முரசு, அர்னாப்... புயல்களுக்கு பெயரிடும் முறையும் உருவான வரலாறும்
புயல்களுக்கு இடப்படும் பெயர்கள், அரசியல் மற்றும் கலாச்சாரம் சார்ந்தவையாக இருக்க வேண்டும். கொடூரமானதாக இருக்கக் கூடாது. அதிகபட்சமாக அந்த பெயர் 8 எழுத்துகளையே கொண்டிருக்க வேண்டும்.
Published : November 2, 2026 at 3:42 PM IST
ஹைதராபாத்: ஒவ்வொரு முறை புயல் உருவாகும்போதும் அதற்கு வெவ்வேறு பெயர்கள் சூட்டப்படுகின்றன. அந்த பெயர்கள் எந்த மொழியிலிருந்து வேண்டுமானாலும் பெறப்பட்டிருக்கலாம். இதுபோன்று புயல்களுக்கு பெயரிடப்படுவதன் காரணம் என்ன? என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
புயல்களுக்கு எப்போது, எவ்வாறு பெயரிடப்படுகிறது?
பொதுவாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 74 மைல்கள் அல்லது அதற்கும் மேல் சென்றால் அது புயல், சூறாவளி அல்லது டைஃபூன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்படி பலத்த காற்றானது புயலாக மாறும்போதுதான் அதற்கு பெயர் வைக்கப்படுகிறது.
உலகெங்கும் உள்ள ஒவ்வொரு கடற்பரப்பில் உருவாகிற புயல்களுக்கு பிராந்திய சிறப்பு வானிலை மையங்களும், வெப்பமண்டல புயல் எச்சரிக்கை மையங்களும் பொதுவாக பெயரிடுகின்றன. அதன்படி, உலகில் மொத்தம் 6 பிராந்திய சிறப்பு வானிலை மையங்களும், 5 வெப்பமண்டல புயல் எச்சரிக்கை மையங்களும் இருக்கின்றன. இதில் இந்திய வானிலை மையமும் ஒரு பிராந்திய சிறப்பு வானிலை மையமாகும்.
வங்காள விரிகுடா மற்றும் அரபிக் கடலில் வரும் காலங்களில் உருவாகவிருக்கிற புயல்களுக்கான 169 பெயர்களை இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சமீபத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறது. இதுபோன்ற பெயர்களை வைப்பதற்கு இந்திய வானிலை மையம் குறிப்பிட்ட விதிமுறைகளை பின்பற்றுகிறது. பெயர்கள் வைப்பது மட்டுமல்லாமல், வங்காள விரிகுடா, அரபிக்கடல் மற்றும் இந்திய பெருங்கடலில் உருவாகும் புயல்கள் மற்றும் சூறாவளிகள் குறித்து அந்த கடல்களை அருகே அமைந்துள்ள 12 நாடுகளுக்கும் ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகிறது.
புயல்களுக்கு பெயர் வைத்ததன் வரலாறு
19ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இருந்து புயல்களுக்கு பெயர் வைப்பது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. அக்காலத்தில் ஒரு புயல் வந்தால், அதற்கு அந்த புயல் தாக்கிய இடங்களின் பெயர்களையோ, அப்போதிருந்த செயின்ட்களின் பெயர்களையோ அல்லது அந்த ஆண்டின் பெயரையோ வைத்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து 19ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் வெப்பமண்டல சூறாவளிகளுக்கு பெயர் வைப்பதை பிரபல வானிலை ஆய்வாளரான கிளமெண்ட் ராக் அறிமுகப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
ஆரம்பத்தில் எந்தவித பெயர்க்காரணமும் இல்லாமல் புயல்களுக்கு பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணமாக, 1842ஆம் ஆண்டு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் உருவான ஒரு புயலுக்கு 'ஆன்ட்ஜே' என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து 20ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் புயல் அமைப்புகளை எளிதாக அடையாளம் காணும் வகையில், அதற்கு மேற்கத்திய வானிலை ஆய்வாளர்கள் பெண்களின் பெயர்களை சூட்டியுள்ளனர். இதில் பாலின பாகுபாடு காட்டுவதாக பல்வேறு தரப்புகளிலிருந்தும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த நிலையில், 2000ஆம் ஆண்டில் அது முடிவுக்கு வந்தது.
2000ஆம் ஆண்டில், வட இந்திய பெருங்கடலை சுற்றியுள்ள நாடுகள் பரிந்துரைத்த பெயர்ப் பட்டியலின் அடிப்படையில் புயல்களுக்கு பெயர் வைக்க, உலக வானிலை ஆய்வு மையம் முடிவு செய்தது. ஆரம்பத்தில் புயல்களுக்கு பெயரிடுவதற்கு இந்தியா தயக்கம் காட்டிய போதிலும், 4 ஆண்டுகால ஆலோசனைக்கு பிரகு, 2004ஆம் ஆண்டு உருவான புயலுக்கு ‘ஓனில்' என இந்திய வானிலை மையம் பெயரிட்டது.
எவ்வாறு பெயரிடப்படுகிறது?
உலகெங்கும் உருவாகிற புயல்களை கண்காணிக்கவும், ஆலோசனைகளை வழங்கவும், அவற்றிற்கு பெயரிடவும் உலகம் முழுவதும் 6 பிராந்திய சிறப்பு வானிலை மையங்களும் (RSMCs), 5 வெப்பமண்டல புயல் எச்சரிக்கை மையங்களும் (TCWCs) உள்ளன. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையமானது, இந்தியா, வங்கதேசம், ஈரான், மாலத்தீவுகள், மியான்மர், ஓமன், பாகிஸ்தான், கத்தார், சவூதி அரேபியா, இலங்கை, தாய்லாந்து, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஏமன் ஆகிய நாடுகளுக்கு புயல் தொடர்பான ஆலோசனைகளை வழங்குகிறது.
அதேபோல், வங்கக்கடல் மற்றும் அரபிக்கடலில் உருவாகிற புயல்களுக்கு பெயரிடும் பொறுப்பும் புதுடெல்லியில் அமைந்துள்ள பிராந்திய சிறப்பு வானிலை மையத்திற்கு இருக்கிறது. உலக வானிலை மையத்தின் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றி, 8 நாடுகள் பரிந்துரைத்த பெயர்களை 2004ஆம் ஆண்டில் 64 பெயர்கள் கொண்ட பட்டியலை இந்தியா தயாரித்தது. இந்த பட்டியலிலிருந்து பயன்படுத்தப்பட்ட கடைசி பெயர் ‘ஆம்பன்’ ஆகும்.
புயல்களை மக்கள் எளிதில் நினைவில் வைத்துக்கொள்வதற்காக அவற்றிற்கு பெயரிடப்படுகிறது. இது பொதுமக்களுக்கு தவிர, அறிவியல் வல்லுநர்கள், ஊடகங்கள், பேரிடர் மேலாண்மை துறையினர் உள்ளிட்டோருக்கும் உதவுகிறது.
இந்தியா என்னென்ன பெயர்களை பரிந்துரைத்திருக்கிறது?
புயல்களுக்கு இடப்படும் பெயர்கள், அரசியல் மற்றும் கலாச்சாரம் சார்ந்தவையாக இருக்க வேண்டும். கொடூரமானதாக இருக்கக் கூடாது. சுருக்கமாகவும், எளிதாக உச்சரிக்கும் வகையிலும் இருக்க வேண்டும். அதிகபட்சமாக அந்த பெயர் 8 எழுத்துகளையே கொண்டிருக்க வேண்டும்.
13 உறுப்பு நாடுகளும் பரிந்துரைத்த பெயர்களில் தலா 13 பெயர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, 2020ஆம் ஆண்டில் 169 பெயர்கள் கொண்ட புதிய பெயர் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டது. அதில், கதி, தேஜ், முரசு, ஆக், வியோம், ஜார், ப்ரோபாஹோ, நீர், பிரபஞ்சன், குர்னி, அம்புட், ஜலதி மற்றும் வேகா ஆகியவை இந்தியா சார்பில் பரிந்துரைத்த பெயர்களாகும். இவற்றில் சில பொதுமக்கள் பரிந்துரைத்தவை. பொதுவாக இந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள பெயர்கள் வரிசைப்படி, அடுத்தடுத்த புயல்களுக்கு வைக்கப்படும். இந்த முறையை இந்தியா பின்பற்றி வருகிறது.