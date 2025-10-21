ETV Bharat / bharat

75 ஆண்டுகள்... 350 குடும்பங்களின் ஒற்றை நம்பிக்கை! கானகத்தின் நடுவே வரலாறு படைக்கும் போஸ்ட் ஆபிஸ்!

இன்றைய நவீன சமூக வலைதளங்களான வாட்ஸ் ஆப், இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட அனைத்திற்கும் முன்னோடியான அஞ்சலங்கங்கள், கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்தியர்களின் தகவல் பரிமாற்றத்திற்கான ஒரே ஆணி வேராக இருந்தது.

காசர்கோடு பத்ரே கிராமத்தின் காட்டுப் பகுதியில் அமைந்துள்ள 75 ஆண்டுகள் பழமையான தபால் அலுவலகம்
காசர்கோடு பத்ரே கிராமத்தின் காட்டுப் பகுதியில் அமைந்துள்ள 75 ஆண்டுகள் பழமையான தபால் அலுவலகம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 21, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
காசர்கோடு: போஸ்ட் ஆபிஸ்... இன்றைய இளம் தலைமுறையினருக்கு இந்த வார்த்தை அவ்வளவாக பரிச்சயம் இல்லாமல் இருக்காலம். ஆனால், கால் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால், இந்தியாவின் ஒரே தகவல் தொடர்பு அது மட்டுமே. மனிதர்களின் சந்தோஷம், துக்கம், காதல் என சக மனிதர்களிடம் அவ்வளவு எளிதில் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத பலவற்றை அஞ்சல அட்டைகள் நமக்காக சுமந்து நெடுந்தூரம் பயணித்து வந்தன.

வேலைக்காகவும், பிடித்தவர்களின் காதல் மொழியை படிப்பதற்காகவும் அஞ்சலகங்கள் திறப்பதற்கு முன்பே காத்திருந்தவர்கள் ஏராளம். இன்றைய நவீன சமூக வலைதளங்களான வாட்ஸ் ஆப், இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட அனைத்திற்கும் தளகதர்த்தா இந்த அஞ்சலங்கங்கள். 'நான் இன்றி ஒரு அணுவும் அசையாது' என்ற சிவபெருமானின் வார்த்தையை போல, இந்தியாவில் பல நூற்றாண்டுகளாக அஞ்சலக சேவை பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் இன்றியமையாத ஒன்றாக இருந்து வந்தது. தற்போதையை நவீன காலத்தில் தகவல் தொடர்பு பல வழிகளில் நவீனமடைந்துள்ள நிலையில், அஞ்சலகத்தின் தேவை சிறுக சிறுக குறைந்து வருகிறது.

இது ஒருபுறம் இருக்க, கேரளாவில் ஒரு அஞ்சலகம் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் நடுகாட்டில் அமைந்துள்ளது என்றால், நம்புவதற்கு சற்று ஆச்சரியமாகத்தான் இருக்கிறது. கேரளாவின் காசர்கோடு மாவட்டத்தின் பத்ரே கிராமத்தில் இந்த அஞ்சலகம் அமைந்துள்ளது. சூரிய ஒளி தரையில் படுவதே எப்போதாவது அரிதாக நடக்கும் நிகழ்வாக இருக்கும் இந்த கானகத்தில், கடந்த 75 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு அஞ்சலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கிருந்து கர்நாடக மாநில எல்லை சுமார் 10 கிமீ தொலைவில் மட்டுமே உள்ளது.

இங்கு போஸ்ட் மாஸ்டராக ஜெகதீசனும், தபால்காரராக ஸ்ரீசிவராமனும் மிக மகிழ்ச்சியாக இயற்கையோடு இணைந்து பணியாற்றி வருகிறார்கள். இவர்களை காட்டில் உள்ள விலங்குகளோ அல்லது அல்லது சீதோஷண நிலையோ கிஞ்சித்தும் பாதிக்கவில்லை. மிக மகிழ்ச்சியாக, மன நிறைவோடு இங்கு பணியாற்றுவதாக நெகிழ்ச்சியுடன் கூறுகிறார் போஸ்ட் மாஸ்டரான ஜெகதீசன்.

போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெகதீசன்
போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெகதீசன் (ETV Bharat)

நடு காட்டில் பணிபுரிய அச்சமாக இல்லையா? என்ற நம்முடைய கேள்வி சிரித்தவாறே எதிர்கொண்ட அவர்," 24 ஆண்டுகளாக இங்கு பணியாற்றுகிறேன். ஒருநாள் கூட அந்த பயமோ, பதற்றமோ எட்டிக்கூட பார்த்ததில்லை. கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கிருந்து அலுவலகத்தை இடமாற்ற செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது. ஆனால், இங்குள்ள மக்கள் அஞ்சலகத்தை இடமாற்றம் செய்ய கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். மக்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்க அலுவலகத்தை இடமாற்றம் செய்யும் முடிவு விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது. இங்குள்ள அலுவலகம் வேண்டுமானால் கட்டடங்களால் உருவாக்கப்படாமல் இருக்கலாம். ஆனால், பெரிய அஞ்சலங்களில் உள்ள அனைத்து வசதிகளும் இங்கு உள்ளன" என்றார் நெகிழ்ச்சியுடன்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கர்நாடக எல்லையில் இந்த அஞ்சலகம் அமைந்துள்ளதால், பல கடிதங்கள் கன்னடத்திலும் வரும். அவற்றை ஆங்கிலத்தில் மொழிப்பெயர்த்து தபாலை கொண்டு சேர்க்கும் ஸ்ரீசிவராமனிடம் கூறுவேன். அவர் சரியான முகவரியில் கடிதங்களை கொண்டு சேர்த்து விடுவார். இந்த தபால் நிலையத்தின் எல்லைக்குள் 350 வீடுகள் உள்ளன. அஞ்சலம் காட்டில் அமைந்திருந்தாலும், மற்ற அஞ்சலகத்தை காட்டிலும் எவ்வித வசதிக்கும் குறைவில்லை. அஞ்சல் சேமிப்பு, ஆர்.டி, அஞ்சலக ஆயுள் காப்பீடு என 200க்கும் மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் இங்கு உள்ளன. மக்களுக்கு மிகவும் வசதியான இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி வசதியும் இங்கு உள்ளது" என்றார்.

இங்கு பல ஆண்டுகளாக தபால் நிலைய மேலாளராக பணியாற்றிய ராமகிருஷ்ண பட் என்பவருக்கு சொந்தமான இந்த இடத்தில், தற்போது ரூ.250 வாடகையின் அடிப்படையில் இந்த தபால் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. பசுமையோடு கலந்து பயணிக்கும் இந்த அஞ்சலகம் இன்னும் பல தசாப்தங்கள் பயணிக்க வேண்டும் என்பதே அங்குள்ளோர்களின் எண்ணமாக இருக்கிறது.

TAGGED:

POST OFFICE
FOREST POST OFFICE
KERALA
போஸ்ட் ஆபிஸ்
POST OFFICE

