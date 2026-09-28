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நேபாள கனமழையால் பீகாரில் 'திடீர்' வெள்ளப்பெருக்கு| 82,000 பேர் பாதிப்பு

மேற்கு சம்பரான் மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல் சுபால் மாவட்டத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளும் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. சுமார் 82 ஆயிரம் மக்கள் இந்த வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பீகார் வெள்ளப்பெருக்கு
பீகார் வெள்ளப்பெருக்கு (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 1:53 PM IST

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பாட்னா: நேபாளத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக பீகாரில் மீண்டும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக பீகாரின் 2 மாவட்டங்களில் சுமார் 82 ஆயிரம் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அண்டை நாடான நேபாளத்தில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் அங்கு வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த அதீத வெள்ளமானது கண்டக், கோசி மற்றும் பாக்மதி ஆறுகள் வழியாக பீகாருக்குள் வருவதால் பீகார் மாநிலத்திலும் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக, கண்டக் ஆற்றில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளத்தால் இந்திய - நேபாள எல்லையில் அமைந்துள்ள மேற்கு சம்பரான் மாவட்டத்திலுள்ள பாகாஹாவில் பெரும்பாலான பகுதிகள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன.

நிரம்பி வழியும் ஆறுகள்
நிரம்பி ஓடும் ஆறுகள் (ETV Bharat)

மேலும், வால்மீகி நகருக்கும் பாகாஹாவுக்கும் இடையேயான சாலை இணைப்பும் முற்றிலுமாக துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 2425 அடி நீளமுள்ள வால்மீகி நகர் தடுப்பணையில் இந்த ஆண்டின் அதிகபட்ச அளவான 5.44 லட்சம் கனஅடி நீர் வெளியேறியுள்ளது.

ஞாயிற்றுக்கிழமையில் இருந்து ஆறுகளில் நீர்மட்டம் பல அடி உயர்ந்தது. இன்று (செப்.28) அதிகாலை 4 மணியளவில் ஆறுகளில் சுமார் 5.44 லட்சம் கனஅடி வந்து கொண்டிருந்தது.

தற்போது ஆறுகளில் நீர் வரத்து சற்று குறைந்து 4.71 லட்சம் கனஅடி என்ற அளவில் வெளியேறிக் கொண்டிருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அதிகப்படியாக வந்து கொண்டிருக்கும் நீர் முழுவதும் வெளியேறும் வகையில் தடுப்பணையின் 36 மதகுகளும் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் நீர்வளத்துறை பொறியாளர்களும் பணியாளர்களும் தொடர்ந்து நிலைமையை கண்காணித்து வருகின்றனர். அது மட்டுமல்லாமல், நிலைமையை மேலும் உன்னிப்பாக கவனிக்க கூடுதல் பொறியாளர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்கள்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்கள் (ETV Bharat)

இந்த வெள்ளப்பெருக்கு குறித்து பீகார் மாநிலத்தின் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், “கடந்த 3-4 நாட்களாக நேபாளம் மற்றும் அதன் எல்லை மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்தது. இதன் காரணமாக சில மாவட்டங்களின் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் புகுந்தது.

மேற்கு சம்பரான் மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல் சுபால் மாவட்டத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளும் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. சுமார் 82 ஆயிரம் மக்கள் இந்த வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நிலைமையை சமாளிக்கவும் பொதுமக்களுக்கு உதவவும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் 27 குழுக்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. நிலைமை அதிகாரிகள் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர். மேலும், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு மற்றும் உடை போன்ற அத்யாவசிய பொருட்கள் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன“ என்றனர்.

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GANDAK RIVER FLOOD
பீகார் வெள்ளப்பெருக்கு
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