மனுஸ்மிருதியை மேற்கோள் காட்டிய நீதிபதி; பசுவதைக்காக மூவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிப்பு
இந்த வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ள மூவருக்கும் சட்டப்படி தண்டனை வழங்க தவறினால், அது பசுக்களின் இருப்புக்கே அச்சுறுத்தலாக அமையக் கூடும் என நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டார்.
Published : October 30, 2026 at 5:37 PM IST
கலோல்: பசுவதை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் மூவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து குஜராத் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
குஜராத் முதல்வராக பிரதமர் மோடி கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு பதவி வகித்த போது, மாநிலத்தில் பசுவதை செய்யவும், பசு இறைச்சியை கொண்டு செல்லவும், பசுவை இறைச்சிக்காக விற்பனை செய்யவும் தடை விதித்து சட்டம் இயற்றப்பட்டது.
இந்நிலையில், காந்திநகர் மாவட்டத்தில் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் சுமார் 277 கிலோ பசு இறைச்சியுடன் வாஸிம் குரேஷி, முகமது ரஃபீக் குரேஷி, அஸ்பக் பெஹலிம் ஆகிய மூன்று பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை காந்தி நகரில் உள்ள கூடுதல் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கில் விசாரணை முடிந்ததையடுத்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. அதன்படி குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மூன்று பேருக்கும் ஆயுள் தண்டனையும், தலா ரூ.3 லட்சம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி ராஜ்புத், பசு பாதுகாப்பின் கலாச்சார முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்த பண்டைய சமஸ்கிருத நூல்களையும் வேதங்களையும் மேற்கோள் காட்டினார்.
இது தொடர்பா அவர், "பசு பிரபஞ்சத்தின் தாயாக கருதப்படுகிறது. இது மனித வாழ்விற்கும், சமூகத்திற்கும் பயனுள்ளது. பசுக்களை பாதுகாப்பு என்பது மதம் மற்றும் கருணையுடன் தொடர்புடைய ஒரு நற்செயலாகும். எனவே பசுவதை செய்யப்படுவதில் கருணை என்ற பேச்சிற்கே இடமில்லை.
பசுவதை எங்கு நடைபெற்றாலும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். இந்த வழக்கை பொறுத்தவரையில், அனைத்தும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் நிரூபிக்கப்பட்டதால், குற்றவாளிகளுக்கு தகுந்த தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும். அந்த வகையில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் மீதான அனைத்து குற்றமும் ஆதாரம் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்களுக்கு சட்டப்படி தண்டனை வழங்க தவறினால், அது பசுக்களின் இருப்புக்கே அச்சுறுத்தலாக அமையக்கூடும்" எனவும் தெரிவித்தார்.
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குஜராத்தில் விலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 1954 அமலில் உள்ளது. இந்த சட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தத்தின் மூலம் பசுவதைக்கு எதிராக கடுமையான தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, கடந்த 2011-இல் பசுவதைக்கு மாநிலம் முழுவதும் முழுமையான தடை அமல்படுத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து 2017-இல் இந்த சட்டம் மேலும் கடுமையாக்கப்பட்டு, பசுவதை செய்வோருக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கும் வகையில் சட்டத்திருத்தம் செய்யப்பட்டது.
அதன்படி பசுவதை செய்தால் ஆயுள் தண்டனையும், மாட்டிறைச்சி வைத்திருத்தல், விற்பனை செய்தல் அல்லது கடத்துபவர்களுக்கு 7 முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 1 லட்சம் முதல் ரூ.5 லட்சம் வரை அபராதமும் விதிக்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.