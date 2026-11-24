ராமோஜி சாதனையாளர் விருது பெற்ற டாக்டர் அக்வினாஸ் எடசேரி - பி.சாய்நாத்தின் புத்தகத்தால் ஒடிசாவில் சுகாதாரச் சேவையை மேம்படுத்தியவர்
"யாராவது ஒருவர், என்னை இந்தப் பொறுப்பிலிருந்து விடுவித்து, பணிகளைத் தங்கள் வசம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த நாளுக்காக காத்திருக்கிறேன். அது விரைவில் நடக்கும் என்று நம்புகிறேன்" என்று கூறுகிறார் டாக்டர் அக்வினாஸ் எடசேரி
Published : November 24, 2026 at 6:48 AM IST
விஜயவாடா: பலரும் ஓய்வுக்குப் பிறகு அமைதியான வாழ்க்கையையே வாழ விரும்புவார்கள். ஆனால், டாக்டர் அக்வினாஸ் எடசேரி என்கிற ஜெம்மா ஜே.எடசேரி முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்தார்.
மருத்துவ நிபுணரான இவர், ஒடிசாவின் களஹந்தி மாவட்டத்தில் பழங்குடியின மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் சுகாதார வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக தனது ஓய்வுக் காலத்தை அர்ப்பணித்தார். இவருடைய இந்தச் சிறப்பான பங்களிப்பைப் பாராட்டி, விஜயவாடாவில் நவம்பர் 16 அன்று நடைபெற்ற விழாவில், மருத்துவ மற்றும் சுகாதார பிரிவில், 'ராமோஜி சாதனையாளர் விருது-2026' அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.
அந்த விழாவில், டாக்டர் அக்வினாஸ் எடசேரிக்கு ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர் என். சந்திரபாபு நாயுடு இந்த விருதை வழங்கினார். மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, ஆந்திரப் பிரதேச ஆளுநர் சையத் அப்துல் நசீர், துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண், ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் சி. கிரண் ஆகியோர் விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.
தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய புத்தகம்
டாக்டர் அக்வினாஸ் எடசேரி, ஒடிசா செல்வதற்கு ஒரு உந்துதலை ஏற்படுத்தியத்து ஒரு புத்தகம் என்பது ஒரு சுவராஸ்யமான விஷயம். பத்திரிகையாளர் பி. சாய்நாத் எழுதிய 'எவ்ரிபடி லவ்ஸ் எ குட் டிராட்' (Everybody Loves a Good Drought) என்ற புத்தகம்தான், அவருடைய கவனத்தை ஒடிசாவின் களஹந்தி பக்கம் திருப்பியது. களஹந்தியின் கடினமான சூழல் குறித்து தெரிந்து கொள்ள தனது 66 வயது வயதில் புறப்பட்ட டாக்டர் அக்வினாஸ் எடசேரி, காலப்போக்கில் அந்தச் சூழலை மாற்றுவதற்காக தன் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்தார்.
தனது பயணம் குறித்து, 'ஈடிவி பாரத்' ஊடகத்திடம் அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்த அவர், "1990-களின் பிற்பகுதியில், நான் மருத்துவமனையில் இருந்து பணியாற்றுவதை நிறுத்த முடிவு செய்தேன். நான் ஒரு பொது மருத்துவ நிபுணர். ஆனால், ஒரு கட்டத்தில், பெரும்பாலான மக்கள் மருத்துவமனைகளுக்கு வருவதில்லை என்பதை உணர்ந்தேன். அவர்களுக்கு அடிப்படை மருத்துவ வசதிகள் கூட கிடைப்பதில்லை. இதை உணர்ந்த நான், மருத்துவமனைப் பணியைக் கைவிட்டு, கர்நாடகாவில் உள்ள கிராமப்புறங்களுக்குச் சென்றேன்.
கர்நாடக கிராமங்களில் நான் மருத்துவ சேவை செய்தபோது, ஆடம்பரமான மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றுவதை விட, மக்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதுதான் உண்மையான மாற்றத்தைக் கொண்டுவரும் என்பதை எனக்கு உணர்த்தின" என்று தெரிவித்தார்.
2000-ஆம் ஆண்டுகளின் தொடக்கத்தில், இந்தியாவின் கிராமப்புற வறுமையின் யதார்த்தங்களை விவரிக்கும் பி. சாய்நாத்தின் 'எவ்ரிபடி லவ்ஸ் எ குட் டிராட்' என்ற புத்தகத்தை டாக்டர் அக்வினாஸ் எடசேரி வாசித்தார். கள ஆய்வு செய்து எழுதப்பட்ட அந்தப் புத்தகம், அரசின் அலட்சியம், திட்டமிட்ட ஊழல்கள், குறைபாடுகளைக் கொண்ட திட்டங்கள் ஆகியவை பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்குப் பதிலாக, அந்த பிரச்சனைகளையே தங்களுக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன என்பதை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியது.
இருப்பினும், 2014-இல் தான் அக்வினாஸ் எடசேரி ஒடிசா மாநிலத்துக்குச் சென்றார். இதுகுறித்து மனம் திறந்து பேசிய அவர், "ஒடிசாவின் சூழ்நிலையை பார்த்த பிறகு என்னால் அதை புறக்கணிக்க முடியவில்லை. அந்த பகுதியில் நான் ஏதோ ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணம் தோன்றியது. எனவே, ஓய்வு பெறுவதற்குப் பதிலாக, களஹந்தியில் தங்கியிருந்து பணியாற்ற முடிவு செய்தேன். பழங்குடியினர் அதிகம் வசிக்கும் ஒரு பகுதியில் பணியாற்றுகிறோம். அதுவே, நாங்கள் கவனம் செலுத்தும் இடம்" என்று தெரிவித்தார்.
தடைகளைத் தாண்டி நம்பிக்கையை உருவாக்குதல்
அக்வினாஸ் எடசேரிக்கு களஹந்தி பயணம் அவ்வளவு எளிதானதாக இருக்கவில்லை. அங்கு அவர் எதிர்கொண்ட முதல் பெரும் சவால், மொழிதான். அந்த சவால் குறித்து மேலும் பேசிய டாக்டர் அக்வினாஸ் எடசேரி, "களஹந்தி பயணம் எங்களுக்கு சவால்கள் நிறைந்ததாக இருந்தது. எனக்கு அந்த மொழி, கலாச்சாரம் அல்லது மக்கள் யாரையும் தெரியாது; அவர்களுக்கும் எங்களைப் பற்றித் தெரியாது. ஆனால், நாங்கள் பெண்கள் 3 பேர், கிராமங்களுக்குச் சென்றபோது, அங்குள்ள மக்கள் எங்களை அன்புடன் வரவேற்றனர்.
நான் ஒரு மருத்துவர் என்பதாலும், அங்குள்ள மக்களுக்கு அவசர மருத்துவ சிகிச்சைக்கான தேவை இருந்ததாலும், எங்களை ஏற்றுக்கொள்வதில் அவர்களுக்கு எந்தச் சிக்கலும் இல்லை. நாங்கள் அங்குள்ள மக்களுடன் உதவியாளர்களின் உதவியுடன் பேசினோம். உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல காரியத்தைச் செய்ய விரும்பும்போது, மொழி ஒரு பெரிய தடையாக இருப்பதில்லை" என்றார்.
டாக்டர் அக்வினாஸ் எடசேரி, தற்போது 'ஸ்வஸ்திய ஸ்வராஜ்' (Swasthya Swaraj) என்ற அமைப்பின் செயலாளராக உள்ளார். இந்த அமைப்பின் மூலமாகவே, அவருடைய குழுவினர், கிராமங்களில் சுகாதாரத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தியும், உள்ளூர் தன்னார்வலர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்தும் வருகின்றனர்.
தனது அமைப்பின் செயல்பாட்டு முறையை விளக்கிய அவர், சமூகத்தினர் தங்கள் சுகாதாரத் தேவைகளுக்கான பொறுப்பைத் தாங்களே ஏற்கும் வகையில் அவர்களை வலுப்படுத்துவதே தங்கள் நோக்கம் என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நாங்கள் காந்தியக் கொள்கையைப் பின்பற்றுகிறோம். நாங்கள் மக்களுக்காக; மக்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுகிறோம்.
எங்களிடம் மருத்துவமனை இருந்தாலும், தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களால் எப்போதும் அங்கு வர முடிவதில்லை. எனவே, நாங்கள் வளர்ச்சியில் மிகவும் பின்தங்கிய, சென்றடைவதற்கு கடினமான பகுதிகளுக்கே நேரில் செல்கிறோம். அங்குள்ள சமூக உறுப்பினர்களுக்கு நாங்கள் பயிற்சி அளித்து வலுப்படுத்துகிறோம்; அவர்களே இந்த சுகாதார மையங்களை நிர்வகிக்கிறார்கள்
இந்த அமைப்பு, இளம் மருத்துவர்களை ஒன்றிணைத்து, அவர்கள் நேரடியாகச் மக்கள் சமூகத்துடன் இணைந்து பணியாற்ற ஊக்குவிக்கிறது. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து எங்களிடம் வரும் மருத்துவர்கள் கிராமங்களுக்குச் சென்று பணியாற்ற வேண்டும். அவர்கள் மருத்துவமனையில் மட்டுமே அமர்ந்திருப்பதில்லை," என்று தெரிவித்தார்.
மலேரியா, காசநோய், ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டை ஒழித்தல்
ஒடிசாவின் களஹந்தி பிராந்தியத்தில் மலேரியா, காசநோய் ஒழிப்பு குறித்து பேசிய டாக்டர் அக்வினாஸ் எடசேரி, "இந்த பகுதியில் இருந்த மிக முக்கியமான மருத்துவ சவால்களில் ஒன்று மலேரியா. அது, குழந்தைகளைக் கொன்று கொண்டிருந்தது. குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதம் மிக அதிகமாக இருந்தது. எனவே, நாங்கள் மலேரியாவைக் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கத் தொடங்கினோம். உள்ளூர் மக்களுக்கும் இதற்கான பயிற்சியை வழங்கினோம். இதேபோல், காசநோயும் மற்றொரு பெரும் சவாலாக இருந்தது.
எங்கள் குழுவினர், காசநோயாளிகளுக்கும் சிகிச்சை அளிக்கத் தொடங்கினர். நாங்கள் காசநோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சை அளிக்கத் தொடங்கியபோது, ஆரம்பத்திலிருந்தே அவர்களுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்து ஆதரவையும், தொடர் மருத்துவக் கண்காணிப்பையும் வழங்கினோம். இதனால்தான் எங்களால் அதிக நோயாளிகளை குணப்படுத்த முடிந்தது.
ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு என்பது ஒரு பெரிய சவாலாக உள்ளது. அதை சரிசெய்ய நாங்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறோம். கடந்த ஆண்டுகளில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளால் பாதிப்பு ஏற்படுவது குறைந்துள்ளது.
சிறு குழந்தைகள் மட்டுமல்லாமல், பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள், பதின்ம வயதினர், இளம் பெண்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் என அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு முழுமையான திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.
"பிரபஞ்சமே ஒத்துழைக்கும்"
டாக்டர் அக்வினாஸ் எடசேரி முதலில் கிராமப்புறத்தில் மருத்துவ சேவை தொடங்க முடிவு செய்தபோது, மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று தெரிவித்தார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், "நான் எத்தகைய ஒரு காரியத்தில் இறங்குகிறேன் என்பது யாருக்கும் புரியவில்லை. நான் ஒரு மத அமைப்பைச் சேர்ந்தவள், ஆனால் அவர்களாலும் கூட இதைப் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. சரியான நேரத்தில் ,சரியான காரியத்தைச் செய்யும்போது, அனைத்தும் தானாகவே சரியாக அமைந்துவிடுகின்றன; பிரபஞ்சமே நமக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன்.
பிற்காலத்தில், இத்தகைய சுகாதார முன்னெடுப்புகளை பழங்குடியின சமூகங்களே வழிநடத்த வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் நோக்கம். அவர்களே இந்தச் செயல்பாட்டைத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்லும் திறன் பெற வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.
இளம் மருத்துவர்களுக்கு ஒரு செய்தி
டாக்டர் அக்வினாஸ் எடசேரியின் 'சுவஸ்திய ஸ்வராஜ்' அமைப்பானது, சுகாதார சேவைகளை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், பழங்குடியினப் பகுதிகளில் சுகாதாரச் சேவைகளை வழங்குவதில் உள்ள யதார்த்த நிலைகளை இளம் மருத்துவ மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு களப்பயிற்சித் திட்டத்தையும் நடத்தி வருகிறது.
'சுவஸ்திய ஸ்வராஜ் பழங்குடியின சுகாதாரக் களப்பயிற்சித் திட்டம்' என்ற திட்டத்தின் மூலம், மருத்துவ மாணவர்கள் கிராமங்களுக்குச் சென்று, அங்குள்ள சமூக வாழ்க்கையை நேரில் அனுபவிக்கவும், தொலைதூரப் பகுதிகளில் சுகாதாரச் சேவைகளை வழங்குவதில் உள்ள சவால்களைப் புரிந்துகொள்ளவும் வாய்ப்பு ஏற்படுத்தித் தரப்படுகிறது.
இதுகுறித்து டாக்டர் அக்வினாஸ் எடசேரி மேலும் கூறுகையில், "நாங்கள் மாணவர்களைச் சிறு குழுக்களாக வந்து கிராமங்களில் தங்குமாறு கூறுகிறோம். அவர்கள் சிறிது காலம் தங்கியிருந்த பிறகு, அவர்கள் பெற்ற அனுபவங்கள் குறித்து அவர்களுடன் கலந்துரையாடி, கருத்துகளைப் பரிமாறிக்கொள்கிறோம். பல்வேறு மருத்துவக் கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இந்த அனுபவங்கள், இளம் மருத்துவர்களிடம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி, அவர்களை நகர்ப்புற சுகாதாரச் சூழலுக்கு அப்பால் சிந்திக்கத் தூண்டும் என்று நம்புகிறேன். எங்களுடன் பணியாற்றிய பல இளம் மருத்துவர்கள், கார்ப்பரேட் மருத்துவமனைகளில் பணிபுரிய விரும்புவதில்லை. அதற்குப் பதிலாக, அவர்கள் கிராமப்புறங்களில் பணியாற்றுகிறார். இது மிகவும் சிறப்பான விஷயம்.
பழங்குடியினப் பகுதிகளில் சுகாதாரச் சேவை வழங்குவதில் உள்ள சவால்களை இளம் மருத்துவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தவும், அவர்களின் பங்களிப்பை ஊக்குவிக்கவும் இத்தகைய களப்பயிற்சித் திட்டங்களை ஏற்பாடு செய்கிறோம்" என்றார்.
பல ஆண்டுகளாக களப்பணியில் ஈடுபட்டு வரும் டாக்டர் அக்வினாஸ் எடசேரி, தனது அனுபவங்களையும் தாம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களையும் ஒரு புத்தகமாக எழுத விரும்புகிறார். அதே வேளையில், அமைப்பின் பணிகளை வழிநடத்தும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஒருவர் முன் வர வேண்டும் என்றும் அவர் காத்திருக்கிறார்.
இதுகுறித்து அவர் பேசும்போது, "நான் செய்ய வேண்டிய பணிகளைச் செய்துவிட்டேன்; இப்போது எனது சிந்தனைகளையும் அனுபவங்களையும் நூல் வடிவில் எழுதி வைக்க விரும்புகிறேன். யாராவது ஒருவர் வந்து, இந்தப் பொறுப்பிலிருந்து என்னை விடுவித்து, பணிகளைத் தங்கள் வசம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதற்காகத்தான் நான் காத்திருக்கிறேன். இது எப்போது நடக்கும் என்று என்னால் உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது, ஆனால் விரைவில் நடக்கும் என்று நம்புகிறேன்" என்று சிரித்தபடியே கூறி, தனது பேட்டியை நிறைவு செய்தார்.