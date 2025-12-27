ETV Bharat / bharat

மைசூர் அரண்மனை அருகே வெடி விபத்து: இரண்டு பெண்கள் உட்பட 3 பேர் உயிரிழப்பு - களமிறங்கிய என்ஐஏ

பலூன் கடையில் ஹீலியம் காஸ் சிலிண்டர் வெடித்து இந்த விபத்து நேரிட்டுள்ள நிலையில், இந்த சம்பவம் குறித்து என்ஐஏ விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

மைசூர் அரண்மனை அருகே வெடிவிபத்து நிகழ்ந்த இடம்
மைசூர் அரண்மனை அருகே வெடிவிபத்து நிகழ்ந்த இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 27, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

பெங்களூர்: மைசூர் அரண்மனை அருகே ஹீலியம் காஸ் சிலிண்டர் வெடித்து சிதறியதில் இரண்டு பெண்கள் உட்பட 3 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் படுகாயமடைந்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து தற்போது தேசிய புனலாய்வு முகமை (என்ஐஏ) விசாரித்து வருகிறது.

கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள மைசூர் அரண்மனை புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்று. இங்கு நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்வர். அதிலும், பண்டிகை காலங்களில் எண்ணற்ற சுற்றுலா பயணிகள் இங்கு வருகை தருவது வழக்கம்.

அந்த வகையில், கடந்த வியாழக்கிழமை (டிச. 25) கிறிஸ்துமஸ் தினம் என்பதால் மைசூர் அரண்மனையை பார்க்க சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்திருந்தனர். அரண்மனைக்கு வெளியே உணவு விற்பனை கடைகள், பொம்மை கடைகள், பலூன் கடைகள் என ஏராளமான கடைகள் வரிசையாக இருந்தன.

இந்நிலையில், அன்றிரவு பலூன் விற்பனையாளர் ஒருவர் தன்னிடம் இருந்த பலூன்களுக்கு ஹீலியம் சிலிண்டர் மூலம் காற்றடைத்துக் கொண்டிருந்தார். (ஹீலியம் காற்று நிரப்பப்பட்ட பலூன், சாதாரண பலூன்களை போல இல்லாமல், அதன் பிடியை விட்டால் மேலே சென்று கொண்டே இருக்கும்)

அப்போது, ஹீலியம் காஸ் சிலிண்டர் திடீரென பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறியது. இதில், பலத்த தீக்காயமடைந்த பலூன் விற்பனையாளரான சலீம் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். கடைக்கு அருகே நின்று கொண்டிருந்த பலர் படுகாயமடைந்தனர்.

இதையும் படிங்க: சபரிமலைக்கு சென்ற தமிழக பக்தர்கள் 2 பேர் மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு

இதை பார்த்த அக்கம்பக்கத்தினர், உடனடியாக காயமடைந்தவர்களை மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். ஆனால், இவர்களில் மஞ்சுளா (34), லட்சுமி (29) ஆகிய இருவரும் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்றிரவு உயிரிழந்தனர். இதனால் பலி எண்ணிக்கை 3 ஆக உயர்ந்தது.

லட்சுமி, மாண்டியா மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் ஆவார். இவரது கணவர் ராஜேஷ் ஆட்டோ ஓட்டுநராக உள்ளார். தங்கள் உறவினர் வீட்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக கணவன் - மனைவி இருவரும் மைசூர் வந்துள்ளனர். நிகழ்ச்சி முடிந்து இரவு மைசூர் அரண்மனையை சுற்றிப்பார்க்க சென்ற போது இந்த வெடி விபத்தில் சிக்கி லட்சுமி உயிரிழந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

இதனிடையே, இந்த சம்பவம் குறித்து கர்நாடகா உள்துறை அமைச்சர் ஜி. பரமேஷ்வரா, இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவர் கூறுகையில், "இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விரிவான விசாரணை நடத்தி அறிக்கை சமர்ப்பிக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன். முதற்கட்ட விசாரணையில், பலூன் விற்பனையாளர் உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்த சலீம் என்பது தெரியவந்துள்ளது. அவருக்கு எப்படி ஹீலியம் சிலிண்டர் கிடைத்தது? எங்கிருந்து அதை அவர் வாங்கினார்? என தெரியவில்லை. இதுகுறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்" எனக் கூறினார்.

இந்நிலையில், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தற்போது தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்ஐஏ) அதிகாரிகளும் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர். பொதுவாக, தீவிரவாத சம்பவங்கள் தொடர்பாகவே என்ஐஏ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்துவர் . தற்போது இந்த சம்பவத்தில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொள்வது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

TAGGED:

மைசூர்
மைசூர் அரண்மணை வெடிகுண்டு
MYSORE
HELIUM BALOON
MYSORE BOMB BLAST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.