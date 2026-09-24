ETV Bharat / bharat

ஞானேஷ்குமார் 'அப்ரூவர்' ஆக மாற வேண்டும் - ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தல்

தேர்தல் ஆணையத்தின் தற்போதைய குழப்பங்களுக்கு தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரே பொறுப்பு என்று கூறிய ராகுல் காந்தி, மற்ற இரு ஆணையர்களும் சரியான முடிவை எடுத்து தங்களது எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்துள்ளனர் என்றார்.

டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராகுல் காந்தி
டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராகுல் காந்தி (IANS)
author img

By PTI

Published : September 24, 2026 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: எஸ்ஐஆர் என அழைக்கப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் விவகாரத்தில் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகுவதோடு, 'அப்ரூவர்' ஆக மாற வேண்டும் என்று ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி டெல்லியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் உடனடியாக பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.

சமீபத்தில் ஊடகங்களில் வெளியான செய்திகளின்படி, தேர்தல் ஆணையத்தின் மற்ற இரு ஆணையர்களான சுக்பீர் சிங் சந்து மற்றும் விவேக் ஜோஷி ஆகியோர், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தங்கள் தொடர்பாக தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் எடுத்த முடிவுகளுக்கு எதிராக கடந்த 10 மாதங்களில் குறைந்தது 14 முறை தங்களது எழுத்துப்பூர்வமான ஆட்சேபனைகளை பதிவு செய்திருப்பது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், டெல்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராகுல் காந்தி, "தேர்தல் ஆணையத்திற்குள் இருக்கும் மற்ற இரு ஆணையர்களே ஞானேஷ் குமாரின் தன்னிச்சையான முடிவுகளை எதிர்த்திருப்பது, நாங்கள் தொடர்ந்து கூறி வந்த 'வாக்குத் திருட்டு' என்ற குற்றச்சாட்டை உண்மை என்று நிரூபித்துள்ளது" எனக் குறிப்பிட்டார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "வாக்குகளின் மூலமாகவே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தனது வலிமையைப் பெறுகிறது. வாக்குகளே திருடப்படும் போது, அரசியலமைப்புச் சட்டம் சீர்குலைந்து போகிறது. அவ்வாறு திருடப்பட்ட வாக்குகளின் மூலம் நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்வாகி வரும் எம்.பி-க்கள் இயற்றும் அனைத்துச் சட்டங்களும் சட்டவிரோதமானவையே.

சட்டங்கள் தவறாகும் போது, நாட்டின் அரசு நிறுவனங்கள் அனைத்தும் அர்த்தமற்றதாகிவிடுகின்றன. இது ஒட்டுமொத்த இந்திய நாட்டிற்கும், அதன் மக்களுக்கும் எதிரானது" என்று கடுமையாகச் சாடினார்.

"தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளை சீர்குலைத்து, இந்த முறைகேடுகளுக்கு பின்னணியில் இருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோர் மீது எதிர்காலத்தில் நிச்சயம் முறையான விசாரணை நடத்தப்படும்" என்று ராகுல் காந்தி எச்சரித்தார்.

மேலும், தலித்கள், இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையினர் மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து திட்டமிட்டு நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்குத் தன்னிடம் '100% ஆதாரம்' இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.

தேர்தல் ஆணையத்தின் தற்போதைய குழப்பங்களுக்கு தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரே பொறுப்பு என்று கூறிய ராகுல் காந்தி, மற்ற இரு ஆணையர்களும் சரியான முடிவை எடுத்து தங்களது எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்துள்ளனர் என்றார்.

எனவே, தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்வதுடன், நாட்டின் நலனைக் கருதி இந்த முறைகேடுகளுக்கு பின்னால் இருக்கும் உண்மைகளை ஒப்புக் கொண்டு 'அப்ரூவர்' ஆக மாற வேண்டும் என்றும், அதுவே அவர் நாட்டிற்கு செய்யும் நன்மையாக இருக்கும் என்றும் அறிவுறுத்தினார்.

இருப்பினும், காங்கிரஸ் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் முற்றிலும் மறுத்துள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்திற்குள் மாற்றுக்கருத்துகள் நிலவுவது என்பது இயல்பான ஒன்று தான் என்றும், இறுதி முடிவுகள் அனைத்தும் ஒருமனதாகவே எடுக்கப்பட்டன என்றும் ஆணையம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

TAGGED:

CEC GYANESH KUMAR
VOTERS NAME DELETION
SIR
RAHUL GANDHI
RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.