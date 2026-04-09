சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026; புதுச்சேரி, கேரளம், அசாமில் இன்று வாக்குப்பதிவு
Published : April 9, 2026 at 12:02 AM IST
ஹைதராபாத்: புதுச்சேரி, கேரளா, அஸ்ஸாம் ஆகிய 3 மாநிலங்களில் நாளை (ஏப்.9) சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.
3 மாநிலங்களிலும் தேர்தலில் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் வெற்றியைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளவும், ஆட்சியைக் கைப்பற்றும் முனைப்பிலும் ஈடுபட்டுள்ளன. இந்த தேர்தல் அமைதியாகவும் நேர்மையாகவும் நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய போதிய காவலர்கள், தேர்தல் அலுவலர்கள் என விரிவான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் செய்துள்ளது.
புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல்
தமிழ்நாட்டின் அருகில் உள்ள யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியில் மொத்தமுள்ள 30 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. இதில், புதுச்சேரி முதல்வர் என்.ரங்கசாமி உள்பட மொத்தம் 294 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். இந்த தேர்தலில், ஆளும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கும், திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. புதுச்சேரியில் மொத்தம் 9.5 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 1000-க்கும் மேற்பட்ட வாக்குப் பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு, பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கேரள சட்டமன்றத் தேர்தல்
நம் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் மொத்தமுள்ள 140 சட்டமன்ற தொகுதிளில் நாளை ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. இதில், மொத்தம் சுமார் 890 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். 2.7 கோடிக்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
இந்த தேர்தலில், ஆளும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைமையிலான இடதுசாரி முன்னணிக்கும், காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணிக்கும் போட்டி நிலவுகிறது. கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்து, மூன்றாவது முறையாக முதல்வராகும் முனைப்பில் ஈடுபட்டுள்ளார். எதிரணியில் காங்கிரஸ் கூட்டணி, ஆட்சியைக் கைப்பற்றும் நோக்கில் தீவிரமாக களமிறங்கியுள்ளது. கேரளாவில், 30 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குப்பதிவு மையங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.
அசாம் சட்டமன்ற தேர்தல்
வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றான அசாமில் மொத்தம் உள்ள 126 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. இதில், ஆளும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கும், காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. அசாமில், மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியைக் கைப்பற்ற என்டிஏ கூட்டணியும், 2016-இல் இழந்த ஆட்சியை மீண்டும் கைப்பற்ற காங்கிரஸ் கூட்டணியும் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன.
அசாம் முதல்வர் ஹிமந்த விஸ்வ சர்மா, காங்கிரஸ் தலைவர் கௌரவ் கோகோய் உள்பட மொத்தம் 722 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். 2.5 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க வசதியாக 31,490 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதை உறுதி செய்வதற்காக மத்திய படைகளை தேர்தல் ஆணையம் வரவழைத்துள்ளது.
Bypolls in other states
By-elections will also be held in Karnataka, Nagaland, and Tripura.
In Karnataka, bypolls will be conducted in the Davangere South and Bagalkote constituencies following the deaths of sitting MLAs. The contests are mainly between Congress and BJP candidates. The ruling Congress has fielded Shamanur Shivashankarappa’s grandson and Karnataka Minister S S Mallikarjun’s son Samarth Shamanur in Davanagere South and Umesh Meti in Bagalkote, who are locked in a direct contest with BJP candidates T Dasakariyappa and Veerabhadrayya Charantimath.
Nagaland will see a bypoll in the Koridang seat, where six candidates are in the fray. The by-election was necessitated after the death of a sitting BJP MLA.
In Tripura, the Dharamanagar seat will witness a multi-cornered contest involving BJP, Congress and CPI(M) candidates. The bypoll was triggered by the death of the sitting MLA and Assembly Speaker.
Goa Bypoll Cancelled
The Bombay High Court has cancelled the bypoll in Goa's Ponda constituency, calling the Election Commission's notification "null and void." The court noted that less than one year remains in the Assembly's term, making the by-election unnecessary.
Counting of votes for all elections and bypolls will take place on May 4.