அசாம் தேர்தல்: இறுதிகட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு
தேயிலை தேசத்தில் மூன்றாவது முறையாக 'தாமரை' மலருமா? இல்லையெனில், கிட்டத்தட்ட ஒரு தசாப்தத்திற்கு பிறகு காங்கிரஸின் 'கை' ஓங்குமா? என்பதை அறிய மே 4ஆம் தேதி வரை காத்திருக்க வேண்டும்.
Published : March 27, 2026 at 10:36 AM IST
திஸ்பூர்: அசாம் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு பரிசீலனை நிறைவடைந்த நிலையில், 722 வேட்பாளர்களின் வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளன.
கேரளா, அசாம், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வரும் ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 16-ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், 23-ஆம் தேதி நிறைடைந்தது. அசாமில் மொத்தமுள்ள 126 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு நடைபெறும் இந்த தேர்தலில் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது.
குறிப்பாக மாநிலத்தில் உள்ள 126 தொகுதிகளில் போட்டியிட 815 வேட்பாளர்களின் சார்பில் 1,189 மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இதல் 789 வேட்பாளர்களின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்ட நிலையில், 67 பேர் தங்களின் மனுக்களை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டதால், 722 பேர் தற்போது களத்தில் உள்ளனர்.
குறிப்பாக திஸ்பூர், திம்ரியா, குவஹாத்தி, குவஹாத்தி சென்ட்ரல், ஜலுக்பாரி ஆதிய சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 26 வேட்பாளர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளனர்.
ஹாட்ரிக் வெற்றியை எதிர்நோக்கும் பாஜக
அசாம் மாநிலத்தை பொறுத்தவரையில் ஆளும் பாஜக தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணிக்கும், காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணிக்கும் இடையே நேரடி போட்டி நிலவுகிறது. 2016 முதல் அசாமில் ஆட்சியில் இருக்கும் பாஜக, மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியை கைப்பற்ற தீவிரம் காட்டி வருகிறது. அதே சமயத்தில், எப்படியாவது பாஜகவை ஆட்சியில் இருந்து தூக்கி எறிந்து அரியணை ஏறிவிட வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சி துடித்து வருகிறது.
எப்போதும் போல இந்த முறையும் பாஜக பலமான கூட்டணி அமைத்து களமிறங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மொத்தமுள்ள 126 தொகுதிகளில் பாஜக 89 இடங்களில் போட்டியிடுகிறது. கூட்டணிக் கட்சிகளான அசாம் கண பரிஷத் (AGP) 26 இடங்களிலும், போடோலாந்து மக்கள் முன்னணி (BPF) 11 தொகுதிகளிலும் களம் காண உள்ளன.
இந்நிலையில், முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் காங்கிரஸ் இந்த முறை கிட்டத்தட்ட அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளையும் ஒன்றிணைத்து பாஜகவுக்கு எதிராக களமாட உள்ளது. அதன்படி, காங்கிரஸ் 87 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது. கூட்டணிக் கட்சிகளான ராய்ஜோர் தல் (RD) 13 இடங்களிலும், அசாம் ஜதியா பரிஷத் (AJP) 10 இடங்களிலும், சிபிஎம் 2 இடங்களிலும், அனைத்து மலைப்பகுதி தலைவர்கள் மாநாட்டு கட்சி (APHLC) 2 இடங்களிலும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் (எம்.எல்.) ஒரு இடத்திலும் போட்டியிடுகின்றன.
இதுதவிர, மூன்றாவது அணியாக ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி (AIUDF) 23 தொகுதிகளிலும், ஆம் ஆத்மி 20 இடங்களிலும், ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கட்சி (UPPL) 17 தொகுதிகளிலும் களம் காண்கின்றன.
பாஜகவின் பலம் பறிபோனதா?
எதிர்க்கட்சிகள் சிதறிக் கிடந்ததே அசாமில் பாஜக பலம் பெற்றதற்கு முக்கிய காரணமாக கருதப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது காங்கிரஸ் எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தையும் சேர்த்து ஒரு வலுவான கூட்டணியுடன் பாஜகவை எதிர்த்து களமாட உள்ளது. இது, என்டிஏ கூட்டணிக்கு பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல, இரண்டு முறை தொடர்ச்சியாக ஆட்சியில் இருந்ததால் ஆளுங்கட்சிக்கு மேல் இருக்கும் மக்களின் இயற்கையான அதிருப்தியும் இந்த முறை காங்கிரஸுக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடும் என அரசியல் ஆர்வலர்கள் கருதுகின்றனர்.
அதே சமயத்தில், அசாம் காங்கிரஸில் இருந்து மிக முக்கிய தலைவர்கள் சிலர் பிரிந்து பாஜகவில் இணைந்துள்ளதால், காங்கிரஸுக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் எனவும் அரசியல் பார்வையாளர்கள் கூறுகின்றனர். தேயிலை தேசத்தில் மீண்டு அறியணை ஏறப்போவது யார் என்பது மே 4ஆம் தேதி தெரியவரும்.