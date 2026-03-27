கேரள சட்டமன்றத் தேர்தல்: ஆட்சியை பிடிக்கப்போவது யார்? இறுதிகட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு
Published : March 27, 2026 at 9:44 AM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு பரிசீலனை நிறைவடைந்த நிலையில், 890 வேட்பாளர்களின் வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளன.
கேரளா, அசாம், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வரும் ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 16-ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், 23-ஆம் தேதி நிறைடைந்தது. கேரளாவில் மொத்தமுள்ள 140 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு நடைபெறும் இந்த தேர்தலில், ஆளும் இடது ஜனநாயக முன்னணி (LDF), காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி (UDF), பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (NDA) இடையே மும்முனை போட்டி நிலவி வருகிறது.
இந்நிலையில், அம்மாநிலத்தில் வேட்புமனு வாபஸ் வாங்குவதற்கான காலக்கெடு தற்போது முடிந்துள்ள நிலையில், இறுதிகட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பட்டியலில் பல்வேறு கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஆனால், கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒப்பிடுகையில், இந்த முறை போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்துள்ளது. கடந்த முறை 957 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட நிலையில், அந்த எண்ணிக்கை தற்போது 890 ஆக சரிந்துள்ளது.
கவனம் பெற்ற கொடுவள்ளி தொகுதி
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட மாநிலமும் முழுவதும் 985 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இதில், 95 பேர் தங்களின் வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெற்ற நிலையில், தற்போது 890 பேர் களத்தில் உள்ளனர். இதனிடையே, அதிக வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதியாக கொடுவள்ளி தொகுதி மாறியுள்ளது. அங்கு 13 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். திருவனந்தபுரம் 11, மஞ்ஜேஸ்வரம் மற்றும் பேராயூர் தொகுதிகளில் தலா 11 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.
மேலும், சாவரா, காயம்குளம், நட்டிக்கா, கொங்காடு மற்றும் மானந்தவாடி ஆகிய தொகுதிகளில் மிகக் குறைந்த வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள். இந்த தொகுதிகளில் தலா மூன்று பேர் மட்டுமே போட்டியிடுகின்றனர்.
ஆளும் இடது ஜனநாயக முன்னணி (LDF)
கடந்த 2016 மற்றும் 2021 என தொடர்ந்து இரண்டு முறை ஆட்சியில் இருந்த இடது ஜனநாயக முன்னணி, மூன்றாவது முறை வெற்றிபெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைமையிலான இந்த கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட், கேரளா காங்கிரஸ், தேசிய மதசார்ப்பற்ற கூட்டணி, இந்திய சோஷலிஸ்ட் ஜனதா தளம், தேசியவாத காங்கிரஸ் (சரத் பவார் பிரிவு) உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இதில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 75, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் 25, கேரளா காங்கிரஸ் 12 இடங்களில் போட்டியிடுகின்றன. மூன்றாவது முறை ஆட்சியை பிடித்தே தீர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தங்களின் பரப்புரையை இந்த கூட்டணி தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
கட்டாய வெற்றியை நோக்கி ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி (UDF)
கேரளாவில் கடந்த பல தசாப்தங்களாக இடதுசாரி மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் மாறி மாறி ஆட்சி அமைத்து வந்த நிலையில், அதை உடைத்து கடந்த இரண்டு முறையாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தொடர் வெற்றியை பெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தொடர் வெற்றிக்கு தடை போட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு காங்கிரஸ் கூட்டணி தள்ளப்பட்டுள்ளது.
காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணியில் முக்கிய கூட்டணிக் கட்சியாக ஐயூஎம்எல், கேரளா காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி 97, ஐயூஎம்எல் 27, கேரளா காங்கிரஸ் 8 தொகுதிகளிலும் களம் காண்கிறது.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (NDA)
சில மாதங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், அதை சட்டமன்ற தேர்தலிலும் சாத்தியப்படுத்த தன்னால் முடிந்த அனைத்து முயற்சிகளையும் பாஜக கூட்டணி எடுத்து வருகிறது.
இந்த கூட்டணியில் பாஜக, பாரத் தர்மா ஜனா சேனா (BDJS), அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. அதன்படி பாஜக 97, பாரத் தர்மா ஜனா சேனா 23, அதிமுக 2 இடங்களில் போட்டியிடுகின்றன. கேரளாவில் யார் மகுடம் சூடப்போகிறார்கள் என்பது மே-4ஆம் தேதி தெரியவரும்.