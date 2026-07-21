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பஞ்சாப் - ஹரியானா எல்லை மூடல்; தலைநகர் டெல்லி நோக்கிய விவசாயிகள் பேரணியை தடுக்க போலீசார் அதிரடி

டெல்லியை முற்றுகையிடும் பேரணியை தடுக்கும் விதமாக விவசாய சங்கத் தலைவர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

விவசாயிகள் போராட்டம்
விவசாயிகள் போராட்டம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 3:54 PM IST

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ஷம்பு (ஹரியானா): அமெரிக்கா உடனான வர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்திய விவசாயிகள் ஒன்று கூடும் மாபெரும் பேரணியை முடக்க, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக போலீசார் ஷம்பு எல்லையை மூடியுள்ளனர்.

இந்திய - அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் இந்திய விவசாயிகளின் நலனுக்கு எதிராக உள்ளது என விவசாயிகள் குற்றம்சாட்டிய நிலையில், இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பஞ்சாப் மற்றும ஹரியானா மாநிலங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள் தலைநகர் டெல்லியை முற்றுகையிடும் போராட்டத்தை அறிவித்தனர்.

இதனிடையே விவசாயிகளின் போராட்டத்தை தடுக்கும் விதமாக பஞ்சாப் - ஹரியானா எல்லையான ஷம்பு எல்லையில் ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். விவசாயிகள் டெல்லிக்குள் நுழைவதை தடுக்க எல்லைப் பகுதிகளில் தடுப்பு வேலிகளை அமைத்து வருகின்றனர்.

இந்திய - அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்தற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகளின் கூட்டமைப்பான கிஷான் மகாபஞ்சாயத் இந்த போராட்டத்தை அறிவித்திருந்தது.

இதுகுறித்து பேசிய பஞ்சாப் மாநில விவசாய சங்கத் தலைவர் சர்வன் சிங் பந்தர், "பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவை சேர்ந்த ஏராளமான விவசாயிகள் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்க முன்னெடுத்துள்ளனர். பல பகுதிகளில் இருந்து விவசாயிகள் பேருந்துகள் மூலமாக டெல்லி புறப்பட்டுள்ளனர்.

அமைதியான முறையில் விவசாயிகள் போராட்டத்தை முன்னெடுக்க முடிவெடுத்திருக்கும் நிலையில், அதை தடுக்கும விதமாக ஹரியானா அரசு ஷம்பு எல்லையை மூடியுள்ளது. இதுதான் ஹரியானா முதலமைச்சர் நயாப் சிங் சைனியின் உண்மையான முகம்" என கடுமையாக விமர்சித்தார்.

மேலும் கூறிய அவர், "இந்திய - அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் முழுமையாக அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதே எங்கள் கோரிக்கை. இந்த விவகாரத்தில் ஷம்பு எல்லையை கடக்க மற்ற விவசாய சங்கத் தலைவர்களுடன் கலந்து பேசி முடிவெடுக்கப்படும்" என்றும் அவர் கூறினார்.

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விவசாயிகளின் அணிவகுப்பு கடந்த வியாழக்கிழமை குருத்வாராவில் துவங்கியது. 1000க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தங்களது இரவை குருத்வாராவில் உள்ள விடுதியில் கழித்தனர். அதன் பிறகு ஷம்பு எல்லையை நோக்கி இந்த அணிவகுப்பு தொடர்ந்தது. நேற்று பேரணியாக வந்த விவசாய சங்கத் தலைவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்தனர்.

இந்திய - அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின்படி, குறைந்த விலையிலான விவசாய பொருட்களை இந்தியாவில் இறக்குமதி செய்வதன் மூலம் இந்தியாவில் உள்ள விவசாயப் பொருட்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படும். எனவே மத்திய அரசு தலையிட்டு முன்மொழியப்பட்ட வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை கைவிட்டு, விவசாயிகள் நலன்களை காக்க முன்வர வேண்டும் என்பதே விவசாயிகளின் பிரதான கோரிக்கையாக உள்ளது.

TAGGED:

SHAMBHU BORDER POINT
KISAN MAHAPANCHAYAT IN DELHI
HARYANA POLICE SEAL SHAMBHU BORDER
விவசாயிகள் பேரணி
SHAMBHU BORDER

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