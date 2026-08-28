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மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டூ காளான் தொழில்| 6 மாதத்தில் ரூ. 40 லட்சம் சம்பாதித்து அசத்திய இளைஞர்

படித்து விட்டு வேலைக்காக காத்திருக்கும் பல இளைஞர்களுக்கு பிரணவ் தாரின் இந்த வெற்றிக் கதை ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக அமைந்துள்ளது.

காளான் வளர்ப்பில் சாதித்த பிரணவ் தார்
காளான் வளர்ப்பில் சாதித்த பிரணவ் தார் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 9:00 AM IST

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தர்மசாலா: மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்த இமாச்சலப் பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஒரு இளைஞர், காளான் வளர்ப்புத் தொழிலில் ஈடுபட்டு வெறும் ஆறே மாதங்களில் 40 லட்சம் ரூபாய் வருவாய் ஈட்டி ஒட்டுமொத்த நாட்டையே தன் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளார்.

இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் சோலன் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் பிரணவ் தார். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்து முடித்த இவர், சில ஆண்டுகள் ஒரு தனியார் வங்கியில் நல்ல சம்பளத்தில் அதிகாரியாக பணிபுரிந்து வந்தார். எனினும், சுயதொழில் தொடங்க வேண்டும் என்ற லட்சியம் அவரிடம் எப்போதும் இருந்தது. குறிப்பாக, தனது சொந்த ஊரான சோலன் மாவட்டம் 'இந்தியாவின் காளான் தலைநகரம்' என்று அழைக்கப்படுவதால், காளான் வளர்ப்பில் புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் புகுத்த அவர் திட்டமிட்டார்.

ஒரு நாள் திடீரென வங்கி வேலையை ராஜிநாமா செய்த பிரணவ் தார், அரசு மானிய உதவியுடன் நவீன முறையிலான காளான் பண்ணையை சொந்த ஊரில் அமைத்தார். பாரம்பரிய முறைகளைப் பின்பற்றாமல், காளான்கள் வளர்வதற்குத் தேவையான வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் மற்றும் காற்றோட்டத்தைக் கணினி மூலம் கட்டுப்படுத்தும் நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தினார். இதன் மூலம் மிகக் குறுகிய காலத்தில், உயர்தரமான பட்டன் காளான்களை அவரால் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்ய முடிந்தது.

இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய அவர், "நான் வேலை பார்த்த வங்கியிலேயே கடன் வாங்கி காளான் வளர்ப்பு தொழிலை தொடங்கினேன். இதன் விளைவாக, கடந்த ஆறு மாதங்களில் மட்டும் சுமார் 40 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான காளான்களை டெல்லி, சண்டிகர் மற்றும் பஞ்சாப் போன்ற அண்டை மாநில சந்தைகளில் விற்றுள்ளேன்" என்றார்

விவசாயத்தை ஒரு தொழிலாக மாற்றி, தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தினால் அதில் மிகப் பெரிய அளவில் லாபம் ஈட்ட முடியும் என்பதைத் பிரணவ் தார் நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளார்.

மேலும், உள்ளூர்வாசிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பையும் கொடுக்க முடிவதாகவும் அவர் பெருமிதத்துடன் கூறியுள்ளார். இது குறித்து பேசிய பிரணவ் தார், "இங்கு உள்ளூரைச் சேர்ந்த 8 முதல் 10 பேர் வரை வேலை செய்கின்றனர். அவர்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் பெண்கள். இங்கு வேலை செய்வதன் மூலம், அவர்கள் தங்கள் கிராமத்தை விட்டு வெகுதூரம் பயணிக்காமலேயே வருமானம் ஈட்ட முடிகிறது" என்றார்.

காளான் சாகுபடியை ஒரு சாத்தியமான வருமான ஆதாரமாகவும், சுயதொழிலாகவும் ஊக்குவிக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியே பிரணவ் தாரின் பண்ணை என்று காங்ரா தோட்டக்கலைத் துறை அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

இது தொடர்பாக பேசிய தோட்டக்கலைத் துறை துணை இயக்குநர் அலக்ஷ் பதானியா, “ஹிமாச்சல் விகாஸ் யோஜனா மற்றும் எம்ஐடி-எச் உள்ளிட்ட ஹிமாச்சல் பிரதேச அரசாங்கத்தின் திட்டங்களின் கீழ், காளான் அலகுகளை அமைக்க விவசாயிகளுக்கும் பழத்தோட்டக்காரர்களுக்கும் உதவி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. காளான் சாகுபடிக்கு ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தின் காலநிலை மிகவும் சாதகமானது. இயல்பான சூழ்நிலைகளில், செப்டம்பர் முதல் ஏப்ரல் வரை இங்கு காளான்களை உற்பத்தி செய்ய முடியும்” என்றார்.

படித்து விட்டு வேலைக்காக காத்திருக்கும் பல இளைஞர்களுக்கு பிரணவ் தாரின் இந்த வெற்றிக் கதை ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக அமைந்துள்ளது.

TAGGED:

MUSHROOM FARMING INCOME
BANK PO TURNED FARMER
HIMACHAL MUSHROOM CULTIVATION
PRANAV DHAR KANGRA MUSHROOM FARM

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