"சிறந்த இதழியல் என்பது களத்தில் இருந்தே தொடங்குகிறது" - ராமோஜி சாதனையாளர் விருது பெற்ற மூத்த பத்திரிகையாளர் எம். சுசித்ரா
அரசு அலுவலகத்தில் அமர்ந்து கொண்டு, வரைபடத்தில் ஒரு கோட்டை வரைந்துவிட்டு, அதற்கேற்ப மக்களின் வாழ்க்கை முறை தானாகவே மாறிவிடும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது என்று சுசித்ரா கருதுகிறார்.
Published : November 26, 2026 at 6:44 AM IST
Byline: Kasmin Fernandes
விஜயவாடா: கேரளாவில் மிகவும் சிக்கலான சுற்றுச் சூழலுக்கு மத்தியிலும், மனித உரிமை நெருக்கடி மத்தியிலும் 40 ஆண்டுகளை கழித்தவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் எம்.சுசித்ரா. இது எப்படி அவரால் முடிந்தது என்று கேட்டால், அவர் பிரமாண்டமான, பிரம்மிப்பூட்டும் கதையை நம்மிடம் சொல்ல மாட்டார். விதி வசத்தால் திடீரென நிகழ்ந்த மாற்றம் இது என்றும் அவர் கூறப்போவதில்லை. கோழிக்கோடு பல்கலைக்கழகத்தில் அணு இயற்பியலில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றதையும், பத்திரிகைத் துறையில் உதவி ஆசிரியராக பணியைத் தொடங்கியதையும் கூறுவார். இது, "இயல்பாக நடந்த முன்னேற்றம்" என்று அமைதியாக கூறுகிறார். அனுபவம் வாய்ந்த பத்திரிகையாளரான எம்.சுசித்ராவிடம், இயல்பாகவே அனைவரையும் ஈர்க்கும் ஒரு அணுகுமுறை உள்ளது.
அவருக்கு விஜயவாடாவில் நவம்பர் 16-ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஒரு பிரமாண்டமான விழாவில், 'ராமோஜி சாதனையாளர் விருது' வழங்கப்பட்டது.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, ஆந்திரப் பிரதேச ஆளுநர் சையத் அப்துல் நசீர், ஆந்திர துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண், ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் சி. கிரண் ஆகியோர் முன்னிலையில், ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர் என். சந்திரபாபு நாயுடு, சுசித்ராவுக்கு இந்த விருதை வழங்கி கௌரவித்தார்.
'டவுன் டு எர்த்', 'தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்', 'தி வயர்', 'தி கேரவன்' என அச்சு, டிஜிட்டல் ஊடகங்களிலும், சுயாதீன ஆராய்ச்சியிலும் எம்.சுசித்ராவின் பணிக்கான ஒரு அங்கீகாரமாக, அவருக்கு 'ராமோஜி சாதனையாளர் விருது' வழங்கப்பட்டது.
இந்திய ஊடகத் துறையில், தொலைக்காட்சித் தொகுப்பாளர்கள் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட பரபரப்புக்கு மத்தியில் சத்தமான குரலில் பேசும் நிலையில், அதற்கு முற்றிலும் எதிரானவர் சுசித்ரா. ஏ.சி. அறையில் அமர்ந்து கொண்டு ஒரு செய்தியை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று நம்பும் பழைய பாணி செய்தியாளர் அவர்.
தனது அனுபவம் குறித்து பதற்றமின்றி நிதானமாக பேசிய அவர், "நீங்கள் களத்திற்குச் செல்லும்போது, அந்த உணர்வை பெறுவீர்கள். களத்தில் பிரச்சனையின் வீரியம் புரியும். பலவிதமான குரல்களையும் கேட்பீர்கள்.
இது பார்ப்பதற்கு மிகவும் எளிமையானதாக தோன்றலாம். இருப்பினும் களத்தில் மக்களிம் பேசுங்கள். உண்மையில் என்ன நடக்கிறது என்பதை எழுதுங்கள். இது மிகவும் எளிமையான விதி என்றாலும் பின்பற்றுவது மிகவும் கடினம்.
குறிப்பாக, கொச்சியில் 12 நாட்களாக நச்சுப்புகை சூழ்ந்திருக்கும் சூழலில், அல்லது நீங்கள் மீண்டும் அலுவலகம் செல்லக் கூடாது என்று விரும்பும் நபர்களால் நடத்தப்படும் சட்ட விரோத மணல் சுரங்க களத்தில், உண்மையை எழுதுவது இன்னும் சவாலானது" என்று கூறுகிறார்.
அனுதாபத்தின் இயற்பியல்
அணுக்கரு இயற்பியல் படித்த ஒருவர், எப்படி பழங்குடியின குக்கிராமங்களில் நிகழும் பேறுகால மரணத்தை ஆவணப்படுத்துகிறார் என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்படலாம். ஆனால் அவருடைய பேச்சை நீண்ட நேரம் கேட்டால், அந்த தொடர்பு அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். இயற்பியல் என்பது, காரணம் மற்றும் விளைவைப் பற்றியும், கண்ணுக்கு தெரியாத சக்திகள், பொருட்களின் மீது செயல்படுவதை பற்றியும் பேசுகிறது.
சுசித்ரா, பல்வேறு சமூக பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண அரசு கொண்டு வரும் கொள்கையை, அறிவியல் கண்ணோட்டத்துடன் அணுகுகிறார். அவரை பொறுத்தவரை, சுற்றுச்சூழல் என்பது மரங்கள், ஆறுகள், கார்பன் வெளியேற்றம் தொடர்பான அளவீடுகளின் சுருக்கமான தொகுப்பு அல்ல. அது மனித உரிமைப் பிரச்சினை என்கிறார்.
காலநிலை மாற்றத்தால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் யாரெனில், அந்த பிரச்சனைக்கு குறைந்த அளவே பங்களிப்பை வழங்கிய விவசாயிகள், பழங்குடியின மக்கள், பெண்கள், குழந்தைகள்தான் என்று சுசித்ரா கூறுகிறார்.
பேரழிவுகளை தரும் பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுவதற்கு நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் நாகரிகமான மொழியை அவர் நிராகரிக்கிறார். "காலநிலை மாற்றத்தை, காலநிலை அவசரநிலை என்று கூறவேண்டும்" என்று அவர் வலியுறுத்துகிறார்.
37 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, தென்னிந்தியா முழுவதும் காலநிலை நெருக்கடியை அவர் கண்காணித்து வருகிறார். கேரளாவில் பழங்குடியினர் வசிக்கும் ஒரே பகுதியான அட்டப்பாடியில், ஆதிவாசி சமூகங்களிடையே காணப்படும் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு, சுகாதார சீர்கேடு, பேறுகால மரணங்கள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தார்.
இதற்காக, 2006-ஆம் ஆண்டு மணிலாவில் நடைபெற்ற 'வளரும் ஆசியா பத்திரிகையாளர் விருதுகள்' விழாவில், 'ஆண்டின் சிறந்த ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கான பத்திரிகையாளர்' என்ற விருதை பெற்றார். அந்த விருதை பெற்ற முதல் பெண்மணி என்ற பெருமை அவருக்கு கிடைத்தது.
கேரளாவில் நில உரிமைக்காக ஆதிவாசி மக்கள் நின்று கொண்டே போராட்டம் நடத்தியபோது (நில்பு சமரம்), போராட்டக்காரர்களுடன் சுசித்ரா துணை நின்றார். நிலம்பூரில் அடர்ந்த வனப்பகுதிகளில் வசிக்கும் சோழ நாயக்கப் பழங்குடியினரின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவது குறித்தும் வெளியுலகிற்கு தெரிவித்தார். நக்ஸல்பாரி மற்றும் ஸ்ரீகாகுளம் கிளர்ச்சிகளின்போது புரட்சி செய்த பெண்களின் மறக்கப்பட்ட வாய்மொழி வரலாறுகளைத் தோண்டி எடுத்து ஆவணப்படுத்தினார்.
கேரள மாநிலம், குட்டநாட்டில் உவர்நீர் மற்றும் விவசாயக் கழிவுகளால் குடிப்பதற்கு பாதுகாப்பான ஒரு துளி நீரைக் கூடக் கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலை இருந்தது. இதுபற்றி “கடல் மட்டத்திற்குக் கீழே உள்ள தாகம்” என்று விரிவாக கட்டுரை எழுதினார் சுசித்ரா.
கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு, கொச்சியில் உள்ள பிரம்மபுரம் கழிவுக் கிடங்கு தீப்பிடித்து எரிந்து, சுமார் 2 வாரங்கள் நகரமே மூச்சுத்திணறலால் அவதிப்பட்டது. அதை உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தின் தவறாக கருதாமல், கழிவு மேலாண்மை நிபுணர் சி.சுரேந்திரநாத்துடன் இணைந்து, ‘நச்சுப் புகையால் மூச்சுத் திணறல்’ என்ற பெயரில் ஒரு அறிக்கையை எழுதினார். திடக்கழிவுச் சட்டங்களை மீறிய குற்றங்களால் அந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டது என்பதை அந்த அறிக்கை அம்பலப்படுத்தியது.
அநீதியின் புவியியல்
சுசித்ராவுடன் உரையாடும்போது, நாம் நம்பும் பல மாயைகளை அவர் எளிதில் உடைத்தெறிவதை வியப்புடன் பார்க்க முடிகிறது. உதாரணமாக, கேரளா ஒரு “கழிவுகளற்ற” முன்மாதிரி மாநிலம் என்று போற்றப்படுவதை பார்க்கிறோம். ஆனால், அதை சுசித்ரா இதை நம்பவில்லை. “கேரளா தனது கழிவுகளைத் தனக்கு வெளியிலுள்ள இடங்களுக்குத் தள்ளிவிடுகிறது” என்று அவர் பகிரங்கமாக கூறுகிறார். கேரளாவின் குப்பைகளும் மின்னணுக் கழிவுகளும் மலைபோல் குவிக்கப்பட்டு, மாநில எல்லைகளைத் தாண்டி தமிழ்நாட்டிற்கும் பிற இடங்களுக்கும் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன என்று அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
அவரைப் பொறுத்தவரை, குப்பை என்பது வெறும் மேலாண்மை அல்லது போக்குவரத்து சார்ந்த பிரச்சனை அல்ல; அது சாதி மற்றும் வர்க்கம் சார்ந்த ஒரு சிக்கல். பணக்கார நாடுகள் தங்கள் குப்பைகளை ஏழை நாடுகளின் மீது கொட்டுகின்றன; வசதியான பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகள் தங்கள் கழிவு மேலாண்மை நிலையங்களை ஏழை மக்கள் வாழும் பகுதிகளுக்குத் தள்ளிவிடுகின்றன.
“நீங்கள் எங்கு கழிவு மேலாண்மை நிலையத்தை அமைத்தாலும், அது ஏழை மக்கள் வாழும் பகுதியிலேயே அமையும்,” என்று சுசித்ரா கூறுகிறார். “இதனால் ஏழை மக்களின் ஆரோக்கியமும் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்படுகின்றன. இங்கு நீதியை பற்றி கேள்வி எழுகிறது" என்கிறார்.
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியிலும் இதுபோன்ற முரண்பாடுகளை அவர் காண்கிறார். சுற்றுச் சூழலை பாதுகாக்க மாதவ் கட்கில் மற்றும் கஸ்தூரி ரங்கன் ஆகியோர் அளித்த சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அறிக்கைகள் குறித்த விவாதங்கள், சூழலியல் பாதுகாப்புக்கும், உள்ளூர் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்திற்கும் இடையிலான மோதலாக உருவெடுத்தன. இதையடுத்து, டாக்டர் லாவண்யா சுரேஷுடன் இணைந்து ‘சூசைடல் ரெசிஸ்டன்ஸ்’ (Suicidal Resistance - 2021) என்ற அவர் ஆய்வறிக்கையை எழுதினார். அதில், சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனையை அவர் விரிவாக அலசியுள்ளார்.
அரசு அலுவலகத்தில் அமர்ந்து கொண்டு, வரைபடத்தில் ஒரு கோட்டை வரைந்துவிட்டு, அதற்கேற்ப மக்களின் வாழ்க்கை முறை தானாகவே மாறிவிடும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது என்று சுசித்ரா கருதுகிறார்.
தேடலுக்கு கொடுக்கப்படும் விலை
தனித்து செயல்படும் சுதந்திர பத்திரிகையாளரை, ஒரு வீர நாயகனாகச் சித்தரிப்பதும், அதிகார அமைப்பை எதிர்த்துப் போராடும் ஒரு போராளியாக பார்ப்பதும் மிகவும் எளிது. ஆனால், "ஒரு சுதந்திர பத்திரிகையாளராக இருப்பது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல; அதே சமயம் மிகுந்த ஆபத்துகள் நிறைந்ததும் கூட" என்று சுசித்ரா கூறுகிறார்.
தனது சவாலான பயணம் குறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், "ஏனெனில், உங்களுக்குப் பின்னால் எந்தப் பாதுகாப்போ அல்லது எந்தவொரு ஊடக நிறுவனத்தின் ஆதரவோ இருப்பதில்லை. நீங்கள் முற்றிலும் தனித்துச் செயல்பட வேண்டியிருக்கும்" என்று பத்திரிகை துறையின் துயரத்திற்குரிய புள்ளிவிவரங்களை சுட்டிக் காட்டுகிறார்.
'ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வித்தவுட் பார்டர்ஸ்' (Reporters Without Borders) எனும் சர்வதேச அமைப்பின் 2026-ஆம் ஆண்டின் உலக ஊடக சுதந்திரக் குறியீட்டின்படி, 180 நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 157-வது இடத்தில் உள்ளது.
கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு முதல் 2024-ஆம் ஆண்டு வரை, இந்தியாவில் 28 ஊடகவியலாளர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் கிட்டத்தட்ட பாதி பேர் (13 பேர்), சட்ட விரோதச் சுரங்கத் தொழில், மணல் மாஃபியா போன்ற சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான குற்றங்கள் குறித்து விசாரணை செய்தபோது படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ஆந்திராவின் ஓபுலாபுரத்தில் நடந்த சட்ட விரோத இரும்புத் தாதுச் சுரங்கம் மற்றும் தென்னிந்தியாவின் பல்வேறு இடங்களில் நடந்த ஆற்று மணல் கொள்ளை ஆகியவை குறித்து விரிவாகச் செய்திகளை வெளியிட்ட சுசித்ராவுக்கு, இந்த அபாயங்கள் நன்கு தெரியும்.
இந்த சூழலில், சுசித்ராவுக்கு இந்தத் துணிச்சல் எங்கிருந்து வருகிறது? அவர் பிறப்பிலேயே அச்சமற்றவரா? என்ற கேள்வி எழுகிறது. அதை சிரித்துக்கொண்டே மறுக்கிறார் அவர். "நான் பிறப்பிலேயே துணிச்சலானவளா என்று எனக்குத் தெரியாது. ஆனால், நீங்கள் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் உங்கள் பணியைச் நேர்மையுடன் செய்யும்போது, அந்தத் துணிச்சல் இயல்பாகவே உங்களிடம் வந்து சேரும்" என்கிறார்.
சுசித்ராவை பொறுத்தவரை, துணிச்சல் என்பது பயம் இல்லாத நிலை அல்ல; அது ஒரு பழக்கத்தால் ஏற்படும் விளைவு மட்டுமே. உண்மையை மட்டும் எழுதுவது, எந்தவொரு அரசியல் கட்சிக்கும் ஊதுகுழலாகச் செயல்பட மறுப்பது, சங்கடம் வரும் என்றாலும் தயங்காமல் தொடர்ந்து கேள்வி கேட்பது எனச் செயல்படும்போது, உறுதியுடன் நிற்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் காலப்போக்கில் இயல்பாக ஒருவருக்கு வந்து விடுகிறது.
'ராமோஜி சாதனையாளர் விருது' பெற்றதை பற்றி பேசும்போது, அவர் விருதைப் பெற்றுக்கொண்டு ஓய்வெடுக்கத் தயாராக இருக்கும் ஒருவரைப் போலத் தெரியவில்லை; மாறாக, தனது தோள்களில் கூடுதல் சுமையைக் கொண்ட ஒரு பையைச் சுமந்துகொண்டிருப்பவரைப் போலவே தோன்றுகிறார்.
அதாவது, "இந்த விருதை ஒரு கூடுதல் பொறுப்பாகவே பார்க்கிறேன்" என்று அவர் கூறுகிறார். அதாவது, "பொது நலன் சார்ந்த இதழியலில் தொடர்ந்து உறுதியுடன் இருப்பதற்கும், மக்களைப் பாதிக்கும் பிரச்சனைகள் குறித்து தொடர்ந்து செய்திகளை வெளியிடுவதற்கும் அளிக்கப்பட்ட வாய்ப்பாக கருதுகிறேன்" என்று சுசித்ரா கூறுகிறார்.