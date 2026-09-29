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'எங்கள் உத்தரவையே மீறுவதா?' – சுருக்குமடி வலை மீன்பிடி தடை விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கண்டனம்

மீனவர்கள் தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள் பி.எஸ். நரசிம்மா மற்றும் அலோக் ஆரதே அமர்வு, தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகளுக்குக் கடுமையான அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியது.

உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By Sumit Saxena

Published : September 29, 2026 at 8:03 PM IST

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புதுடெல்லி: கடலோரப் பகுதிகளில் சுருக்குமடி வலைகளை பயன்படுத்தி மீன்பிடிப்பதற்கு விதிக்கப்பட்ட தடை தொடர்பான உத்தரவுகளை தமிழ்நாடு அரசு எவ்வாறு மீற முடியும்? என்று உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

சுருக்குமடி வலைகளை பயன்படுத்தி மீன்பிடிப்பதால் கடல் வளம் மற்றும் பாரம்பரிய மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி தமிழ்நாடு அரசு இதற்கு முழுமையான தடை விதித்திருந்தது. ஆனால், இந்தத் தடையை எதிர்த்து பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்கள் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

கடந்த 2023-ம் ஆண்டு இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுடன், பிரத்யேக பொருளாதார மண்டல (EEZ) கடற்பரப்பிற்குள் (கரையிலிருந்து 12 நாட்டிக்கல் மைல்களுக்கு அப்பால்) வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் (திங்கள் மற்றும் வியாழன்) சுருக்குமடி வலைகளைப் பயன்படுத்தி மீன்பிடிக்க அனுமதி வழங்கி இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.

நீதிமன்றத்தில் மீனவர்கள் முறையீடு

உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு நடைமுறையில் இருந்த போதிலும், தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் தங்களை சுருக்குமடி வலைகளுடன் கடலுக்குள் செல்ல அனுமதிப்பதில்லை என்றும், மீன்பிடிக்க முழுமையாகத் தடை விதித்து அச்சுறுத்துவதாகவும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மீனவர்கள் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தனர்.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் பி.எஸ்.நரசிம்மா மற்றும் அலோக் ஆரதே ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மீனவர்கள் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜெயா சுக்சின், 'நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தும், மாநில அரசு தனது நிர்வாக உத்தரவுகள் மூலம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் நோக்கத்தையே சிதைக்கும் வகையில் செயல்படுகிறது' என குற்றம் சாட்டினார்.

தமிழக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கிடுக்கிப்பிடி

மீனவர்கள் தரப்பு அனைத்து வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் பி.எஸ். நரசிம்மா மற்றும் அலோக் ஆரதே அமர்வு, தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகளுக்குக் கடுமையான அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியது.

'உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவைப் பிறப்பித்த பிறகு, அதற்கு முரணாக மாநில அரசு எவ்வாறு செயல்பட முடியும்? எங்கள் உத்தரவுகளை மீற யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை' என்று நீதிபதிகள் எச்சரித்தனர்.

மேலும், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சுருக்குமடி வலைகளுக்கான அனுமதி ஏன் முறையாக அமல்படுத்தப்படவில்லை? என்பது குறித்தும், மீனவர்களின் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்தும் இரண்டு வாரங்களுக்குள் விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்ய தமிழ்நாடு அரசுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். அரசின் பதில் மனுவைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணை அக்டோபர் மாதம் 2-வது வாரத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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SUPREME COURT TAMIL NADU
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