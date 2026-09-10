முதல்வர் விஜய் பெயரில் மோசடி - மகாராஷ்டிராவின் ஊர்க்காவல் படையைச் சேர்ந்தவர் கைது
குற்றத்தின் பின்னணியில் யாராவது இருக்கிறார்களா? இதன் உள்நோக்கம் என்ன? போன்றவற்றை கண்டறியும் பொருட்டு, அந்த போலி கணக்கில் பதிவிடப்பட்ட காணொளிகளை உன்னிப்பாக ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.
Published : September 10, 2026 at 11:51 AM IST
மும்பை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பெயரில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோ பதிவிட்ட மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்தவரை சென்னை சைபர் கிரைம் போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
தவெக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய் பெயரில் மத்தியப் பிரதேச மாநிலம், இந்தூரில் அறக்கட்டளை நடத்தப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. மேலும், விஜய் பேசுவது போல செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட போலி வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்பப்பட்டு, பொதுமக்களிடம் இருந்து பணம் வசூலிக்கப்பட்டு மோசடி செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இது குறித்து இந்தூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்த நிலையில், சென்னை மேற்கு மண்டல இணையக் குற்றப்பிரிவு போலீசாரும் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். போலி கணக்கை வைத்திருக்கும் நபரின் பெயர், சமூகவலைத்தள கணக்குகள், ஐபி முகவரி மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் உள்ளிட்டவற்றை குறித்து விசாரணையை முடுக்கினர்.
அதில், மகாராஷ்டிரா மாநிலம், ஜல்கான் மாவட்டத்திலுள்ள நஷீராபாத்திலிருந்து முதலமைச்சர் விஜய் பெயரில் போலி கணக்கு இயங்கப்பட்டு வருவது கண்டறியப்பட்டது. செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி சென்னையில் இச்சம்பவம் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
மகாராஷ்டிராவில் கைதான நபர்
சென்னை சைபர் குழு, செவ்வாய்க்கிழமை (செப்டம்பர் 8) இரவு சுமார் 10 மணியளவில் நஷீராபாத்துக்குச் சென்று, அங்குள்ள காவல்துறையின் உதவியை நாடியது. அதன் மூலம் நஷீராபாத்திலுள்ள தாஜ்நகரில் ஊர்க்காவல் படையைச் சேர்ந்தவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
கைது செய்யப்பட்ட நபரின் பெயர் முகமது ஜுனைத் ஷேக் குதுபுதீன். இந்த நபர் தனது பெயருடன் இணைக்கப்பட்ட பல்வேறு சமூக ஊடக கணக்குகளை கையாண்டு வந்ததையும், அவற்றில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வீடியோக்களை உருவாக்கி பதிவிட்டு வந்ததையும் சென்னை சைபர் போலீசார் கண்டறிந்தனர்.
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இதனையடுத்து, முகமது ஜுனைத்திடம் தொடர் விசாரணை நடத்துவதற்காக செவ்வாய்க்கிழமை இரவே சென்னைக்கு அழைத்து சென்று விட்டதாக நஷீராபாத் உதவி காவல் ஆய்வாளர் யோகிதா நர்கடே தெரிவித்துள்ளார்.
இணையவழி குற்றம்
இந்த மோசடி குற்றத்தில் மிகப் பிரபலமான அரசியல் தலைவரின் பெயரில் சமூகவலைத்தள கணக்கை உருவாக்கி, அதில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வீடியோக்களை பதிவிட்டிருப்பதால், இது குறித்து சைபர் கிரைம் அதிகாரிகள் விசாரணையை பல்வேறு கோணங்களில் தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர். இந்த குற்றத்தின் பின்னணியில் யாராவது இருக்கிறார்களா? இதன் உள்நோக்கம் என்ன? போன்றவற்றை கண்டறியும் பொருட்டு, அந்த போலி கணக்கில் பதிவிடப்பட்ட காணொளிகளை உன்னிப்பாக ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.
மேலும், வேறு ஏதேனும் மிகப் பெரிய டிஜிட்டல் வலையமைப்பு இக்குற்றத்தில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதா? என்பதையும் ஆழமாக விசாரித்து வருகின்றனர். அதற்காக, போலி சமூக ஊடக கணக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட செல்போன் எண்கள், இமெயில் முகவரிகள், எங்கெங்கெல்லாம் அவை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன? அவற்றிலுள்ள மற்ற பதிவுகள் என அனைத்தையும் விரிவாக ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.