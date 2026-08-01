படிப்பதற்காக ஜெர்மனிக்கு பறக்கும் ஏழை மாணவர்கள்| ஹரியானாவை அசர வைத்த அனில் கசானாவின் 'கல்விப் புரட்சி'
அமெரிக்காவின் நெப்ராஸ்கா பல்கலைக்கழகத்தின் கல்விக்குழு பிரதிநிதிகள் அண்மையில் ஹிசார் மையத்திற்கு நேரடியாக வருகை தந்து, இந்த கல்வி மாதிரியை ஆய்வு செய்து பாராட்டியுள்ளனர்.
Published : August 1, 2026 at 9:01 AM IST
ஹிசார்: பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மற்றும் விளிம்புநிலை குடும்பங்களை சேர்ந்த குழந்தைகளுக்கு முறையான கல்வி என்பது இன்றும் எட்டாக்கனியாகவே உள்ளது. ஆனால், ஹரியானாவின் ஹிசார் பகுதியைச் சேர்ந்த அனில் கசானா என்ற பொறியியல் பட்டதாரி இளைஞரின் அர்ப்பணிப்பு, இன்று அந்த ஏழை குழந்தைகளின் உலகளாவிய கனவுகளுக்கு இறக்கை முளைக்க செய்துள்ளது.
கடந்த பல ஆண்டுகளாக தனது 'பிரயத்னா ஃபவுண்டேஷன்' மூலம் ஏழை எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த குழந்தைகளுக்கு முற்றிலும் இலவசமாக டியூசன் சேவை வழங்கி வருகிறார். இவரது தனித்துவமான கல்வி முறையால், இங்கு டியூசன் பயின்ற தையல் தொழிலாளர்களின் பிள்ளைகளும், தினக்கூலிகளின் குழந்தைகளும் இன்று ஜெர்மனி வரை சென்று படித்து சாதித்து வருகின்றனர்.
யார் இந்த அனில் கசானா?
அனில் கசானா ஹிசாரை சேர்ந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர் ஆவார். ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய அவர், "நான் எனது ஆரம்பக் கல்வியை பட்டுவில் உள்ள மதர் தெரசா கான்வென்ட் பள்ளியிலும், பின்னர் அப்பெக்ஸ் பப்ளிக் பள்ளியிலும் பயின்றேன். எனது குடும்பத்தினர் ஹிஸாருக்கு குடிபெயர்ந்த பிறகு, குரு ஜம்பேஷ்வர் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தில் இயந்திரப் பொறியியலில் பட்டம் பெற்றேன்.
ஆங்கில பாடத்தில் தொடர்ந்து சிரமங்களை எதிர் கொண்டு 12-ஆம் வகுப்பில் தோல்வியடைந்த போதிலும், நான் ஒருபோதும் முயற்சியை கைவிடவில்லை. 12-ஆம் வகுப்பில் தோல்வியடைந்தாலும், மீண்டும் தேர்வெழுதி தேர்ச்சி பெற்று எனது பி.டெக் (B.Tech) படிப்பை நிறைவு செய்தேன். தோல்வி என்பது முடிவல்ல, அது ஒரு புதிய தொடக்கம் என்பதை குழந்தைகளுக்கு எடுத்துரைப்பதே எனது நோக்கம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அனில் கசானா, "டெல்லியில் அரசு வேலைக்கான தேர்வுக்கு தயாராகிக் கொண்டிருந்த போது, பிச்சை எடுக்கவும் குப்பையில் உள்ள பொருட்களைச் சேகரிக்கவும் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட குழந்தைகளை நான் பார்த்தேன். இது என் வாழ்க்கையின் திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அரசு வேலைக்கான முயற்சியை கைவிட்டு, சமூகத்தில் உள்ள அத்தகைய ஏழை குழந்தைகளுக்குக் கல்வி கற்பிக்க நான் முடிவு செய்தேன்.
2018-ஆம் ஆண்டில் ஹிஸாருக்குத் திரும்பி 'பிரயத்னா ஃபவுண்டேஷன்' என்ற அமைப்பை நிறுவினேன். சில குழந்தைகளுடன் தொடங்கப்பட்ட இந்த அமைப்பில், இன்று சுமார் 200 பேர் கல்வி பயின்று வருகின்றனர்" என்று பெருமையாக கூறுகிறார்.
என்னென்ன பாடங்கள் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன?
அனில் கசானாவின் கல்வி மையத்தில் பள்ளிப் பாடத்திட்டங்கள் மட்டுமின்றி, மாணவர்களின் உலகளாவிய வேலைவாய்ப்பை கருத்தில் கொண்டு வெளிநாட்டு மொழிகளும் கற்றுத் தரப்படுகின்றன. குறிப்பாக, ஜெர்மன் மொழி இங்குள்ள மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, இந்த இலவச மையத்தில் படித்து ஜெர்மன் மொழியில் தேர்ச்சி பெற்ற பல ஏழை மாணவர்கள், இன்று உயர்கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளுக்காக முறைப்படி ஜெர்மனி நாட்டிற்கு புலம்பெயர்ந்து சாதனை படைத்துள்ளனர்.
குடிசைப்பகுதி மாணவர்களுக்கும் அதிநவீன தொழில்நுட்பம் சென்றடைய வேண்டும் என்பதற்காக இணையதள வடிவமைப்பு (Website Designing) மற்றும் ஆப் டெவலப்மென்ட் (App Development) போன்ற கணினித் திறன்களும் இங்கு கற்றுத் தரப்படுகின்றன.
இந்தியாவின் மிகக் கடினமான போட்டி தேர்வுகளாகக் கருதப்படும் மருத்துவ நுழைவுத்தேர்வான நீட் மற்றும் பொறியியல் நுழைவுத் தேர்வான IIT-JEE ஆகியவற்றுக்குத் தனியார் மையங்களில் லட்சக்கணக்கில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. ஆனால், அனில் கசானா தனது மையத்தில் உள்ள திறமையான மாணவர்களை கண்டறிந்து, இப்போட்டித் தேர்வுகளுக்கு எவ்விதக் கட்டணமுமின்றி சிறப்பான பயிற்சிகளை வழங்கி வருகிறார். இதன் மூலம் பல அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களில் தடம் பதித்து வருகின்றனர்.
வித்தியசமான கல்வி முறை
இந்த இலவச தனிப்பயிற்சி மையத்தின் வெற்றிக்கு அதன் புதுமையான கல்வி மற்றும் நிர்வாகக் கட்டமைப்பே முக்கியக் காரணம் என்று அந்த பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர்.
இங்கு சீனியர் மாணவர்கள் தங்களுக்குக் கீழ் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தும் ஆரோக்கியமான வழக்கம் பின்பற்றப்படுகிறது. மேலும், மாணவர்களிடையே தலைமைப் பண்பையும், ஜனநாயகக் கடமையையும் வளர்க்கும் விதமாக, இங்கு மாணவர் நாடாளுமன்றம் உருவாக்கப்பட்டு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. வாக்குச்சீட்டு முறையில் தேர்தல் நடத்தப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மாணவர் 'அமைச்சர்கள்' தான் இந்த மையத்தை நிர்வகிக்கிறார்கள்.
அனில் கசானாவின் இந்த முயற்சிக்கு துணையாக உள்ளூர் பொதுமக்களும் உதவுகின்றனர். ஓய்வு பெற்ற பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் இங்கு வந்து மாணவர்களுக்கு இலவசமாக பாடம் சொல்லிக் கொடுத்து வழிகாட்டுகின்றனர்.
செலவுகளை சமாளிப்பது எப்படி?
இலவச கல்வி மையம் நடத்துவதற்கான நிதி குறித்து பேசிய அனில் கசானா, "பிரயத்னா அறக்கட்டளைக்கு எந்தவிதமான அரசு உதவியும் கிடைப்பதில்லை. இந்த அமைப்பு சமூகத்தின் ஆதரவுடன் இயங்கி வருகிறது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூபாய் அல்லது ஆண்டுக்கு 365 ரூபாய் செலுத்தி யார் வேண்டுமானாலும் இதில் உறுப்பினராக இணையலாம். தற்போது, சுமார் 1,000 உறுப்பினர்கள் இந்த அமைப்புடன் இணைந்துள்ளனர். எங்கள் அமைப்பின் ஆண்டுச் செலவு ரூ.4 லட்சம். இது சமூகத்தின் ஆதரவு மூலமாகவே ஈடுசெய்யப்படுகிறது" என்று தெரிவித்தார்.
அனில் கசானாவுக்கு குவியும் பாராட்டு
ஹிசார் பகுதியில் கல்விப் புரட்சியைக் கேள்விப்பட்டு, அமெரிக்காவின் நெப்ராஸ்கா பல்கலைக்கழகத்தின் கல்விக்குழு பிரதிநிதிகள் அண்மையில் ஹிசார் மையத்திற்கு நேரடியாக வருகை தந்து, இந்த கல்வி மாதிரியை ஆய்வு செய்து பாராட்டியுள்ளனர்.
மேலும் அனில் கசானாவின் கல்விப்புரட்சி குறித்து பேசிய ஹரியானா வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் தேவேந்திர சிங் தஹியா, "கல்வித் துறைக்கு இந்த அமைப்பு முன்னுதராணமாக திகழ்கிறது. பிரயத்னா அறக்கட்டளை குழந்தைகளுக்குக் கல்வியை மட்டும் போதிக்காமல், தலைமைத்துவப் பண்புகள், தன்னம்பிக்கை, தொழில்நுட்பத் திறன்கள் மற்றும் சமூகப் பொறுப்புணர்வு ஆகியவற்றையும் அவர்களிடத்தில் வளர்த்து வருகிறது.
ஏழை, எளிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்ந்த குழந்தைகளுக்கு ஜெர்மன் மொழிப் பயிற்சி, தொழில்நுட்பக் கல்வி மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பு ஆகியவற்றை வழங்குவது மிகவும் பாராட்டத்தக்க முயற்சி" என்றார்.
ஏழை மாணவர்களின் சமூக மாற்றத்திற்கு வித்திட்ட அனில் கசானாவின் இந்த அசாத்திய சேவையை பாராட்டி, பல்வேறு தேசிய மற்றும் மாநில அளவிலான உயரிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.