அழகும், அமைதியும் நிறைந்த மலைப்பகுதி - மேற்கு வங்க அரசால் கண்டுகொள்ளப்படாத டார்ஜிலிங்
செங்குத்தான சரிவுகள், தேயிலைத் தோட்டங்கள், ஆறுகள் மற்றும் மோசமான சாலைகள் ஆகியவை தான் டார்ஜிலிங் மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை. இவை தான் நீண்ட காலமாக டார்ஜிலிங் அரசியலை வடிவமைத்து வருகின்றன.
By Bilal Bhat
Published : December 20, 2025 at 3:58 PM IST
டார்ஜிலிங்: எங்கு பார்த்தாலும் எஸ்யூவி வகை வாகனங்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன. அதில் சுற்றுலாப் பயணிகள் மலைகளின் மீது வளைந்து நெளிந்து செல்லும் சாலைகளில் பயணித்தவாறு டார்ஜிலிங் அழகை பார்த்து ரசித்து வருகின்றனர். மலைச் சாலைக்கு போட்டியாக ஒரு ரயில் பாதை. அதில் புகழ்பெற்ற "பொம்மை ரயில்" கடந்து செல்லும் போது, அதனை பார்ப்பதே சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஒரு புதுவிதமான அனுபவத்தைத் தருகிறது. எந்தவித பாதுகாப்பு தடுப்புகளும் இன்றி, இந்த ரயில் சந்தைகள் மற்றும் நகருக்குள் ஊடுருவி, டார்ஜிலிங்கின் அன்றாட வாழ்க்கையை தொட்டுச் செல்கிறது. இந்த ரயில் மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையுடன் ஒன்றிவிட்டதால், அதன் போக்குவரத்து அவர்களுக்கு இதுவரை பாதிப்பாக தெரியவில்லை. அது ஒவ்வொரு முறையும் கடந்து செல்லும் போது மக்களுக்கு எந்த அச்சுறுத்தலையும் தருவதில்லை.
ஆனால், இந்த ரயிலுக்கு முற்றிலும் மாறாக, இந்த மலைகள், தெராய் மற்றும் சமவெளிப் பகுதிகளில் வாழும் நேபாளி மொழி பேசும் கூர்க்காக்கள், துன்புறுத்தப்படுவோம் என்ற அச்சத்தால் தங்கள் அரசியல் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தாமலே வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
மக்களின் அச்சமும் - மௌனமும்
இது போன்ற மலைப் பகுதிகளில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கை என்பது, அங்கு வாழும் அரசியல்வாதிகள் மற்றும் வசதி படைத்தவர்களிடம் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. சாதாரண மக்கள் தங்களை கூர்க்காலாந்தின் பெரிய அரசியலுடன் தொடர்புபடுத்திக் கொள்ள விரும்புவதில்லை. முன்பு ஹம்ரோ கட்சி என்று அழைக்கப்பட்ட இந்திய கூர்க்கா ஜனசக்தி முன்னணியின் முக்கிய நிர்வாகி தீபு தமாங் இது குறித்து கூறுகையில், "மக்கள் தங்கள் அரசியல் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்த பயந்து மௌனமாக இருக்கிறார்கள்" என்றார்.
ஆனால், ஹம்ரோ கட்சி, 32 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட டார்ஜிலிங் நகராட்சியில் 18 வார்டுகளை கைப்பற்றி தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. "அரசுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுப்பவர் யாராக இருந்தாலும், அவர் பலிகடா ஆக்கப்படுகிறார். பேச வேண்டுமானால் நீங்கள் வசதி படைத்தவராகவும், செல்வாக்கு மிகுந்தவராகவும் இருக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், நீங்கள் அரசு இயந்திரத்தால் தண்டிக்கப்படுவீர்கள்" என்றும் தீபு தமாங் வேதனையுடன் கூறுகிறார். கடந்த காலங்களில் மக்கள் தற்போதைய ஆட்சியாளர்களின் எண்ணங்களுக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்ததால், அரசின் கோபப் பார்வைக்கு உள்ளானதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார்.
இந்திய கூர்க்கா ஜனசக்தி முன்னணியை மக்கள் நம்பத் தொடங்கிவிட்டனர். காரணம் அந்த கட்சி இளைஞர்களை அரவணைத்து செல்கிறது. மேலும், அவர்களுடன் ஒரு வெளிப்படையான, நெருங்கிய நட்புறவை வளர்த்து வருகிறது.
"இளைஞர்களின் மௌனத்தை கலைக்க நாங்கள் எங்களால் முடிந்த வரை முயற்சிக்கிறோம். ஆனால் பொதுமக்கள், குறிப்பாக இளைஞர்கள் தாங்களாக முன்வந்து நாங்கள் நடத்தும் கூட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க அச்சப்படுகிறார்கள். அரசுக்கு எதிரானவர்கள் என்று அடையாளப்படுத்தப்படுவோம் என்று அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள். அவர்கள் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள் அல்லது சில சமயங்களில் அவர்கள் மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்படுகிறது” என்றும் தீபு கூறினார்.
கூர்க்காலாந்து யோசனை
மலைப்பகுதி மக்கள் தங்களுக்காக ஒரு தனி மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசம் வேண்டும் என்று நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வருகின்றனர். 294 உறுப்பினர்கள் கொண்ட மேற்கு வங்க சட்டமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்களில், மலைப்பகுதியின் மூன்று இடங்கள் வெற்றி பெறுபவர்கள் மட்டும் முக்கியமற்றவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள்.
குர்சியோங் சட்டமன்றத் தொகுதியின் பாஜக எம்.எல்.ஏ. விஷ்ணு பிரசாத் சர்மா கூறுகையில், “நாங்கள் எண்ணிக்கையில் மிகவும் குறைவாக உள்ளோம். இதனால், எந்தவொரு பெரிய அரசியல் கட்சிக்கும் நாங்கள் ஒரு பொருட்டல்ல. நான் என்ன பேசுகிறேன் என்று டெல்லிக்கு கேட்க வேண்டும் என்பதற்காகவே சட்டமன்றத்தில் நான் இந்தியில் பேசுகிறேன்” என்றார்.
கூர்க்காலாந்து என்பது ஒரு பழைய முழக்கம். ஆனால் இதற்கு ஆதரவு தரும் கட்சிகள் கூட தங்கள் தேர்தல் அறிக்கைகளில் இதுவரை இதனை வாக்குறுதியாக சேர்த்ததே இல்லை. கூர்க்காலாந்து கோரிக்கை தங்கள் பிரதான கோரிக்கை என்று கூறும் மலைப்பகுதியின் முதல் கட்சி இந்திய கூர்க்கா ஜனசக்தி முன்னணி ஆகும்.
முன்பு ஒரு காலத்தில் பிரபலமாக இருந்த தேயிலைத் தோட்டமான தூங்சூங்கை, போக்ரியாபாங்குடன் இணைக்கும் ஒரு பாலத்தைக் கட்டி, அந்த கட்சி அதனை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அந்த பாலத்தில் "கூர்க்காலாந்து" என எழுதப்பட்ட பிரம்மாண்டமான 60 அடி பெயர் பலகை உள்ளது. தூங்சூங் கோலா என்ற ஆற்றில் வேகமாக ஓடும் நீரின் கரையோரத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த பெயர் பலகை பலரை, குறிப்பாக இளைஞர்களை தற்போது வெகுவாக ஈர்க்கிறது.
அரசியலில் அசைக்கமுடியாத பாலம்
ஜி.டி.ஏ. என அழைக்கப்படும் கூர்க்காலாந்து நிர்வாக அமைப்பின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியும், பாரதிய கூர்க்கா பிரஜாதந்திரிக் மோர்ச்சாவின் தலைவருமான அனித் தாபா, தனது அலுவலகத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார். அதிகாரிகளுக்கு சில உத்தரவுகளை அவர் அளித்துக் கொண்டிருந்தார்.
இதற்கிடையே ஈடிவி பாரத்திடம் அவர் பேசுகையில், "ஒரு பாலத்தை கட்டுவது மட்டும் ஒரு கட்சிக்கு வாக்குகளைப் பெற்றுத் தராது" என்றார். சற்று கிண்டலாக அவர் மேலும் பேசுகையில், "ஒரு பாலத்தைக் கட்டி அதற்கு கூர்க்காலாந்து என பெயரிடுவது தேர்தலில் வெற்றியை தேடி தராது. ஒரு மாநிலத்தை ஆட்சி செய்வதை விட மாநில அந்தஸ்துக்கு கனவு காண்பது எளிது. நான் ஜி.டி.ஏ-வை நிர்வகிக்கிறேன். அது எவ்வளவு கடினம் என்று எனக்குத் தெரியும். வளர்ச்சி மற்றும் அமைதி ஆகியவை தான் சாதாரண மனிதனுக்கு அவசியம். அதனை மையப்படுத்தியே நாங்கள் அரசியல் செய்கிறோம்" என்றார். கூர்க்காலாந்து நிறைய அமைதியின்மையையும் குழப்பங்களையும் பார்த்துள்ளது. மாநில அந்தஸ்து கோரிக்கையால் நடந்த போராட்டங்கள் சில காலம் இயல்பு வாழ்க்கையை சீர்குலைத்தன.
மேலும், ஜி.டி.ஏ தலைவர் அனித் தாபா பேசுகையில், “கடந்த 9 ஆண்டுகளில், மலைப்பகுதிகளில் எந்தவொரு முழு அடைப்பும் நடக்கவில்லை. அமைதி நிலவுகிறது. மேலும் இந்த பகுதியில் சுற்றுலா வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது” என்றார்.
டார்ஜிலிங், குர்சியோங், காலிம்போங் மற்றும் மிரிக் பகுதிகளை நிர்வகிப்பதற்காக 2012-ல் அமைக்கப்பட்ட பகுதி தன்னாட்சி அமைப்பு தான் ஜி.டி.ஏ. முந்தைய டார்ஜிலிங் கூர்க்கா மலை கவுன்சிலுக்கு மாற்றாக இது உருவாக்கப்பட்டது. கல்வி, உள்ளூர் உள்கட்டமைப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுலா போன்ற துறைகளை இது நிர்வகிக்கிறது.
புதிதாக உருவான இந்திய கூர்க்கா ஜனசக்தி கட்சி, குறிப்பாக கடந்த உள்ளாட்சித் தேர்தலில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட பின், ஒட்டுமொத்த மலைப்பகுதி அரசியலில் முக்கியத்துவம் பெற்றது. இப்போது 'கூர்க்காலாந்து பாலம்' அந்த கட்சிக்கு மேலும் முக்கியத்துவத்தையும் செல்வாக்கையும் அளித்திருக்கிறது. இதனால், பழைய கட்சிகள் நெருக்கடியை உணர்கின்றன.
மழை காலங்களில் ஆற்றில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் நதியை கடந்து செல்ல முடியாமல், இரு புறமும் உள்ள மக்கள் தவித்து வந்த நிலையில் இந்த பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இப்போது எந்த காலத்திலும் ஆற்றை கடந்து செல்வது மக்களுக்கு எளிதாகிவிட்டது. 'கூர்க்காலாந்து' பெயர் பலகையின் முன் நின்று, பாலத்தின் கைப்பிடிச் சுவரில் சாய்ந்தவாறு செல்ஃபி புகைப்படங்கள் இளைஞர்களின் கைபேசிகளில் நிரம்பி வழிகின்றன. 'கூர்க்காலாந்து பாலம்' திடீரென அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்ததோடு, 2026-ல் நடைபெற இருக்கும் மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன் டார்ஜிலிங் மலைப்பகுதிகளில் அதிகம் பேசப்படும் சின்னங்களில் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ளது.
அரசு நிதி எதுவுமின்றி, கிராம மக்களின் தன்னார்வ உழைப்பால் கட்டப்பட்ட இந்தப் பாலத்தின் கட்டுமானத்திற்கு உதவியவர் டார்ஜிலிங்கின் புகழ் பெற்ற பேக்கரியான கிளெனரியின் உரிமையாளரும், இந்திய கூர்க்கா ஜனசக்தி முன்னணியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளருமான அஜய் எட்வர்ட்ஸ் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசியல் விழிப்புணர்வும் மூன்றாவது அணியும்
செங்குத்தான சரிவுகள், பசுமையான தேயிலைத் தோட்டங்கள், வற்றாமல் ஓடும் ஆறுகள், வேகமாகப் பாயும் சிற்றோடைகள் மற்றும் மோசமான சாலைகள் ஆகியவை தான் டார்ஜிலிங் மக்களின் வாழ்க்கை. இவை தான் நீண்ட காலமாக டார்ஜிலிங் அரசியலை வடிவமைத்து வருகின்றன. இந்த ஆண்டு அக்டோபரில் வங்கத்தின் வடக்குப் பகுதியில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தின் போது மிரிக்கில் உள்ள துதியா பாலம் இடிந்து விழுந்த போது, அந்த பகுதி மக்களின் நம்பிக்கையும் சிதைந்து போனது.
"நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கண்ணுக்குத் தெரியாதவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை மிக விரைவாக உணர்ந்து கொள்வீர்கள்" என்று இந்திய கூர்க்கா ஜனசக்தி கட்சியின் நிர்வாகியும், அஜயின் நெருங்கிய நம்பிக்கைக்குரியவருமான தீபு தமாங், ஈடிவி பாரத்திடம் கூறினார். "பாலங்கள் இடிந்து விழும் போது, அதனை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை. இந்த முறை, தேர்தல் நெருங்கி வருவதால், ஒரு தற்காலிக பாலம் அமைக்கப்பட்டது. தேர்தல் தான் நாங்கள் இருப்பதை அனைவருக்கும் நினைவூட்டுகின்றன" என்று வங்கிப் பணியில் இருந்து அரசியல் ஆர்வலராக மாறிய அவர் கூறினார்.
தூங்சூங் கோலா ஆற்றின் மீது பாலம் கட்டும் பணி இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் தொடங்கி அக்டோபரில் நிறைவடைந்தது.
“மலைப்பகுதி இளைஞர்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். எங்கள் தேயிலைத் தோட்டங்கள், சின்கோனா சாகுபடி, சுற்றுலா மற்றும் எங்கள் பன்முக கலாச்சாரம் ஆகியவற்றைக் கொண்டு எங்களால் சுயமாகச் செயல்பட முடியும் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும், அதற்கு கூர்க்காலாந்து தான் தீர்வு.
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைமையிலான மாநில அரசு எங்களுக்காக எதுவும் செய்யாது. பாஜக கூட 2009 முதல் எங்களுடன் அரசியல் செய்து வருகிறது. எங்களது நேபாளி மொழியை அங்கீகரிப்பதற்கான முயற்சிகள் உட்பட மலைப் பகுதிகளுக்காகச் செய்யப்பட்ட சில பணிகள் அனைத்தும் ஏற்கெனவே ஆட்சியில் இருந்து இடது முன்னணி அரசால் செய்து தரப்பட்டவை. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எங்களைப் பற்றியோ, எங்கள் வேலைவாய்ப்புகள் பற்றியோ அல்லது எங்கள் கோரிக்கைகள் பற்றியோ ஒரு போதும் கவலைப்பட்டதில்லை” என்று இந்திய கூர்க்கா ஜனசக்தி கட்சியின் மத்திய செயற்குழு உறுப்பினர் ஃபின்ஜோ வாங்கியல் குருங், ஈடிவி பாரத்திடம் தெரிவித்தார்.
டார்ஜிலிங்கின் இளம் வாக்காளர்களின் எண்ண ஓட்டத்தை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. பலர் பட்டதாரிகள், சமூக ஊடகங்களில் செல்வாக்கு மிக்கவர்கள் மற்றும் மலைப்பகுதிக்கு அப்பாற்பட்ட வாய்ப்புகள் குறித்து நன்கு அறிந்தவர்கள். பிற நகர் பகுதிகளுக்கும் மற்ற மாநிலங்களுக்கும், வெளிநாடுகளுக்கும் குடியேறுவதை ஒரு தொடர்ச்சியான லட்சியமாக அவர்கள் கொண்டிருக்கின்றனர்.
“இங்கு கண்ணியத்தில் இருந்து வளர்ச்சியை பிரிக்க முடியாது. இளைஞர்கள் வேலைகளை விரும்புகிறார்கள், ஆம். ஆனால், அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்படவும் விரும்புகிறார்கள். வங்காளத்திலிருந்து அனைத்து வகையிலும் பிரிந்து, ஒரு தனித்துவமான தனி அடையாளத்தைப் பெறுவது தான் டார்ஜிலிங்கிற்கு ஒரே வழி” என்றும் தீபு கூறினார்.
டார்ஜிலிங் பகுதியில் வாழும் இளைஞர்களுக்கு, அரசியல் என்பது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிடுவதோடு நின்றது ஒரு காலம். வாட்ஸ்ஆப் ஃபார்வர்டுகளும் யூடியூப் விவாதங்களும் இப்போது அவர்கள் மத்தியில் அரசியல் உணர்வை தூண்டி வருகின்றன. பொதுமக்களின் பங்களிப்பால் மட்டும் கட்டப்பட்ட ஒரு பாலத்தின் புகைப்படம், இளைஞர்கள் மத்தியில் வைரலாகி வருகிறது.
மலைப்பகுதி மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சியை அங்கீகரிப்பதை நிறுத்தி விட்டனர். அவர்கள் பழைய கட்சிகளுடன் தங்களை இணைத்துக் கொண்டவர்களாகக் காட்டிக் கொள்ளாமல் இருக்க முயற்சிக்கிறார்கள். பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத, ஒரு மூன்று நட்சத்திர ஹோட்டலில் பணிபுரியும் ஹோட்டல் மேலாண்மைப் பட்டதாரி ஒருவர், ஈடிவி பாரத்திடம், இளைஞர்கள் அனைத்து அரசியல் விவாதங்களில் இருந்தும் விலகி நிற்கிறார்கள் என்று கூறினார். அவர்கள் அரசியல்வாதிகளை நம்புவதில்லை, எந்த இளைஞரும் வெளிப்படையாக முன்வந்து பேச மாட்டார்கள் என்று அவர் கூறினார்.
மற்ற கட்சிகளைப் போல் அல்லாமல், இந்திய கூர்க்கா ஜனசக்தி கட்சி முன்னேறி சென்று கொண்டே மலைப்பகுதி மக்களின் மனங்களையும் இதயங்களையும் வென்று வருகிறது. இளம்பெண் ஒருவர் கூறுகையில், நம்பிக்கையின்மை தான் இளைஞர்களை மௌனமாக்கியது என்று கூறினார்.
“சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் அடிப்படையில் பெரிய எண்ணிக்கையில் இல்லாத இந்தச் சிறிய மலையில் நிறைய பிரச்சினைகள் உள்ளன. மக்கள் ஒரு தனி மாநிலத்தை—கூர்க்காலாந்தை—விரும்புகிறார்கள். ஆனால் தாங்கள் குறி வைக்கப்படலாம் என்ற அச்சத்தில் அது பற்றி வாய் திறக்க மறுக்கிறார்கள்” என்றார். "தேர்தலின் போது நாங்கள் போடும் வாக்குகளைக் கூட, குடும்பத் தலைவர் தான் யார் யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து எங்களிடம் கூறுகிறார்" என்றும் அவர் கூறினார்.
தற்போது இந்திய கூர்க்கா ஜனசக்தி கட்சி இளைஞர்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்து வருகிறது. மேலும் அவர்கள் கட்சி நிகழ்ச்சிகளின் செயல்திட்டத்தை முன் வைக்கும் விதம் இளைஞர்களுக்குப் பிடித்திருக்கிறது. அதில் சந்தேகம் கொள்வதற்கு ஏதும் இல்லை என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். "இங்குள்ள மலைப்பகுதி மக்களுக்கு இந்தப் புதிய கட்சி பிடித்திருக்கிறது. மேலும் அவர்கள் மக்களுக்கு நல்லது செய்வார்கள் என்று நம்புகிறார்கள்" என்று டார்ஜிலிங்கில் பழங்காலப் பொருட்கள் விற்பனை கடை நடத்தி வரும் ஒரு தொழிலதிபர் கூறினார்.
"இது (பாலத்திற்காக) பெருமை பாராட்டிக் கொள்வது பற்றியது அல்ல. இது எனது செயலை வெளிப்படுத்துவது பற்றியது. அரசு அமைப்பு செயல்படாத போதும் என்னால் சாதிக்க முடியும் என்பதை உணர்த்துவது பற்றியது. இது இளம் வாக்காளர்களிடம் ஆழமாக ஊடுருவியுள்ளது" என்று டார்ஜிலிங்கைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் ஆன் கூறினார்.
அந்தப் பாலத்தின் கட்டுமானம் சில முரண்பாடுகளையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது. நிர்வாக அனுமதி இல்லாமல் கட்டப்பட்டதால், அதில் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரர் கைது செய்யப்பட்டார். இவ்வளவு பெரிய கட்டுமானத்தை அரசு தரப்பில் யாரும் கண்டு கொள்ளாமல் எப்படித் தொடர முடிந்தது? என்பது குறித்த கேள்விகளும் எழாமல் இல்லை.
ஆனால், திறப்பு விழா முடிந்த உடனே, அதிகாரிகள் 'கூர்க்காலாந்து பாலம்' இழுத்து மூடப்பட வேண்டும் என்று நோட்டீஸ் அனுப்பினர். இதன் மூலம் அஜய் எட்வர்ட்ஸின் செல்வாக்கு டார்ஜிலிங் நகரத்தை விட்டு வெளியே செல்லாதவாறு அரசால் பார்த்துக் கொள்ள முடிந்தது. ஆனால், அந்தப் பாலம் நகரத்திற்குள் அல்லாமல், கிராமப்புற டார்ஜிலிங்கில் கட்டப்பட்டுள்ளது என்பதும் அவர்களுக்குத் தெரியும்.
2026 நோக்கி பயணம்
தற்போதைக்கு, ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியும் அதன் கூட்டணிக் கட்சியான அனித் தாபாவின் பாரதிய கூர்க்கா பிரஜாதன்ரிக் மோர்ச்சாவும் நிதானத்தை கடைப்பிடித்து வருகின்றன.
மலைப்பகுதி அரசியலில் ஒற்றை ஆதிக்க அரசியல் சக்தி இல்லாதது இந்த விஷயத்தை மேலும் சுவாரஸ்யமாக்குகிறது. நீண்ட காலம் இருக்கும் கட்சிகள் பலவீனமடைந்துள்ளதாலும், மக்களின் எண்ணங்கள் வேகமாக மாறி வருவதாலும், மாற்று கட்சிகளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. அந்த இடத்தில் தான், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக ஆதரவு பெற்ற மலைப்பகுதி அமைப்புகளை தவிர்த்து, காங்கிரஸின் முன்னாள் கூட்டாளியான அஜய் எட்வர்ட்ஸ் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறார்.
“மலைப்பகுதிகளில், கூர்க்காலாந்து கோரிக்கையை எழுப்பாமல் யாரும் அரசியலில் நிலைத்திருக்க முடியாது. மம்தா பானர்ஜி போராட்டங்களை விட உள்கட்டமைப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளார். இந்த முறை பிஜிபிஎம் கட்சி ஒரு நம்பகமான தேர்வாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம்” என்று சிலிகுரி மேயரும், முன்னாள் மாநில அமைச்சரும், திரிணாமுல் காங்கிரஸின் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினருமான கௌதம் தேவ் ஈடிவி பாரத்திடம் தெரிவித்தார்.
“மலைப் பகுதிகளில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஒரு பொருட்டே அல்ல. அது மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு செல்வாக்கற்ற கட்சி. அதனால் தான் பிஜிபிஎம் தனது சின்னத்தைப் பயன்படுத்தி தேர்தலில் போட்டியிடுகிறது. இந்த பகுதி மக்கள், திரிணாமுல் காங்கிரஸை ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்பது எனக்கு தெரியும். ஆனால் எனது வாக்கு வங்கி அப்படியே உள்ளது. மக்கள் முன்பு போலவே எனக்கே வாக்களிப்பார்கள்" என்று தாபா கூறினார்.
அடுத்த ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு மேற்கு வங்கம் தயாராகி வரும் நிலையில், கூர்க்காலாந்து பாலம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. டார்ஜிலிங்கின் இளைஞர்களுக்கு, இது எந்த வாக்குறுதியையும் நிறைவேற்ற முடியும் என்பதன் சாட்சியாக காட்சி அளிக்கிறது. அரசியல்வாதிகளுக்கு, இதன் முக்கியத்துவம் இன்றும் உயிர்ப்புடன் உள்ளது என்பதை நினைவூட்டுகிறது. ஆனால் அது மட்டும் போதுமானதாக இருக்காது. பாலங்கள் இடங்களை இணைக்கின்றன, ஆனால் தேர்தல்கள் என்பது யதார்த்தத்தின் நம்பிக்கையை இணைக்கின்றன என்பது அவர்களுக்குத் தெரியும்.
சின்னம் - சோதனை - தேர்தல்
வட வங்கத்தின் மலைப்பகுதிகளின் நிலைப்பாடு தேர்தலில் வாக்குகளாக மாறுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். ஆனால், ராஜ்பன்ஷிகளும் தனி மாநிலம் கோரிய வட வங்கத்தின் சமவெளிப் பகுதி மக்களும் சில சிறிய சலுகைகளுக்காக ஓரளவு சமரசமாகிவிட்டனர். திரிணாமுல் காங்கிரஸை ஒதுக்கி வைப்பவர்கள் என்பது தான் ராஜ்பன்ஷிகளும் கூர்க்காகளும் பொதுவானது.
கூச்பெஹாரின் ராஜ்பன்ஷி மக்கள் தனி மாநிலம் கோரினர். மேலும் வங்க மொழி தங்கள் மீது திணிக்கப்படுவதாகவே தொடர்ந்து கருதுகின்றனர். ராஜ்பன்ஷி சமூகத்தைச் சேர்ந்த வாடகை கார் ஓட்டுநரான சுஷாந்தா பர்மன், "எங்கள் அடுத்த தலைமுறையினரால் ராஜ்பன்ஷி மொழியைப் பேச முடியவில்லை என்பது வெட்கமாக இருக்கிறது. நாங்கள் பேசும் போது, வங்காளிகள் எங்கள் மொழியை கேலி செய்கிறார்கள்" என்றார்.
"ராஜ்பன்ஷிகளை போல் அல்லாமல், மலைப்பகுதி மக்களான நேபாளி மொழி பேசும் கூர்க்கர்கள் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க செயலை செய்துள்ளனர். குறைந்தபட்சம் அவர்கள் தங்கள் சொந்தப் பகுதியை ஆள ஜிடிஏ எனப்படும் தனி நிர்வாக அமைப்பை பெற்றுள்ளனர்" என்றும் சுஷாந்தா மேலும் கூறினார்.
பன்முகத்தன்மை மற்றும் பூலோகரீதியில் தலைநகர் கொல்கத்தாவில் இருந்து வெகு தூரத்தில் இருக்கும் வடவங்கம், கூர்க்காலாந்து பாலத்தால் ஏற்பட்ட அரசியல் விழிப்புணர்வால் வரும் ஆண்டுகளில் ஒரு புதிய நிலப்பரப்பாக மாறக் கூடும்.
(கட்டுரை உதவி: திபாங்கர் போஸ், சஞ்சீப் குஹா, அபிஜித் போஸ் மற்றும் சுபதீப் ராய் நந்தி)