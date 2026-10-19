குவாலியர் ஷீத்லா மாதா கோயில் விபத்து: உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் மோடி நிதியுதவி அறிவிப்பு
உயிரிழந்த ஒவ்வொருவரின் குடும்பத்தினருக்கும் பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து தலா ரூ. 2 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 19, 2026 at 11:25 AM IST
குவாலியர்: மத்திய பிரதேசத்தில் ஷீத்லா மாதா கோயில் லாரி விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ. 2 லட்சம் நிவாரணமாக வழங்கப்படும் என பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார்.
மத்திய பிரதேசம் மாநிலம், குவாலியரில் உள்ள ஷீத்லா மாதா கோயிலில் நவராத்திரி திருவிழாவை முன்னிட்டு, சனிக்கிழமை நள்ளிரவு தொடங்கி, ஞாயிறு அதிகாலை வரை சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. இதில் பங்குபெற ஏராளமான பக்தர்கள் அங்கு திரண்டிருந்தனர்.
இந்நிலையில், அங்கு திடீரென சரக்கு லாரி ஒன்று கட்டுப்பாட்டை இழந்து கூட்டத்திற்குள் புகுந்து பக்தர்கள் மீது மோதியது. இந்த விபத்தில் இதுவரை 13க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்கின்றனர். மேலும், 30-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
கொல்கத்தா துயரம்
நேற்று முன்தினம் (அக்டோபர் 17) இரவு மேற்கு வங்க மாநிலம், வடக்கு கொல்கத்தாவின் சோர்பகான் பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட துர்கா பூஜைக்கான பந்தலில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி சுமார் 19 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த துயர சம்பவத்தின் அதிர்வலை ஓய்வதற்குள், அடுத்த ஒரு கோர நிகழ்வாக குவாலியர் ஷீத்லா மாதா கோயில் பக்தர்கள் உயிரிழப்பு சம்பவம் அரங்கேறியது.
பிரதமர் நிவாரணம் அறிவிப்பு
இந்த சம்பவம் பெருத்த அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய நிலையில், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன், உயிரிழந்த ஒவ்வொருவரின் குடும்பத்தினருக்கும் பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து தலா ரூ. 2 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும், காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ. 50 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என்றும் பிரதமர் அறிவித்துள்ளார்.
Distressed to learn about the loss of lives due to a mishap in Gwalior, Madhya Pradesh. My condolences to the bereaved families. Praying for the speedy recovery of the injured. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) October 18, 2026
இதுகுறித்த பிரதமர் அலுவலக எக்ஸ் தள பதிவில், "மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் குவாலியரில் நிகழ்ந்த விபத்தில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் குறித்து அறிந்து மிகுந்த வருத்தம் அடைந்தேன். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்கள். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன்.
உயிரிழந்த ஒவ்வொருவரின் குடும்பத்தினருக்கும் பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து தலா ரூ. 2 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும். காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ. 50 ஆயிரம் வழங்கப்படும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகாலை 1.30 மணி அளவில் அரங்கேறிய துயரம்
குவாலியர் துயர சம்பவத்தில் 13 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், காயமடைந்த 30 பேரில் 7க்கும் மேற்பட்டோரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், போலீசார் அளித்திருக்கும் தகவலின்படி இந்த சம்பவம் அதிகாலை சுமார் 1.30 மணியளவில் நடந்திருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது.
கனரக வாகன போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், அரிசி மூட்டை ஏற்றிய அந்த லாரி கோயில் பகுதிக்கு வந்திருக்கிறது. குறிப்பாக, லாரி வந்த அப்பாதையானது செங்குத்தான சரிவான பாதை என கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாகவும், லாரி அதிக பாரம் ஏற்றி வந்ததாலும் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்தை ஏற்படுத்தியதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, குவாலியர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தர்மவீரர் சிங் கூறுகையில், "ஷீத்லா மாதா கோயிலுக்கு பக்தர்கள் கூட்டம் பெருமளவில் வந்திருந்த நிலையில், இந்த துயர சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. சின்னோர் பகுதியில் இருந்து வரும் இந்த சாலை ஒரு செங்குத்து சரிவான பாதையாகும். ஆகையால், இந்த பாதையில் வாகன போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.
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இந்த சூழலில்தான் அதிகாலை சுமார் 1.30 மணியளவில் நெல் லோடு ஏற்றிய லாரி ஒன்று வந்தது. அந்த லாரி தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், கட்டுப்பாட்டை இழுந்து அது கோயிலின் வெளிச்சுவர் மீது மோதி நுழைவாயிலுக்குள் புகுந்தது. அப்போது சாலையில் இருந்த பக்தர்கள் சிலர் வாகனத்தின் அடியிலும், இடிபாடுகளுக்கு இடையிலும் சிக்கி உயிரிழந்தனர்" என தெரிவித்தார்.
இந்த சம்பவத்தில் பொதுமக்களுடன் சேர்த்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவலர்கள் இருவரும் காயமடைந்துள்ளனர். அவர்களும் தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர்.