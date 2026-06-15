பெண் அமைச்சர் தலையில் கொட்டிய சூடான பாயாசம்: கேரளாவில் சம்பவம்

பெண் அமைச்சர் தலையில் கொட்டிய சூடான பாயாசம்: கேரளாவில் சம்பவம்
பாயாசத்தை ஊற்றிய நபர் வேண்டுமென்றே அந்த செயலை செய்யவில்லை என காங்கிரஸ் கட்சியினரும், பயணிகளும் தெரிவித்தனர்.
Published : June 15, 2026 at 9:08 PM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பெண் அமைச்சர் தலையில் சூடான பாயாசம் கொட்டிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
நடந்து முடிந்த கேரள சட்டமன்றத் தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டி, காங்கிரஸ் அரியணையில் அமர்ந்துள்ளது. முதலமைச்சராக வி.டி. சதீஷன் பதவியேற்றுள்ளார்.
இந்த வெற்றியை தொடர்ந்து, காங்கிரஸ் அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அடுத்தடுத்து நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், அனைத்து பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகளுக்கான இலவச பேருந்து பயணத் திட்டம் இன்று தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்திற்கு 'பிரியதர்ஷினி' என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் நல மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் பிந்து கிருஷ்ணா, கொல்லம் மாவட்டத்தில் இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். பின்னர், பொதுமக்கள் மற்றும் கட்சிக்காரர்களுடன் சேர்ந்து அமைச்சரும் பேருந்திலேயே பயணம் செய்தார்.
அப்போது அங்கிருந்த ஒருவர், தான் கொண்டு வந்திருந்த சூடான பாயாசத்தை அமைச்சருக்கு தருவதற்காக ஒரு கப்பில் ஊற்றி அவரிடம் கொடுக்க முயற்சி செய்தார்.
அந்த சமயத்தில், பேருந்து ஒரு பள்ளத்தில் இறங்கி ஏறியதால், தள்ளாடிய அவர் வைத்திருந்த சூடான பாயாசத்தை அமைச்சர் பிந்து கிருஷ்ணாவின் தலையில் கொட்டி விட்டது.
சூடு பட்டதும் சீட்டில் இருந்து விறுட்டென எழுந்த அமைச்சர் பிந்து கிருஷ்ணா, தன் மீது இருந்த பாயாசத்தை துடைத்தார். அருகில் இருந்த கட்சிக்காரர்களும் தங்களின் துண்டை எடுத்து பாயாசத்தை துடைத்தனர்.
இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. பாயாசத்தை ஊற்றிய நபர், அமைச்சரிடம் மன்னிப்பு கோரினார்.
தொடர்ந்து, முகத்தை கழுவி விட்டு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிய அமைச்சர், தனது பயணத்தை தொடர்ந்தார். பாயாசத்தை ஊற்றிய நபர் வேண்டுமென்றே அந்த செயலை செய்யவில்லை என காங்கிரஸார் தெரிவித்தனர். தற்போது இந்த வீடியோ வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி வருகிறது.
முன்னதாக, இந்த பிரியதர்ஷினி திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து அரசு பேருந்துகளிலும் பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகள் மாநிலம் முழுவதும் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போது தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்துள்ளது. தேர்தலுக்கு முன்னதாக, மாநிலம் முழுவதும் அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணம் செய்யும் திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என தவெக வாக்குறுதி அளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.