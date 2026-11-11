ஏர் இந்தியா விமானத்தை கடத்தப் போவதாக மிரட்டல்- கொல்கத்தா விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு
விமானத்தின் கழிவறை ஒன்றில், விமானத்தை கடத்த இருப்பதாக மிரட்டல் வாசகம், லிப்ஸ்டிக்கால் எழுதப்பட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
Published : November 11, 2026 at 5:34 PM IST
கொல்கத்தா: கொல்கத்தாவில் இருந்து மும்பைக்கு செல்ல இருந்த ஏர் இந்தியா விமானத்துக்கு கடத்தல் மிரட்டல் வந்ததால், விமானம் புறப்படுவது ரத்து செய்யப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் கொல்கத்தா விமான நிலையத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கொல்கத்தாவில் உள்ள நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து, ஏர் இந்தியா நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான AI 772 விமானம், இன்று காலை 10.10 மணிக்கு மும்பைக்கு புறப்படத் தயாராக இருந்தது. இதற்கிடையே, அந்த விமானத்தை கடத்தப்போவதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.
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விமானத்தின் கழிவறை ஒன்றில், விமானத்தை கடத்த இருப்பதாக மிரட்டல் வாசகம், லிப்ஸ்டிக்கால் எழுதப்பட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதைக் கண்ட விமானப் பணிப்பெண் ஒருவர், உடனடியாக விமானிக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, விமானத்தை இயக்க இருந்த விமானி, விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்புகொண்டு மிரட்டல் குறித்து அவசரகால தகவல் கொடுத்தார். உடனடியாக விமானம், ஓடுபாதையில் இருந்து அகற்றப்பட்டு, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டது.
இதையடுத்து, மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படையினர் உள்ளிட்ட பாதுகாப்புப் படையினர் விமான நிலையத்திற்கு வந்து, விமானத்தில் இருந்த பயணிகள் மற்றும் அவர்களின் உடைமைகளை சோதனை செய்தனர். விமானம் முழுவதும் சோதனை நடத்திய பாதுகாப்பு படையினர், சந்தேகத்திற்கு இடமான பொருட்கள் உள்ளனவா என்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
மேலும், கடத்தல் மிரட்டல் உண்மையா அல்லது புரளியா என்பது குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அனைத்து சோதனைகளும் நிறைவடைந்து உரிய அனுமதி கிடைத்த பிறகே விமானம் புறப்படும் என்று விமான நிலைய வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இந்த மிரட்டலின் பின்னணியில் திட்டமிட்ட சதி ஏதேனும் உள்ளதா என்பது குறித்தும் அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கடத்தல் மிரட்டல் வந்ததை அடுத்து, கொல்கத்தா விமான நிலையத்தில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.