குஜராத் உள்ளாட்சித் தேர்தல்; பிரதமர் மோடி தபால் வாக்கு செலுத்தினார்
இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 9,992 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். தேர்தலில் வாக்களிக்க 4.18 கோடி வாக்காளர்கள் தகுதி பெற்றிருந்தனர்.
Published : April 26, 2026 at 8:47 PM IST
குஜராத்: குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் இன்று நடைபெற்றது. இதில், பிரதமர் மோடி தபால் வாக்கு செலுத்தினார். மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, நாராண்புரா நகரில் உள்ள ஒரு வாக்குச்சாவடியில் தனது குடும்பத்தினருடன் வாக்களித்தார்.
குஜராத் மாநிலத்தில் 15 மாநகராட்சிகள், 84 நகராட்சிகள், 34 மாவட்ட பஞ்சாயத்துகள், 260 தாலுகா பஞ்சாயத்துகளுக்கான உள்ளாட்சித் தேர்தல் இன்று நடைபெற்றது. இதில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட நவ்சாரி, காந்திதாம், மோர்பி, வாபி, ஆனந்த், நாடியாட், மேஹ்சானா, போர்பந்தர், சுரேந்திர நகர் ஆகிய மாநராட்சிகளிலும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற்றது.
இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான(ஓபிசி) இடஒதுக்கீடு உயர்த்தப்பட்டு, பல மாவட்டங்களில் வார்டுகள் மறுசீரமைக்கப்பட்ட பிறகு இந்த தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 9,992 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். தேர்தலில் வாக்களிக்க 4.18 கோடி வாக்காளர்கள் தகுதி பெற்றிருந்தனர்.
இந்த தேர்தலில் ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி இடையே போட்டி நிலவுகிறது. அசாதுதீன் ஒவைசியின் அகில இந்திய மஜ்லீஸ் கட்சியும் சில இடங்களில் வேட்பாளர்களை நிறுத்தி உள்ளது.
இதையும் படிங்க.. மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு நம் அனைவரின் கூட்டுப்பொறுப்பு; பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை
பாஜக சார்பில் முதல்வர் பூபேந்திர படேல் மாநிலம் முழுவதும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். ஆம் ஆத்மி சார்பில் கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளரும் டெல்லி முன்னாள் முதல்வருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் ஆகியோர் பல்வேறு கூட்டங்களில் பங்கேற்று பிரச்சாரம் செய்தனர். ஆம் ஆத்மி சார்பில் சுமார் 5,000 வேட்பாளர்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பிரதமர் மோடி வெளியூர் பயணங்களில் இருப்பதால் நேரில் வர இயலாத நிலையில், தபால் முறையில் வாக்களித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, தனது மனைவி சோனல் ஷா, மகனும் ஐஐசி தலைவருமான ஜெய் ஷா, மருமகள் ரிஷிதா படேல் ஆகியோருடன் நாராண்புரா நகரில் உள்ள ஒரு வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தார்.
குஜராத் முதல்வர் பூபேந்திர படேல், அகமதாபாத் நகரில் உள்ள ஒரு வாக்குச்சவாடியில் வாக்களித்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர், பொதுமக்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
இதையும் படிங்க.. இளங்கலை நீட் 2026 அட்மிட் கார்டு வெளியீடு ஒத்திவைப்பு; நாளை வெளியாகும் என அறிவிப்பு
காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணிக்கு நிறைவு பெற்றது. இன்று பதிவான வாக்குகள் ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற உள்ளாட்சித் தேர்தலில், பாஜக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. மொத்தமுள்ள 8,470 இடங்களில் பாஜக வேட்பாளர்கள் 6,236 இடங்களில் வெற்றி பெற்றனர். அந்த தேர்தலில், 6 மாநராட்சிகள், 81 நகராட்சிகள், 32 மாவட்ட பஞ்சாயத்துகள், 231 தாலுகா பஞ்சாயத்துகளில் பாஜக வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.