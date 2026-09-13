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தடை மீறி விற்பனை - மத்தியப் பிரதேசத்தில் வாய் புற்றுநோய் அதிகரிப்புக்கு காரணமாகும் 'ஜுகாட்' குட்கா

மத்தியப் பிரதேசத்தில் வாய் புற்றுநோய் பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருவதைக் கருத்தில் கொண்டு 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே குட்கா விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2026 at 10:06 PM IST

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போபால்: மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில் புகையிலை, சுண்ணாம்பு ஆகியவற்றின் கலவையுடன் உள்ளூர் மக்கள் பயன்படுத்தும் "ஜுகாட் குட்கா" என்ற போதைப்பொருள், அதிக அளவிலான வாய் புற்றுநோய்களுக்கு காரணமாக கருதப்படுகிறது.

மத்தியப் பிரதேசத்தில் வாய் புற்றுநோய் பாதிப்புகள் அதிகரித்து வந்ததால், 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே குட்கா விற்பனை தடை விதிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், இந்தத் தடை விதிப்புக்குப் பிறகு, சாதாரண குட்காவுடன் புகையிலை மற்றும் இதர பொருட்கள் சேர்த்து தனித்தனி பாக்கெட்டுகளாக விற்கப்பட்டன. இந்த பாக்கெட்டுகளை "ஜுகாட் குட்கா" என்று உள்ளூர் மக்கள் அழைக்கிறார்கள்.

மத்திய பிரதேசத்தில் 2025-ஆம் ஆண்டில் 48,694 புற்றுநோய் பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளதாக ஒரு ஆய்வறிக்கை தெரிவிக்கிறது. இதில் சுமார் 40 சதவீதம் பேர் வாய் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள். ஆயுஷ்மான் பாரத் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், 2024-25 காலகட்டத்தில், இம்மாநிலத்தில் வாய் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட 57,400 பேர் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர்.

மத்திய பிரதேச மாநிலத்திலேயே தலைநகர் போபாலில் தான் அதிகளவிலான வாய் புற்றுநோய் பாதிப்புகள் பதிவாகி இருப்பதாக, தேசிய புற்றுநோய் பதிவேடு திட்டத்துடன் தொடர்புடைய ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், போபாலில் 1 லட்சம் பேருக்கு 41 பேர் வாய் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளனர். இதில், புந்தேல்கண்ட் பகுதி முதன்மையாக உள்ளது.

இளைஞர்களையும் தாக்கும் வாய் புற்றுநோய்

புற்றுநோய் பாதிப்பு குறித்தும் அதை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்தும் புற்றுநோய் நிபுணர் டாக்டர் ஷியாம் அகர்வால் கூறுகையில், "மத்திய பிரதேசத்தில் வாய் புற்றுநோயைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக, கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி, புகையிலை பாக்கெட்டுகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த தடை உத்தரவுக்குப் பிறகுதான் ‘ஜுகாட் குட்கா’ பாக்கெட் பிரபலமானது.

ஒரு பாக்கெட்டில் சாதாரண குட்காவும், மற்றொரு பாக்கெட்டில் புகையிலை, சுண்ணாம்பு மற்றும் இதர பொருட்களும் இருக்கும். இவை இரண்டையும் ஒன்றாகக் கலக்கும்போது, அது தடை செய்யப்பட்ட அதே புகையிலை குட்காவாக மாறிவிடுகிறது.

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் வாய் புற்றுநோயால் இளைஞர்களும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அதாவது, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, 50 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதினருக்குத்தான் வாய் புற்றுநோய் வந்தது. த்றோது, 20 வயது முதல் 25 வயதுக்கு உள்பட்ட இளைஞர்களுக்கும் புற்றுநோய் பாதிப்பு கண்டறியப்படுகிறது" என்று தெரிவித்தார்.

மத்திய பிரதேசத்தில் புற்றுநோய் பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கை 2021ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2025-ஆம் ஆண்டுக்குள் அதிகரித்துள்ளது என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் (ICMR) கீழ் இயங்கும் தேசிய தொற்றுநோயியல் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

குறிப்பாக, போபாலில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சை பெற்ற வாய் புற்றுநோய் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 2012-இல் 1,836-ஆக இருந்தது. அது, 2025-இல் 2,614-ஆக அதிகரித்து விட்டது.

மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள பல மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நோயாளிகள் இந்த மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக வருகின்றனர். இந்த மருத்துவமனையில் 2020-இல் 2,118 வாய் புற்றுநோய் நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்றனர். இந்த எண்ணிக்கை 2021-இல் 2,519-ஆகவும், 2022 இல் 2,492-ஆகவும் அதிகரித்தது. தொடர்ந்து 2023-இல் 2,566 பேரும், 2024-இல் 2,743 பேரும், 2025-இல் 2,614 பேரும் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர்.

மருத்துவர் கூறும் எச்சரிக்கை

இதுகுறித்து போபால் ஜவஹர்லால் நேரு புற்றுநோய் மருத்துவமனையின் மருத்துவ நிபுணர் விஜய் பார்கவா கூறுகையில், "குட்கா, புகையிலை அல்லது பாக்கெட்டுகளைப் பயன்படுத்துபவர்கள், சிகரெட் பிடிப்பவர்கள், ஆரம்பகால எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது.

உங்கள் வாயைத் திறக்கும் திறன் படிப்படியாக குறைந்தாலோ அல்லது வாயின் உட்பகுதியில் சிவப்பு அல்லது வெள்ளை நிறத் திட்டுகள் தோன்றினாலோ, நீங்கள் புகையிலை அல்லது குட்கா பயன்படுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு உடனடியாகப் பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும்.

அறிகுறிகளை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பது, இந்த நிலைமை ஒரு தீவிரமான நோயாக மாறுவதைத் தடுக்க உதவும். புகையிலையைச் சுண்ணாம்புடன் கலப்பது, இரத்த ஓட்டத்தில் நிகோடின் உறிஞ்சப்படுவதை வேகப்படுத்தும். இது புகையிலை மீண்டும் மீண்டும் உபயோகிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும். இது வாய்ப் புண்கள் மற்றும் இதர வாய் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கும் வழிவகுக்கும், இதனால் புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கலாம்" என்று அவர் கூறினார்.

ஒடிசா: ஒடிசா மாநில அரசு 2026 ஜனவரி 22 முதல், புகையிலை, குட்கா, கைனி, ஜர்தா மற்றும் இதர புகையிலை பொருட்களுக்குத் தடை விதித்தது. ஆனால், சிகரெட்டுகளுக்கு தடை விதிக்கப்படவில்லை.

கர்நாடகா: கர்நாடகாவில் 2026 ஜூன் 15 முதல், புகையிலை அல்லது நிகோடின் கொண்ட குட்கா, பான் மசாலா ஆகியவற்றை தயாரிக்கவும், சேமித்து வைக்கவும், கொண்டு செல்லவும், விநியோகிக்கவும் அம்மாநில அரசு ஓராண்டுக்கு தடை விதித்துள்ளது. இந்த கட்டுப்பாடுகள், அனைத்து குட்கா பொருட்களுக்கும் பொருந்தும்.

குஜராத்: குஜராத் அரசு, புகையிலை அல்லது நிகோடின் கொண்ட குட்கா மற்றும் பான் மசாலா மீதான ஓராண்டு தடையை நீட்டித்துள்ளது. தனித்தனி பொருட்களை ஒன்றாகக் கலந்து புகையிலை கொண்ட குட்காவாக மாற்றக்கூடிய பொருட்களுக்கும் இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் பொருந்தும்.

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