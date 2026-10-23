தனியார்மயத்தை கண்டித்து மின்வாரிய ஊழியர்கள் போராட்டம்: இருளில் மூழ்கிய ஹரியானா
மின்தூக்கி, எக்ஸ்ரே, அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் என ஒரு மருத்துவமனைக்கு தேவையான அத்தியாவசிய தேவைகள் அனைத்தும் செயலற்று போயுள்ளன. நோயாளிகளுக்கு தேவையானவற்றை செய்ய அவர்களின் குடும்பத்தினர் செல்போன் டார்ச் ஒளியை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 23, 2026 at 9:24 PM IST
சண்டிகர்: ஹரியானாவில் மின்வாரிய ஊழியர்கள் நடத்தி வரும் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தால் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகள் கடுமையான பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகின்றன. குருகிராம், ஃபரிதாபாத், நுஹ், ரிவாரி, குருஷேத்திரா உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்கள் இருளில் மூழ்கி கிடக்கின்றன.
ஹரியானாவின் குருகிராம் மற்றும் நூஹ் ஆகிய மாவட்டங்களில் தனியார் மின் விநியோகத்திற்கு அம்மாநில அரசு அண்மையில் அனுமதி அளித்தது. இதனை எதிர்த்து, மின் ஊழியர்களும், பொறியாளர்களும் அக்டோபர் 22 (நேற்று) முதல் 3 நாட்கள் மாநிலம் தழுவிய வேலைநிறுத்தத்தைத் தொடங்கினர்.
அக்டோபர் 24 அன்று, அதாவது நாளை இந்த போராட்டம் முடிவடைய உள்ள நிலையில், இப்போது ஹரியானா ஸ்தம்பித்து போயுள்ளது. குருகிராம், பரிதாபாத் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் கடுமையான மின்வெட்டு நிலவுவதால் பொதுமக்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்துவதே பெரிய சவாலாக மாறியுள்ளது. குருஷேத்திரா நகரில் சுமார் 90 சதவீத பகுதிகளில் மின்சாரம் இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது.
உணவு, குடிநீர் இல்லை
அங்குள்ள குருஷேத்திரா பல்கலைக்கழக விடுதிகளில் தங்கியுள்ள மாணவர்கள் குடிநீர் மற்றும் உணவு கிடைக்காமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மின்வெட்டு காரணமாக மாணவர்களின் செல்பேசி மற்றும் மடிக்கணினிகளில் சார்ஜ் தீர்ந்துள்ளதால், தங்கள் குடும்பத்தினரை கூட தொடர்புகொள்ள முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். மின்சாரம் இல்லாததால் தங்கும் விடுதிகள், உணவகங்கள் மற்றும் சிற்றுண்டிச் சாலைகளில் உணவு இல்லாததால் மாணவர்கள் வெளியே சென்றும் சாப்பிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் UIET துறையைச் சேர்ந்த மாணவர் தனுஜ் சௌகான் கூறுகையில், "மின்சாரம் இல்லாததால், தங்கள் செல்பேசிகள் அணைந்துவிட்டதால் குடும்பத்தினரைத் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை.
இணையத்தையும் பயன்படுத்த முடியாததால், வரவிருக்கும் தேர்வுகளுக்கும் தயாராக முடியவில்லை. சில மாணவர்கள் தங்கள் சாதனங்களை சார்ஜ் செய்யவும், தொடர்ந்து படிக்கவும் அரசு மருத்துவமனைக்கும், ரயில் நிலையத்திற்கும் செல்கின்றனர்" என்றார்.
திணறும் குருஷேத்திரா அரசு மருத்துவமனை
இது ஒருபுறம் இருக்க, குருஷேத்திராவில் உள்ள எல்என்ஜேபி அரசு மருத்துவமனையில் மின்வெட்டு காரணமாக நோயாளிகளும் அவர்களின் குடும்பத்தினரும் பெரும் சிரமங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். ஜெனரேட்டர் அமைப்பில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக வார்டுகளில் மின்விசிறிகளும், விளக்குகளும் கூட இல்லாமல் அந்த மருத்துவமனை இயங்கி வருகிறது.
மின்தூக்கி, எக்ஸ்ரே, அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் என ஒரு மருத்துவமனைக்கு தேவையான அத்தியாவசிய தேவைகள் அனைத்தும் செயலற்று போயுள்ளன. மின்வெட்டு காரணமாக நோயாளிகள் மிகுந்த சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். நோயாளிகளுக்கு தேவையானவற்றை செய்ய அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் செல்போன் டார்ச் ஒளியை பயன்படுத்த வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த மின்வெட்டைக் கண்டித்து பொதுமக்களும் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர். குருகிராமில், பீம் கார் கேரி பகுதி மக்கள் வெள்ளிக்கிழமை தௌலதாபாத் மேம்பாலத்தை மறித்து, மின் விநியோகத்தை தரக் கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதேபோல, ஃபரிதாபாத்தின் நம்பர் 2 பகுதியில், மின்வெட்டை கண்டித்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பல பகுதிகளில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மக்களுக்கும், காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் இடையே வாக்குவாதமும், தள்ளுமுள்ளும் ஏற்பட்டுள்ளது.
'போராட்டத்தை விரைவில் முடிவுக்கு வரும்'
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து ஹரியானா மின்சாரத் துறை அமைச்சர் அனில் விஜ் கூறுகையில், வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மின் ஊழியர்களின் பிரச்சனைகளை அரசு கிட்டத்தட்ட தீர்த்துவிட்டது. எனவே, இந்த வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் சில மணிநேரங்களுக்குள் முடிவுக்கு வரும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
அதே சமயத்தில், மின் விநியோகத்திற்கு தனியார் நிறுவனத்துக்கு அனுமதி அளிக்கும் முடிவை ஹரியானா அரசு திரும்பப் பெறாவிட்டால், எங்கள் போராட்டம் காலவரையற்று நீடிக்கும் என மின்வாரிய ஊழியர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.