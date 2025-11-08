ரூ.500 மற்றும் ரூ.1000 நோட்டுகள் நினைவிருக்கிறதா? சாமானியர்களின் வாழ்க்கையில் பண மதிப்பிழப்பு ஏற்படுத்திய தாக்கம்!
உலக சந்தையில் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து, இப்போது ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு நாம் கிட்டதட்ட 88 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளோம்.
Published : November 8, 2025 at 6:30 AM IST
2016, நவம்பர் 8ஆம் தேதி இரவு 8.15 மணி. அப்போது மத்திய அரசு ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அந்த அறிவிப்பால், பல பணக்காரர்கள் அச்சத்தில் உறைந்து போனார்கள். ஏழைகளோ என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் திகைத்தார்கள். பலருக்கு தங்களைச் சுற்றி என்ன நடக்கிறதென்றே தெரியவில்லை. ஆம், அப்போதுதான் மத்திய அரசு ‘பண மதிப்பிழப்பை’ அறிவித்தது. அதுவரை இந்தியாவின் அதிக மதிப்புடைய ரூபாய்த் தாள்களான 500 மற்றும் 1000 ரூபாய் தாள்கள் இனிமேல் செல்லாது என அறிவித்தார் பிரதமர் மோடி.
அடுத்த ஒரு சில நாட்களில் தங்களிடமிருந்து 500, 1000 ரூபாய் தாள்களை மாற்ற வங்கிகளில் கூட்டம் அலைமோதியது. பண மதிப்பிழப்பால் பல்வேறு சிக்கல்களை சந்தித்த பலர் தங்கள் நிறுவனங்களை மூடிவிட்டனர். நிறையப்பேருக்கு உணவுக்கே வழி இல்லாமல் போனது. பணப்புழக்க குறைபாட்டால் ஒரே நேரத்தில் நாட்டிலுள்ள ஒரு கோடிக்கும் அதிகமானோர் மிகப்பெரிய சிரமங்களை சந்தித்தனர்.
நாட்கள் வெகு வேகமாக ஓடிவிட்டன. அதற்கிடையே 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அவை திரும்ப பெறப்பட்டுவிட்டன. இன்றுடன் பண மதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்டு 9 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. ஆனால் அப்போது வீழ்ச்சியை சந்தித்த பல சிறு, குறு நிறுவனங்களால் இன்னும் தலைநிமிர முடியவில்லை. அதனாலேயே நவம்பர் 8-ஐ பலர் இன்றுவரை ‘கருப்பு தினம்’ என்று அழைக்கின்றனர்.
பண மதிப்பிழப்பு எதனால்?
இந்தியாவில் ஊழல் மற்றும் கறுப்பு பண புழக்கத்தை ஒழித்தல், பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துதல் சட்டவிரோத நிதிகளை தடுத்தல் போன்ற நோக்கங்களை அடிப்படையாக கொண்டு பண மதிப்பிழப்பை கொண்டுவருவதாக மத்திய அரசு கூறியது. 2016ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாத இறுதிவரை இந்தியாவில் ரூ. 17.77 லட்சம் கோடி பணம் புழக்கத்தில் இருப்பதாக ரிசர்வ வங்கி அறிவித்தது. அதில் 500, 1000 ரூபாய் தாள்களின் மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ரூ. 14 லட்ச கோடி. இது ஒட்டுமொத்த பண புழக்கத்தில் சுமார் 86 சதவீதமாகும். இந்த கணக்குப்படி, சுமார் 2,200க்கும் அதிகமான 500, 1000 ரூபாய் நோட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்தன.
பண மதிப்பிழப்பின்மூலம் இந்த ரூபாய் நோட்டுகளை திரும்ப பெறுவதால் கள்ள நோட்டு புழக்கத்தை ஒழிக்க முடியும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்தது. ஆனால் உண்மையில் கள்ளப் பணம் ஒழிக்கப்பட்டதா என்றால் இல்லை என்பதுதான் நிதர்சனம். ஏனென்றால், 2016ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி வரை மதிப்பிழக்கப்பட்ட 500, 1000 ரூபாய் தாள்களை வங்கிகளில் மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்ற அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, பலர் அந்த தாள்களை மாற்றினர். அவர்களில் பலர் தினக்கூலி வேலை செய்பவர்களாக இருந்தனர்.
அவர்களிடம் அவ்வளவு பணம் எங்கிருந்து வந்தது? யாருக்காக அவர்கள் பணத்தை மாற்ற வந்தார்கள்? என்பது போன்ற பல சர்ச்சைகள் அப்போது எழுந்தன. இந்த செய்திகள் ஊடகங்களில் வெளியானபோது பலர் கோபமூண்டனர். காரணம், இதனால் கறுப்பு பணம் வெளியே வரவில்லை என்பதை சாமானிய மக்கள் புரிந்துகொண்டனர்.
இதனையடுத்து ஒரு நாளில் அதிகபட்சமாக ரூ. 10 ஆயிரமும், வாரத்திற்கு ரூ. 20 ஆயிரமும் தான் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பெறமுடியும் என்ற அறிவிப்பை கொண்டுவந்தது. அதையும் தாண்டி, அவசர தேவையெனில், 500, 1000 ரூபாய் தாள்களை ஒப்படைத்து ஒரு நபர் ரூ. 4 ஆயிரம் வரை வாங்கிக்கொள்ளலாம் என்று அறிவித்தது. இருந்தாலும், மத்திய அரசு எதிர்பார்த்ததைவிட வங்கிகளில் வந்துசேர்ந்த பழைய ரூபாய் தாள்கள் மிகவும் அதிகமாக இருந்தது.
இந்த பண மதிப்பிழப்பானது இந்திய பொருளாதாரத்தை பெருமளவில் பாதித்தது. குறிப்பாக, டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளின்றி, ரூபாய் நோட்டுகளை மட்டுமே நம்பியிருந்த ஏழைகள் மற்றும் கிராமப்புற மக்கள் இதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். அதனாலேயே பண மதிப்பிழப்புக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் சுமார் 60 வழக்குகள் தொடரப்பட்டன. இந்த நாளை எதிர்க்கட்சிகள் பலவும் ‘கறுப்பு தினம்’ என்று அழைத்தது. இருந்தாலும், மத்திய அரசோ, டிஜிட்டல் இந்தியாவை உருவாக்கும் புதிய முயற்சி என்று கூறியது.
பண மதிப்பிழப்பு என்றால் என்ன?
ஒரு நாட்டின் அரசு அல்லது மத்திய வங்கியானது பண மதிப்பிழப்பு என்பது புழக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நாணயம் அல்லது ரூபாய் நோட்டுகளை திரும்ப பெறுவதாகும். இதனால் அந்த பணமானது அன்று முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக செல்லாததாக மாறிவிடுகிறது. கறுப்பு பணத்தை ஒழிப்பது, கள்ள நோட்டு புழக்கத்தை தடுப்பது போன்ற காரணங்களுக்காக பண மதிப்பிழப்பு செய்யப்படுகிறது. நாட்டின் பொருளாதாரத்தை சீர்படுத்தும் முறைகளில் ஒன்றாக இது பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, வங்கியிடம் இருந்து பெற்ற பணத்தை வங்கியிலேயே கொடுத்து, அதற்கு மாற்றாக, புழக்கத்தில் இருக்கிற பணத்தை பெறவேண்டும்.
இந்தியாவில் முந்தைய பண மதிப்பிழப்புகள்
1946ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் பண மதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்டது. இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு, 1947ஆம் ஆண்டு ஒரு இந்திய ரூபாய் ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான மதிப்பை பெற்றிருந்தது. ஆங்கிலேயர்கள் நமது நாட்டைவிட்டு வெளியேறியபிறகு, அரசியலமைப்பு கட்டமைப்பு மற்றும் பொருளாதாரத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதில் சரியான திட்டமிடல் இல்லாத காரணத்தால் இந்திய பொருளாதாரம் பெரும் சறுக்கலை சந்தித்தது. அதனால், உலக சந்தையில் இந்திய ரூபாய் நாணயத்தின் மதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து, இப்போது கிட்டத்தட்ட 88 ரூபாய், ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு நிகராக இருக்கிறது. இதுபோன்று ரூபாய் மதிப்பு குறைவது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வெகுவாக பாதிக்கும்.
அதன்பிறகு, 1962ஆம் ஆண்டு இந்திய - சீனா போர், 1966ஆம் ஆண்டு இந்தியா - பாகிஸ்தான் போர் போன்றவற்றால் இந்திய பொருளாதாரம் பெருமளவில் முடங்கியது. அதிலிருந்து மீள்வதற்கு முன்பே, 1973ஆம் ஆண்டு கச்சா எண்ணெய் நெருக்கடி ஏற்பட, இந்தியா வெளிநாடுகளில் கடன் வாங்கவேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. இதனிடையே உள்நாட்டினரும் வரி ஏய்ப்பில் ஈடுபட, அரசாங்கம் பண மதிப்பிழப்பு செய்ய முடிவெடுத்தது. அதன்படி, 1978ஆம் ஆண்டு 1000, 5000 மற்றும் 10000 ரூபாய் பண நோட்டுகளை இந்திய அரசு மதிப்பிழப்பு செய்தது.
இதனால் நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் ஓரளவு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டாலும், மீண்டும் கள்ள நோட்டுகளின் புழக்கம் தலைதூக்கியதால் நீண்ட 2016ஆம் ஆண்டு பண மதிப்பிழப்பை மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது. இந்த நடவடிக்கையால் வரி ஏய்ப்போர் வெளிச்சத்திற்கு வந்ததாகவும், வரி வசூலிப்பில் அதிக வருவாய் கிடைத்திருப்பதாகவும் அதற்கடுத்த ஆண்டு மத்திய அரசு அறிவித்தது. பணக்கார வர்க்கத்தினரின் வரியை இந்த மதிப்பிழப்பு சரிசெய்தாலும், ஏழைகளுக்கு இந்த நடவடிக்கை ஒரு சுமையாக மாறியது என்பதில் சந்தேகமில்லை.