174 பயணிகளை காப்பாற்றிய விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு உயரிய விருது: குஜராத் அரசு அறிவிப்பு
"கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரின் துணிச்சலுக்கு இன்று உலகமே தலை வணங்குகிறது. குஜராத்தின் வீர மகன் தனது தாய் மாநிலத்துக்கு ஈடு இணையற்ற பெருமையை தேடி தந்துள்ளார்" என முதல்வர் பூபேந்திர படேல் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 2, 2026 at 4:36 PM IST
காந்திநகர்: நடுவானில் தனது உயிரை பணயம் வைத்து 174 விமானப் பயணிகளின் உயிரை காப்பாற்றிய இந்திய விமானி கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாருக்கு, 'விசிஸ்ட் குஜராத் கரிமா விருது' (Vishisht Gujarat Garima Award) வழங்கப்படும் என்று அந்த மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.
துபாயில் இருந்து இஸ்ரேலின் டெவ் அவிவ் நகருக்கு 174 பயணிகளுடன் 'ஃப்ளைதுபாய்' (Flydubai) விமானம் கடந்த புதன்கிழமை புறப்பட்டு சென்றது.
நடுவானில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, விமானி ஸ்மித் மச்சாரை, ஓமன் நாட்டைச் சேர்ந்த துணை விமானி திடீரென கத்தியால் சரமாரியாக குத்தியுள்ளார்.
இந்த திடீர் தாக்குதலை எதிர்பார்க்காவிட்டாலும், நொடிப்பொழுதில் தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்ட விமானி மச்சார், துணை விமானியுடன் தீரமாக சண்டையிட்டு, அடுத்தடுத்த தாக்குதல்களில் இருந்து தன்னை தற்காத்துக் கொண்டார்.
இதற்கிடையே, விமானத்தின் கட்டுப்பாட்டை கீழ் நோக்கி இயங்கும் வகையில், துணை விமானி மாற்றினார். இதனால் 36,000 அடிக்கு மேலே பறந்துக் கொண்டிருநத் விமானம், 14,000 அடிக்கு கீழ் சென்றது. இதனால் பயத்தில் விமானிகள் அலறினர். நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த விமானி ஸ்மித் மச்சார், உடனடியாக 'காக்பிட்' (விமானிகள் அறை) அறையின் கதவை திறந்தார்.
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அப்போது உள்ளே நடப்பதை பார்த்த விமானப் பயணிகள், உடனடியாக அங்கு ஓடிச் சென்று கத்தியுடன் இருந்த துணை விமானியை மடக்கிப் பிடித்தனர். தொடர்ந்து, ரத்த வெள்ளத்தில் இருந்த விமானி ஸ்மித் மச்சார், பிற ஊழியர்களின் உதவியுடன் தாறுமாறாக பறந்து கொண்டிருந்த விமானத்தை சமநிலைப்படுத்தி, சவுதி அரேபியா விமான நிலையத்தில் பத்திரமாக தரையிறக்கினார். பின்னர், துணை விமானியை சவுதி அரேபிய போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, தனது உயிரையும் துச்சமாக எண்ணி, தன்னை நம்பி வந்த 174 பயணிகளின் உயிரை காப்பாற்றிய இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு உலகம் முழுவதிலும் இருந்து பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், குஜராத் வம்சாவளியை சேர்ந்த ஸ்மித் மச்சாருக்கு 'விசிஸ்ட் குஜராத் கரிமா விருது' (Vishisht Gujarat Garima Award) வழங்கப்படும் என அம்மாநில முதல்வர் பூபேந்திர படேல் அறிவித்துள்ளார். இது, அசாத்திய துணிச்சல் மற்றும் வீர தீர செயல்களுக்காக வழங்கப்படும் குஜராத் அரசின் உயரிய விருது ஆகும். இது தவிர, அவருக்கு ரூ.25 லட்சம் நிதியுதவியையும் குஜராத் அரசு அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து குஜராத் முதல்வர் பூபேந்திர படேல் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரின் துணிச்சலுக்கு இன்று உலகமே தலை வணங்குகிறது. அவரது உடல் முழுவதும் ரத்தத்தில் தொய்ந்திருந்தாலும், தனது துணிச்சலால் 174 பயணிகளின் உயிரை காப்பாற்றியுள்ளார். குஜராத்தின் வீர மகன் தனது தாய் மாநிலத்துக்கு ஈடு இணையற்ற பெருமையை தேடி தந்துள்ளார்" என முதல்வர் பூபேந்திர படேல் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே, சவூதி அரேபியாவில் சிகிச்சை பெற்று வரும் கேப்டன் ஸ்மித் மச்சார் விரைவில் குணமடைவதற்காக குஜராத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற சோமநாதர் கோவிலில் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.