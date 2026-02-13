ETV Bharat / bharat

புதிய பிரதமர் அலுவலகம் 'சேவா தீர்த்' திறப்பு: பிரதமர் மோடி பங்கேற்பு

வெவ்வேறு இடங்களில் அமைந்துள்ள அமைச்சரவை செயலகம் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் செயலகங்கள் விரைவில் இந்த கட்டத்திற்கு மாற்றப்பட இருக்கிறது.

புதிய பிரதமர் அலுவலகம்
புதிய பிரதமர் அலுவலகம் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 13, 2026 at 6:50 PM IST

புதுடெல்லி: புதிய பிரதமர் அலுவலகம், தேசியப் பாதுகாப்பு கவுன்சில் செயலகம் உள்ளிட்டவை அடங்கிய 'சேவா தீர்த்' வளாகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார்.

தலைநகர் புதுடெல்லியில் பழைய அரசு கட்டடங்களை மறு நிர்மாணம் செய்யும் பணி கடந்த சில ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தது. இதன் ஒரு கட்டமாக பழைய நாடாளுமன்ற வளாகத்திலேயே, ரூ.900 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய நாடாளுமன்றம் கட்டடப்பட்டது.

இந்நிலையில், புதிய பிரதமர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அலுவலங்களை உள்ளட்டக்கிய வளாகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தொடங்கி வைத்தார். புதிய வளாகத்தில் தேவநகரி எழுத்துக்களில் பொறிக்கப்பட்ட 'சேவா தீர்த்' என்ற பெயர் பலகையும், அதன் கீழே நாக்ரித் தேவோ பவ (குடிமக்கள் கடவுளுக்கு நிகரானவர்கள்) என்ற வாசகமும் எழுதப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தெற்கு பிளாக் சேவா தீர்த்தம் என்றும், மத்திய செயலகம் கர்தவ்ய பவன் என்றும் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ராஜ பாதை, கர்தவ்ய பாதை என மறுபெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே, வெவ்வேறு இடங்களில் அமைந்துள்ள அமைச்சரவை செயலகம் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் செயலகம் இந்த கட்டத்திற்கு மாற்றப்பட இருக்கிறது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அமைச்சர் மனோகர் லால் கட்டார், பிரதமர் அலுவலகத்தின் இணை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் மற்றும் பிரதமர் அலுவலக அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

இது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கூறியதாவது, "1931 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்கள் புதுடெல்லியை தலைநகராக அறிவித்த அதே நாளில் சேவா தீர்த்தத்தின் திறப்பு விழா நடைபெற்றுள்ளது. அந்த காலனித்துவ பிரகடனத்திலிருந்து தற்போதைய மாற்றம் புதிய வரலாற்றை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காலனித்துவ மரபுகளை விட்டுவிட்டு, உண்மையிலேயே 'ஆத்ம நிர்பர்' மற்றும் தன்னம்பிக்கை கொண்ட புதிய இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கான பிரதமர் மோடியின் உறுதியை பிரதிபலிக்கிறது. அதற்கு அடிப்படையாக இந்த புதிய கட்டடம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதை போன்று வரும் காலங்களில் புதிய வசதிகளுடன் கூடிய கட்டடங்கள் திறக்கப்படும்" என்று சிங் கூறினார்.

இந்நிலையில், அடுத்த சில வாரங்களில் புதிய அலுவலகங்களில் இருந்து அதிகாரிகள் பணிகளை தொடங்குவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சுதந்திர வரலாற்றில் முதல் முறையாக பிரதமர் அலுவலகம் தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

