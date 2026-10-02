அசாமில் இருந்து எளிதாக தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படும் யானைகள்: வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம் சொல்வது என்ன?
இந்திய வனவிலங்கு அறக்கட்டளையின் கூற்றுப்படி, தற்போது மாநிலத்தில் தனியார் உரிமையாளர்கள் மற்றும் வனத்துறையினரிடம் மட்டும் சுமார் 1,500 வளர்ப்பு யானைகள் உள்ளன.
Published : October 2, 2026 at 1:53 PM IST
கவுகாத்தி: அசாமில் இருந்து அண்மையில் தமிழ்நாட்டிற்கு ஐந்து யானைகள் கொண்டு வரப்பட்ட நிலையில், ஒரு யானையை எவ்வாறு ஒரு மாநிலத்தில் இருந்து மற்றொரு மாநிலத்திற்கு மாற்ற முடியும் என்கிற கேள்வி எழும்பியுள்ளது.
அசாமில் காட்டு யானைகளைப் பிடிக்கும் பழக்கம் நீண்ட காலமாகவே இருந்து வருகிறது. முற்காலத்தில், அரச குடும்பத்தினரால் இந்த பாரம்பரியம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. பின்னர், பிரிட்டிஷ்காரர்களின் ஆதிக்கத்தின்போது இது ஓர் பொதுவான நடைமுறையாக மாறியது.
குறிப்பாக, அரசர்கள் காடுகளில் இருந்து பிடிக்கும் யானை பல்வேறு அரச நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தி வந்தனர். அதேசமயம், பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அந்த யானைகளை இனப்பெருக்கம் செய்ய சிறப்பு நடவடிக்கைகள் எடுத்தனர். அதுதவிர, அவற்றை நிர்வகிப்பதன் வாயிலாக அரசாங்கத்திற்கு வருவாயை கூட்டினர்.
1,500 வளர்ப்பு யானைகள்
அசாமில் காட்டு யானைகளைப் பிடித்து, பழக்கப்படுத்த பல்வேறு நுட்பங்கள் கையாளப்பட்டன. அதாவது, காட்டு யானைகளை மனிதர்களுடன் இணக்கமாக பழக்கப்படுத்த ஏற்கனவே பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட கும்கி யானைகளைக் கொண்டு அவை பழக்கப்படுத்தப்பட்டன.
முக்கியமாக 1911 இல் பூட்டானின் முதல் மன்னர், பூட்டான் நிலபரப்பிலும், எல்லைகளிலும் காட்டு யானைகளை வேட்டையாடி அவற்றை அரசுடன் இணைப்பதில் அதிகம் ஆர்வம் காட்டினார். இந்த ஆர்வம் அதிகரித்த நிலையில், யானையை பிடிப்பதற்கென ஓர் பெரிய பொறிக்கான திட்டத்தை அவர் பிரிட்டிஷ்காரர்களுடன் இணைந்து உருவாக்கினார். பிரிட்டிஷ் ஆவணங்களின்படி, இந்த கூட்டு நடவடிக்கையானது கிட்டத்தட்ட மூன்று தசாப்தங்களாக நீடித்தது தெரிய வந்திருக்கிறது.
அசாமில் பிடிக்கப்படும் யானைகள் பாரம்பரியமாக வனப்பணி, ராணுவ பயன்பாடு மற்றும் விவசாய பணி ஆகியவற்றிற்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்திய வனவிலங்கு அறக்கட்டளையின் கூற்றுப்படி, தற்போது மாநிலத்தில் தனியார் உரிமையாளர்கள் மற்றும் வனத்துறையினரிடம் மட்டும் சுமார் 1,500 வளர்ப்பு யானைகள் உள்ளன.
அசாமில் இருந்து தமிழகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்ட யானைகள்
சமீபத்தில் அசாமில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு ஐந்து யானைகள் கொண்டு வரப்பட்டன. இந்த நிகழ்வு சமூக ஊடகங்களிலும், வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள் மத்தியிலும் பெருத்த அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. முக்கியமாக யானைகளின் இந்த இடமாற்றம் மிகப் பெரிய விவாதங்களுக்கு வழிவகுத்தது.
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அத்துடன், சில முக்கிய கேள்விகளையும் அது எழுப்பியது. அதாவது, ஓர் தனியார் அல்லது வனத்துறை மற்றொரு மாநிலம் அல்லது நபர் அல்லது நிறுவனத்திற்கு எப்படி சட்டப்பூர்வமாக ஓர் யானையை விற்க முடியும் என்பதே பலரின் கேள்வியாக மாறியுள்ளது.
1972 ஆம் ஆண்டு வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் கூறுவது என்ன?
யானைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் மேலாண்மையை நிர்வகிப்பதற்காக 1972 ஆம் ஆண்டு வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த சட்டத்தின் 42 ஆம் பிரிவு, யானைகளின் மீதான உரிமைச் சான்றை பிறருக்கு வழங்க வழிவகை செய்கிறது. அதாவது, ஓர் வனவிலங்கை ஓர் நபர் சட்டப்பூர்வமாக செல்லப்பிராணியாக வைத்துக் கொள்ள தலைமை வனவிலங்கு பாதுகாவலரால் இந்த சான்று வழங்க முடியும் என்றே இந்த பிரிவு கூறுகிறது.
இந்த சான்றுக்கு ஓர் நபர் விண்ணப்பித்தால், அந்த வனவிலங்கை வைத்து பராமரிப்பதற்கான இட வசதி, சூழல் மற்றும் உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்யும் திறன் ஆகியவை உள்ளனவா? என்பதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்வார்கள். இதன் பின்னரே உரிமம் மாற்று சான்று அவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
அதேசமயம், வனவிலங்குகள் வர்த்தக விற்பனைச் செய்யப்படுவதைத் தடுக்கும் பொருட்டு வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம் பிரிவு 43(1) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சட்டத்தில் குறிப்பிட்ட மாற்றத்தை அண்மையில் சுற்றுச்சூழல், வனங்கள் மற்றும் பருவநிலை மாற்ற அமைச்சகம் வெளியிட்டது.
குறிப்பாக, இந்த விதியின்மூலம் யானைகள் பிரிவு 1இன் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டு, மாநிலங்களுக்கு இடையே இடமாற்றிக் கொள்வதற்கான வசதியை மத்திய அமைச்சகம் ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளது. ஆனால், இதை செய்வதற்கு குறிப்பிட்ட அந்த யானையின் உரிமையாளர் செல்லுபடியாகக் கூடிய உரிமச் சான்றிதழை வைத்திருக்க வேண்டும்.
மேலும், யானைகள் மாற்றப்பட உள்ள மாநிலத்தின் வனத்துறை அதிகாரிகளால் அந்த விண்ணப்பம் பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும். அதன் பின்னர், யானையை வழங்கும் மாநிலத்தின் தலைமைப் பாதுகாவலர், அந்த விண்ணப்பம் மற்றும் யானை மாற்றம் தொடர்பான ஆவணங்களை இடமாற்றம் செய்யப்பட இருக்கும் மாநிலத்தின் தலைமை வனவிலங்கு பாதுகாவலருக்கு அனுப்பி வைப்பார்.
இதன் பின்னர், யானை புதிதாக பராமரிக்கப்பட இருக்கும் இடத்திற்கு நேரில் வந்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்வர். யானைக்கான அனைத்து வசதிகளும் இருப்பின் யானை இடமாற்றத்திற்கான விண்ணப்பத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்படும். அதேசமயம், யானை வசிப்பிற்கு தேவையான சூழல் இல்லாமல் போகுமானால் அந்த விண்ணப்பத்தை யானையை வழங்கும் மாநிலத்தின் தலைமை வனவிலங்கு பாதுகாவலர் ரத்து செய்வார்.