்தைகளுக்கான அரசு சார்ந்த சலுகைகள், நிதி உதவித் திட்டங்கள், தடுப்பூசி திட்டங்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் ஆகியவற்றை உடனடியாக பெறமுடியும். தற்போதைய காலகட்டத்தில் பல பள்ளிகளில் எல்.கே.ஜி., யு.கே.ஜி. அல்லது ஒன்றாம் வகுப்பு சேர்க்கையின்போது ஆதார் எண் கேட்கப்படுகிறது.

மேலும், முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் போன்ற திட்டங்களில் குழந்தையின் பெயரைச் சேர்க்க ஆதார் அவசியமாகிறது. ரயில் அல்லது விமான பயணங்களின்போது குழந்தைகளின் வயதை நிரூபிக்கவும் இந்த பால் ஆதார் அடையாள சான்றாக பயன்படுகிறது.

தொடர்ந்து, குழந்தைகளின் பெயரில் முதலீடுகள் அல்லது வங்கி கணக்குகள் தொடங்குவதற்கு இது பெரிதும் அவசியமாகிறது. மேலும், குழந்தைகளுக்கான பாஸ்போர்ட் எடுப்பது போன்ற காரணங்களுக்காக குழந்தைகளுக்கு ஆதார் எடுப்பது மிகவும் முக்கியமாகும்.

விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்

பால் ஆதார் விண்ணப்பிப்பதற்கு இரண்டு ஆவணங்கள் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. முதலில் அரசு மருத்துவமனை, நகர அல்லது பேரூராட்சி அமைப்பு அல்லது ஏதேனும் ஒரு பதிவு பெற்ற அதிகாரியால் வழங்கப்பட்ட பிறப்பு சான்றிதழ் இருக்க வேண்டும். இதனைத் தொடர்ந்து, குழந்தையின் பெற்றோரில் யாரேனும் ஒருவரின் ஆதார் அட்டை இருக்க வேண்டும். இந்த இரு ஆவணங்கள் மட்டுமே பால் ஆதார் பெறுவதற்கு தேவையான ஆவணமாகும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு பால் ஆதார் விண்ணப்பிப்பதற்கு எந்தவித கட்டணமும் செலுத்த வேண்டாம். இந்த பால் ஆதாரை முழுவதுமாக நாம் ஆன்லைனில் பெற முடியாது. ஏனெனில் முதல் முறையாக குழந்தைக்கு ஆதார் எடுக்க உள்ளதால், ஆதார் மையத்தில் நேரடியாக குழந்தையை படம் எடுப்பார்கள். முதலில், appointments.uidai.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று 'Book an Appointment' என்பதைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். அதில் உங்கள் மொபைல் எண் மற்றும் ஊரின் பெயரை உள்ளிட்டு, உங்களுக்கு ஏற்ற தேதி மற்றும் நேரத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

அதன் பிறகு உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அந்த டோக்கனை எடுத்துக்கொண்டு, அருகில் உள்ள இ-சேவை மையம் அல்லது தபால் நிலையங்களுக்கு சென்றால் வேலை எளிதாக முடிந்துவிடும். பதிவு செய்து அதிகபட்சம் 90 நாட்களுக்குள் பால் ஆதார் அட்டை உங்களது முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படும்.

இதையும் படிங்க: பிறந்த 6-வது நாளிலேயே ஆதார் | சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம் பிடித்த கர்நாடக பச்சிளம் குழந்தை

எத்தனை நாட்களுக்குள் பால் ஆதார் எடுக்க வேண்டும்?

குழந்தை பிறந்ததும் இத்தனை நாட்களுக்குள் ஆதார் எடுக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் தற்போதுவரை இல்லை. இருப்பினும், எதிர்கால சிக்கல்களை கருத்தில் கொண்டு, குழந்தை பிறந்து ஒரு மாதத்தில் இருந்து இரண்டு மாதங்களுக்குள் பால் ஆதார் எடுத்துக்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

TAGGED:

BAAL AADHAAR
AADHAAR FOR BABIES
குழந்தைகளுக்கு பால் ஆதார்
UIDAI
BAAL AADHAAR FOR NEW BORN BABIES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.