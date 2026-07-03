ETV Bharat / bharat

300-க்கும் மேற்பட்ட ஹோட்டல்களில் அறை எடுத்து தங்கி மோசடி; தமிழகத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட நபர் ஒடிசாவில் கைது

வெளிநாட்டு சுற்றுலா வழிகாட்டி, ஆங்கில ஆசிரியர், யோகா ஆசிரியர் என்ற போர்வையில் உயர் தர ஹோட்டல்களில் அறை எடுத்து தங்கி, பணம் கொடுக்காமல் மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 3, 2026 at 5:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ராய்ப்பூர்: 300-க்கும் மேற்பட்ட ஹோட்டல்களில் மோசடி மற்றும் திருட்டில் ஈடுபட்ட தமிழகத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட இளைஞரை ஒடிசா போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

ஒடிசாவில் ஹோட்டல்களில் அறை எடுத்து தங்கிவிட்டு அதற்கான கட்டணத்தை திரும்பி செலுத்தாமல், அங்குள்ள பொருள்களை திருடி சென்ற விங்சன் ஜான் என்பவரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

இவர் தில்லி திகார் உள்ளிட்ட நாடு முழுவதும் உள்ள 15-க்கும் மேற்பட்ட சிறைச்சாலைகளில் தண்டனை அனுபவித்துள்ளரா். பிரபல மோசடி மன்னன் சார்லஸ் சோப்ராஜால் ஈர்க்கப்பட்ட இவர், சினிமாவில் வருவதை போன்று விதவிதமாக திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளது விசாரணை தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக வெளிநாட்டு சுற்றுலா வழிகாட்டி, ஆங்கில ஆசிரியர், யோகா ஆசிரியர் என்ற போர்வையில் உயர் தர ஹோட்டல்களில் அறை எடுத்து தங்கி, பணம் கொடுக்காமல் மோசடியில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.

குறிப்பாக, ஒடிசா மாநிலம் ராய்ப்பூரில் உள்ள ஹயாத் ஹோட்டலிலும் இவர் அறை எடுத்து தங்கி திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ளார். அந்த ஹோட்டலில் அனைத்து வசதிகளையும் பயன்படுத்திய அவர், யாருக்கும் தெரியாமல் அங்குள்ள விலை உயர்ந்த பொருட்களை எடுத்து சென்றுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இவரின் பூர்விகம் தமிழ்நாடு எனவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், ஹயாத் ஹோட்டலின் பாதுகாப்பு பிரிவு அதிகாரி சூரஜ் சிங் திருட்டு தொடர்பாக புகார் ஒன்றை அளித்தார். அதில் "தங்கள் ஹோட்டலில் அறை எடுத்து விங்சன் ஜான் என்ற நபர் ஜூன் 25 முதல் 27ஆம் தேதி வரை தங்கி இருந்தார். ஜூன் 27 காலை 'செக்-அவுட்' நடைமுறையை முடிக்காமலே அவர் ஹோட்டலை விட்டு சென்றுள்ளார். மேலும், ஹோட்டல் கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டிய ரூ.63,700-யையும் அவர் செலுத்தவில்லை.

இதையும் படிங்க: விதிகளை மீறி கட்டணம் வசூலிக்கும் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகள் மீது நடவடிக்கை: அமைச்சர் அருண் ராஜ் உறுதி

தங்கியிருந்த காலத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக ஒரு மடிக்கணினியை ஹோட்டல் நிர்வாகத்திடம் கேட்டு பெற்றிருந்தார். அதையும் திருப்பி ஒப்படைக்காமல் எடுத்துச் சென்றுள்ளார். அதன் மதிப்பு ரூ.1.5 லட்சம். அவர் வழங்கிய தொலைப்பேசி எண்களில் அவரை தொடர்புகொள்ள பலமுறை முயற்சி செய்யப்பட்டது. ஆனால் அவரின் செல்ஃபோன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டிருந்தது" என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த புகார் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்ட ராய்ப்பூர் காவல்துறையினர், புவனேஸ்வரில் விங்சன் ஜானை கைது செய்தனர். காவல்துறை விசாரணையின்போது, ​​1990-ஆம் ஆண்டு முதல் 300-க்கும் மேற்பட்ட ஹோட்டல்களைக் குறிவைத்து மோசடி மற்றும் திருட்டில் ஈடுபட்டதாக அவர் ஒப்புக்கொண்டார். அவரிடமிருந்து ஒரு மடிக்கணினியை காவல்துறையினர் மீட்டனர்.

TAGGED:

FRAUD
ARREST
POLICE
ஹோட்டல்களில் மோசடி
HOTELS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.