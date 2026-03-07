2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்| ஹாக்கியால் நாட்டிற்கே பெருமை சேர்த்த பழங்குடியின பெண் - யார் இந்த சாவித்ரி புர்த்தி?
"வெறும் 50 ரூபாயை வைத்துக் கொண்டு இரண்டு மூன்று மாதங்கள் காலத்தை கடத்தியிருக்கிறேன். ஒரு ஹாக்கி மட்டையை வாங்குவதே எனக்கு மிகப் பெரும் சவாலாக இருந்தது" என கூறுகிறார் சாவித்ரி புர்த்தி.
Published : March 7, 2026 at 10:08 AM IST
- சந்தன் பட்டாச்சார்யா
சர்வதேச மகளிர் தினம் என்பது வெறும் கொண்டாட்டத்திற்கான நாள் மட்டுமல்ல, தடைகளை உடைத்து சரித்திரம் படைத்த பெண்களை திரும்பி பார்ப்பதற்கான ஒரு நல்வாய்ப்பு. அந்த வகையில், இந்தியாவின் விளையாட்டு வரைபடத்தில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் ஒரு சிறிய கிராமத்தை இடம் பெற செய்த ஒரு சாதனை பெண்ணின் கதை இது.
கனவுகளுக்கு ஏது வறுமை?
ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் குந்தி மாவட்டத்தில் உள்ளது கோன்பா என்ற குக்கிராமம். அங்கு, 1966-ம் ஆண்டு, ஒரு எளிய பழங்குடியின குடும்பத்தில் பிறந்தவர் சாவித்ரி புர்த்தி. வசதிகள் குறைவான சூழல், குடும்பத்தின் பொருளாதார நெருக்கடி என பல சவால்கள் அவரை சூழ்ந்திருந்தன.
அந்த நாட்களில் கிராமப்புற பெண்கள் விளையாட்டை ஒரு தொழிலாக தேர்ந்தெடுப்பது என்பது நினைத்துக் கூட பார்க்க முடியாத ஒன்று. ஆனால், சாவித்ரியின் உள்ளுக்குள் ஒரு கனவுத் தீ எரிந்து கொண்டே இருந்தது. மைதானங்கள் இல்லை, முறையான காலணிகள் இல்லை. ஆனால், தன் கிராமத்தின் கரடுமுரடான தரையில், ஒரு மூங்கில் தடியைக் கையில் ஏந்தி, வெறும் கால்களுடன் அவர் ஓடிய ஓட்டம் தான், பின்னாளில் அவரை இந்திய தேசிய கொடியை தாங்கிப் பிடிக்கும் உயரத்திற்கு அழைத்துச் சென்றது.
திருப்புமுனை தருணம்
ராஞ்சியில் உள்ள பரியாது அரசுப் பள்ளியில் பயின்ற சாவித்ரிக்கு, அங்கிருந்த பெண்கள் ஹாக்கி பயிற்சி மையத்தில் சேர வாய்ப்பு கிடைத்தது. வீட்டை விட்டுத் தூரம் சென்று விளையாடுவதை அந்த கால சமூகம் எளிதாக ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. பெற்றோரைச் சம்மதிக்க வைப்பதே அவருக்கு பெரும் போராட்டமாக இருந்தது. இருப்பினும், அவரது விடாமுயற்சியைக் கண்ட குடும்பம் ஒரு கட்டத்தில் அவருக்குப் பின்னால் நின்றது.
பயிற்சி மையத்தில் சேர்ந்த பிறகு சாவித்ரியின் திறமை இன்னும் மெருகேறியது. ஆனால் அங்கேயும் வறுமை அவரை துரத்தியது. "வெறும் 50 ரூபாயை வைத்துக் கொண்டு இரண்டு மூன்று மாதங்கள் காலத்தைக் கடத்தியிருக்கிறேன். ஒரு ஹாக்கி மட்டையை வாங்குவதே எனக்குப் பெரும் சவாலாக இருந்தது" என்று தன் பழைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்கிறார் சாவித்ரி. மொழிப் பிரச்சினை, கிராமப்புறப் பின்னணி எனச் சமூகத் தடைகள் இருந்தாலும், ஆடுகளத்தில் அவர் காட்டிய அதிரடி ஆட்டம் அனைவரையும் மௌனிக்க செய்தது.
இந்தியக் கனவு நனவான ஆண்டு 1983
1983-ம் ஆண்டு சாவித்ரியின் வாழ்வில் ஒரு பொற்காலம். இந்தியப் பெண்கள் ஹாக்கி அணியில் விளையாடும் வாய்ப்பு அவரைத் தேடி வந்தது. ஜார்க்கண்ட் (அப்போதைய பீகார்) மண்ணிலிருந்து இந்திய அணிக்குத் தேர்வான முதல் பழங்குடியினப் பெண் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை அவர் படைத்தார். 1983 முதல் 1986 வரை சர்வதேச அரங்கில் ஹாக்கியில் இந்தியாவின் முகமாகத் திகழ்ந்தார்.
இன்றைய காலத்தைப் போல அப்போது விளையாட்டு வீரர்களுக்கு நவீன வசதிகளோ, ஊடக வெளிச்சமோ இல்லை. ஆனாலும், நாட்டின் மீதான பற்றும், விளையாட்டின் மீதான காதலும் மட்டுமே அவர்களை வழி நடத்தியது. இந்தியாவின் சீருடையை அணிந்த அந்த தருணம், சாவித்ரிக்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டு மொத்த ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்திற்கே பெருமிதமான தருணமாக அமைந்தது. அவரது இந்த சாதனையைக் கௌரவிக்கும் விதமாக, 'ஃபெமினா' இதழ் இந்தியாவின் சிறந்த 42 பெண்களில் ஒருவராக அவரை தேர்ந்தெடுத்தது.
களத்திற்கு வெளியே ஒரு வழிகாட்டி
விளையாட்டுப் பயணத்திற்குப் பிறகு சாவித்ரி ஓய்வெடுத்துவிடவில்லை. தான் பட்ட கஷ்டங்கள் அடுத்த தலைமுறைப் பெண்களுக்கு வரக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருந்தார்.
ஹாக்கி பயிற்சியாளர்
2001 முதல் 2008 வரை ஜார்க்கண்ட் மாநிலப் பெண்கள் ஹாக்கி அணியின் உதவிப் பயிற்சியாளராகப் பணியாற்றினார். இந்தியப் பெண்கள் ஹாக்கி அணியின் தேர்வாளராகவும், ஜார்க்கண்ட் ஹாக்கி சங்கத்தின் பொது செயலாளராகவும் பல பொறுப்புகளை வகித்தார். தற்போது ராஞ்சி ரயில்வேயில் பணியாற்றி வரும் அவர், அங்குள்ள விளையாட்டு வீரர்களுக்குத் தன்னம்பிக்கை அளிக்கும் ஆலோசகராகவும் விளங்குகிறார்.
"விளையாட்டு என்பது பதக்கங்களை வெல்வதற்காக மட்டுமல்ல, அது ஒருவரின் குணத்தையும், வாழ்க்கைப் பண்புகளையும் செதுக்கும் ஒரு கருவி" என்பது அவரது ஆழமான நம்பிக்கை.
இந்த மகளிர் தினத்தில் சாவித்ரி புர்த்தியின் வாழ்க்கை சொல்லும் செய்தி ஒன்று தான். "உங்களிடம் லட்சியமும், நேர்மையான உழைப்பும் இருந்தால், சாதனை படைக்க நீங்கள் இருக்கும் சூழல் ஒரு போதும் உங்களைத் தடுக்க முடியாது." மூங்கில் தடியுடன் தொடங்கிய அந்தப் பயணம், இன்று பல ஆயிரம் கிராமத்துப் பெண்களின் கைகளில் ஹாக்கி மட்டைகள் தவழ்வதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது.