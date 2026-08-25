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காதலனின் காருக்கு 3,400 முத்தங்கள் - காதலியால் அபராதம் கட்டிய காதலன்

முத்தங்கள் பதித்த காரை வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் 'ரீல்ஸ்'-ஆக அவர்கள் பதிவிட்டனர். பதிவேற்றப்பட்ட 24 மணி நேரத்திற்குள் அந்த வீடியோ 55 லட்சம் பார்வைகளை கடந்து பரவியது.

காதலி முத்தம் பதித்த கார்
காதலி முத்தம் பதித்த கார் (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 4:03 PM IST

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குவாலியர்: மத்தியப் பிரதேச மாநிலம், குவாலியரில் இளம்பெண் ஒருவர் தனது காதலனின் கார் முழுவதும் லிப்ஸ்டிக்கால் முத்த அடையாளங்கள் பதித்ததற்காக, அவருடைய காதலனுக்கு காவல் துறையினர் 5,500 ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளனர்.

இளைஞர்கள், சமூக ஊடகங்களில் பிரபலம் அடைவதற்காக பல்வேறு விசித்திரமான செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், மத்தியப் பிரதேச மாநிலம், குவாரியரில் இளம்பெண் ஒருவர் தனது காதலனின் கார் முழுவதும் சுமார் 3,400 லிப்ஸ்டிக் முத்த அடையாளங்களை பதித்து, அதனை 'கிஸ்ஸிங் கார்'-ஆக மாற்றியுள்ளார்.

24 மணி நேரத்தில் 55 லட்சம் பார்வைகள்

குவாலியர் நகரின் முக்கியச் சாலைகளில், உதட்டுச்சாய முத்த அடையாளங்களுடன் ஒரு வாகனம் செல்வதைக் கண்டு பொதுமக்கள் ஆச்சரியமடைந்தனர். ஆதித்யா என்ற இளைஞருக்குச் சொந்தமான அந்த காரில், அவருடைய காதலி இந்த முத்தங்களை பதித்துள்ளார். அதை வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் 'ரீல்ஸ்'-ஆக அவர்கள் பதிவிட்டனர். இந்த வீடியோ பதிவேற்றப்பட்ட 24 மணி நேரத்திற்குள் சுமார் 55 லட்சம் பார்வைகளைக் கடந்து இணையத்தில் காட்டுத் தீயாய் பரவியது.

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அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்த போலீஸ்

இந்த வைரல் வீடியோ, குவாலியர் போக்குவரத்து காவல் துறையினரின் கவனத்திற்கும் சென்றது. உடனே போலீசார், காரின் பதிவு எண்ணை வைத்து அதன் உரிமையாளரான ஆதித்யாவை கண்டறிந்து, அவரை காருடன் காவல் நிலையத்திற்கு வரவழைத்தனர்.

மோட்டார் வாகன விதிகளின்படி, வாகனத்தின் அசல் தோற்றத்தை மாற்றி பிற ஓட்டுநர்களின் கவனத்தை சிதறடிக்கும் வகையில் செயல்பட்டதற்காக அவருக்கு ரூ.5,500 அபராதம் விதித்தனர்.

முத்த அடையாளங்களை துடைத்த காதலன்

இதையடுத்து, தவறை ஒப்புக் கொண்ட ஆதித்யா, அபராதத் தொகையை உடனடியாக செலுத்தினார். அத்துடன் நிறுத்தாமல், காவல் நிலைய வளாகத்திலேயே தண்ணீரைக் கொண்டு தனது காதலி ஆசை ஆசையாக காரில் பதித்த அத்தனை முத்த அடையாளங்களையும் அவரே துடைத்து அழித்தார்.

இது குறித்து அவர் கூறுகையில், "சமூக வலைதளங்களில் ஒரு ட்ரெண்டை உருவாக்கவே இந்த வீடியோவை எடுத்தோம். இதனால் போக்குவரத்து விதிகள் மீறப்படும் என்று எங்களுக்குத் தெரியாது. எங்கள் தவறை உணர்ந்து அபராதத்தை செலுத்திவிட்டோம். இனி விதிகளை முறையாகப் பின்பற்றுவோம்" என்று தெரிவித்தார்.

இது குறித்து போக்குவரத்து காவல் நிலைய ஆய்வாளர் அபிஷேக் ரகுவன்ஷி கூறுகையில், "பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்காகவே போக்குவரத்து விதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அதனை அனைவரும் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

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