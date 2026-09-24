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ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக 48 மணிநேரம் கெடு; கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி எச்சரிக்கை

"மு.க.ஸ்டாலின், மம்தா பானர்ஜி, பினராயி விஜயன் ஆகியோர் தோற்றது எதேச்சையானது அல்ல. அதற்கு பின்னால் பெரிய சதி உள்ளது" என சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே தெரிவித்தார்.

டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும் சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே
டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும் சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே (IANS)
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By ANI

Published : September 24, 2026 at 6:18 PM IST

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புதுடெல்லி: இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை மிகப்பெரிய துரோகி என விமர்சித்துள்ள கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் (CJP) நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே, அவர் 48 மணிநேரத்திற்குள் பதவி விலக வேண்டும் எனவும் எச்சரித்துள்ளார்.

தேர்தல் ஆணையம் கொண்டு வந்த எஸ்ஐஆர் (SIR) நடைமுறையால் நாடு முழுவதும் பல கோடி பேர் வாக்காளர் பட்டியிலில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர். எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி எஸ்ஐஆர் செயல்படுத்தப்பட்டது.

இது ஒருபுறம் இருக்க, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், மற்ற தேர்தல் ஆணையர்களுடன் கலந்தாலோசிக்காமல் தன்னிச்சையாக இந்த எஸ்ஐஆர் நடைமுறையை செயல்படுத்தியதாக தற்போது குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

கொதித்தெழுந்த சிஜேபி

இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து டெல்லியில் இன்று கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நிர்வாகிகள் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது அக்கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:

இந்திய ஜனநாயகத்துக்கே மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலை தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் உருவாக்கியுள்ளார். ஞானேஷ் குமார் என்றைக்கு தலைமைத் தேர்தல் ஆணையராக பதவியேற்றாரோ, அன்றைக்கே யார் வாக்களிக்க வேண்டும்; யார் வாக்களிக்கக் கூடாது என மத்திய அரசு தீர்மானித்துவிட்டது.

13 கோடி வாக்காளர்களை நீக்கியது ஏன்?

நாடு முழுவதும் மொத்தம் 13 கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இது சிறிய எண்ணிக்கை கிடையாது. அதாவது, 13 முதல் 14 சதவீதம் வாக்குகள் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

கடந்த 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலின்போது பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (என்டிஏ) மிகக்குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில்தான் வெற்றி பெற்றது. அன்று ஆளுங்கட்சிக்கும், எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையே வாக்கு வித்தியாசம் 2 சதவீதம் மட்டுமே.

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பாஜக ஆட்சியை இழப்பதற்காகவா?

எனவே, இந்த 2 சதவீத வாக்கு வித்தியாசத்தை மேலும் அதிகப்படுத்துவதற்காகதான் இத்தனை கோடி வாக்குகளை ஞானேஷ் குமார் நீக்கினாரா? என்டிஏ ஆட்சியை இழக்காமல் இருப்பதற்காகவே, இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதா? பல கோடி வாக்குகளை நீக்குவதற்கு என்ன தேவை எழுந்தது?

'மு.க. ஸ்டாலின் முதல் பினராயி விஜயன் வரை'

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜகவால் பெரும்பான்மை பலம் பெற முடியாமல் போனதற்கு பிறகு, மாநில கட்சித் தலைவர்கள் குறி வைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக வீழ்த்தப்பட்டனர்.

மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜி தொகுதியில் 50,000 வாக்குகள் நீக்கப்பட்டன. அங்கு மம்தா பானர்ஜி 15,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார்.

தமிழகத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தொகுதியில் இருந்து 1 லட்சம் வாக்குகள் நீக்கப்பட்டன. அங்கு ஸ்டாலின் 45,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார்.

'எதேச்சையானது அல்ல'

டெல்லியில் அர்விந்த் கெஜ்ரிவால் தொகுதியில் இருந்து 40,000 வாக்குகள் நீக்கப்பட்டன. அங்கு அவர் 5000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைகிறார். அதேபோல், கேரளாவில் பினராயி விஜயனும் இந்த வாக்கு நீக்க நடவடிக்கையால் தோல்வியை தழுவினார்.

இவ்வாறு மு.க.ஸ்டாலின், மம்தா பானர்ஜி, பினராயி விஜயன் ஆகியோர் தோற்றது எதேச்சையானது அல்ல. அதற்கு பின்னாள் பெரிய சதி உள்ளது.

'இதுதான் நியாயமான தேர்தலா?'

எதிர்க்கட்சிகளின் பலத்தை குறைப்பது தான் இந்த எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையின் முக்கிய நோக்கமா? எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் ஒழிக்கப்பட்டால்தான், அந்த தேர்தல் நியாயமான தேர்தல் என கருதப்படுமா? இதுதான் உங்களின் நியாயமான தேர்தலா? இதைதான் ஜனநாயகம் என அழைக்க வேண்டுமா?

ஞானேஷ் குமாருக்கு 48 மணிநேர கெடு

எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கை குறித்து நேற்று வெளியான அறிக்கையின் மூலம் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தான் நாட்டின் மிகப்பெரிய துரோகி என்பது நிரூபணம் ஆகிவிட்டது. நாட்டின் மிகப்பெரிய தேச விரோதி அவர்.

எனவே, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவியில் இருந்து ஞானேஷ்குமார் 48 மணிநேரத்திற்குள் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். இல்லையென்றால், நாடு தழுவிய அளவில் மிகப்பெரிய போராட்டத்தில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி குதிக்கும் என அபிஜித் தீப்கே எச்சரித்துள்ளார்.

TAGGED:

CJP
ஞானேஷ்குமார்
கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி
சிஜேபி
GYANESH KUMAR

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